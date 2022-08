Seară de muzică și poezie cu Trio Vitruvius la Reghin

Share



Serile muzicale găzduite de Biserica Evanghelică din Reghin continuă miercuri, 10 august, ora 18 cu concertul lectură intitulat ”Amor Munndi”. Publicul reghinean va avea parte de o seară de sonete, cântece de dragoste și alte povestiri interpretate de Trio Vitruvius format din Claudia Codreanu – mezzosoprană, Andrei Kivu – violoncel și Edith H. Toth – orgă.

Claudia Codreanu

Maria Claudia Codreanu a absolvit cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti la clasa prof. Georgeta Stoleriu. În perioada 1991-1996 a urmat cursuri de măiestrie la Viena și Varna cu Ileana Cotrubaş şi Margarita Lilova.În 2009 a obţinut titlul de Doctor în Muzică, cu Summa cum laude, iar în 2010 i-a fost oferită Bursa George Enescu de către Institutul Cultural Român. Cu această ocazie a promovat muzica românească într-o serie de recitaluri pariziene. În prezent este conferențiar universitar dr. la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti – secţia canto, şi coordonator al unor proiecte cultural-educaţionale ai căror protagonişti sunt tinerii interpreţi lirici.

Andrei Kivu

Violoncelist de renume internațional, Andrei Kivu este primul român care a interpretat integrala „Suitelor pentru violoncel solo de J.S. Bach” într-un singur concert (la Paris, in 2009). A studiat violoncelul si alte discipline cu Anca Vartolomei, Marc Coppey, George Lewis, Iancu Dumitrescu şi David Hykes. Poli-instrumentist, improvizator și compozitor, Andrei Kivu a concertat pe scene din Europa, America sau Asia acompaniat de unele dintre cele mai cunoscute orchestre ale lumii precum: Orchestre Royal de Wallonie, NYU Orchestra, Katowice New Music Orchestra, Orchestra Națională Radio, orchestra „Traditions Musicales Françaises” sau „New European Orchestra”. A fost premiat în anul 2003 de către Universitatea din New York pentru activitatea excepțională de interpret și pedagog cu Premiul I.N.M.C. (Consorţium Internaţional de Muzică Nouă), cu „Premiul de Excelență” decernat în 2004 de revista „Actualitatea Muzicala”, cu premiul „UNITER” în 2004 și cu premiul „Uchimura” oferit în 2002 de UNESCO .

Edith H. Toth

Edith Hajnalka Toth, născută la Sighişoara, încă de mic copil şi-a găsit refugiul în muzică, cântând fie la flaut, la chitară sau vocal. În anul 1990, a avut posibilitatea să studieze la Facultatea de Muzică Sacră din Dresda (Germania). Împreună cu foștii ei colegi de facultate, Elisabeth Rohloff, Christoph Rummel şi Burkhard Wenzel, cu care a păstrat de-a lungul anilor o strânsă legătură muzicală şi de prietenie, a format ansamblul vocal-instrumental Dresdner Freunde Quartett, cu care a participat la ediţia din 2013 a Festivalului de Film și Istorii Râşnov. Edith a fost organistă în Făgăraş, Codlea, Hălchiu (jud. Braşov), Hong-Kong, iar în prezent activează la Mediaş (începând din anul 1999). În perioada petrecută la Codlea, a condus o formaţie de flaut drept, Flötengruppe Zeiden, alături de care a susţinut numeroase concerte, printre care şi două participări la Festivalul de Artă Medievală de la Sighişoara (1998, 1999). A urmat cursuri de perfecţionare în dirijat coral şi în cadrul asociaţiei Singende Krankenhäuser („Spitale cântătoare”) din Germania, care se ocupă de rolul terapeutic al muzicii vocale. Astfel, Edith a cântat alături de pacientele Spitalului de Psihiatrie „Gh. Preda” din Sibiu și a predat „Puterea vindecătoare a cântatului” la Facultatea de Muzică din Brașov. Susţine o intensă activitate muzicală, atât în cadrul Bisericii Evanghelice „Sf. Margareta”, unde conduce formaţiile corale şi organizează anual stagiunea de concerte Orgelsommer Mediaş, cât şi la Școala „Hermann Oberth”, unde se ocupă de educaţia muzicală a tinerei generaţii. Este membră fondatoare, alături de mezzosoprana Claudia Codreanu și violoncelistul Andrei Kivu, a ansamblului Trio Vitruvius.

Colaborează frecvent cu actrița Elena Ivanca de la Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, atât în spectacole de teatru („Cine spală oala de mămăligă?”, regia: Camelia Hâncu) cât și în spectacole-lectură („Salve Regina”, concept: Radu Rădescu).

Invitații speciali ai serii vor fi Elena Ivanca și Radu Rădescu, care vor da glas farmecului sonetelor semnate William Shakespeare și Vasile Voiculescu.

