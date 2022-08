Zile de Școală cu scLipici la Hodac

Share



În perioada 18-29 iulie 2022, 650 de elevi, din care 24 au fost ai Școlii Gimnaziale Hodac, au participat la activitățile organizate vara aceasta prin intermediul programului ”Școli cu scLipici”. Scopul proiectului la reprezentat dezvoltarea deprinderilor de citit-scris ale elevilor. Ținta proiectului a fost una mai mult decât inedită: ”în Școlile cu scLipici toți copiii știu să scrie și să citească la finalul clasei a IV-a”.

„A fost o adevărată provocare pentru noi. La început am fost puțin reticenți cu privire la proiect. Însă am realizat că elevii au participat cu drag în fiecare zi, iar echipa de proiect, deși a fost vorba de voluntariat, a participat cu mult drag și dăruire la activități. Acest lucru a fost remarcat și de către coordonatoarea de zonă a Fundației Noi Orizonturi, doamna Maria Covaci pe care am avut plăcerea să o avem printre noi în timpul activităților”, a precizat Roxana Mariela Dan, coordonatoarea școlii de vară și directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Hodac. Echipa de proiect a fost formată din prof. Iacob Elena director, prof. înv. primar Roxana Mariela Dan, director adjunct, prof. Olivia Maria Tătar, prof. înv. primar Mariana Neag, Monica Frandeș, Lenuța Frandeș, Larisa Codruța Man și prof. Mariana Lupu, Antonia Someșan, Daniela Suceava și Cătălin Moldovan.

Activități educative

Potrivit inițitorilor proiectului, Școala Gimnazială Hodac a primit pentru desfășurarea activităților un pachet de resurse constând în zece cărți atractive în jurul cărora s-au organizat activitățile de citire – scriere, alfabetar și alte materiale necesare desfășurării activităților propuse.

În cele două săptămâni, activitățile s-au desfășurat în fiecare dimineață, câte 4 ore, scopul proiectului fiind dezvoltarea deprinderilor de citit-scris ale elevilor. Astfel, activitățile principale au fost cele de literație, dar pe lângă acestea copiii au desfășurat împreună cu învățătoarele, profesorii și voluntarii implicații în proiect activități interdisciplinare de matematică, științe, arte, jocuri de echipă, de formare și coeziune a grupului, activități nonformale. De asemenea, școala a primit o sponsorizare de la Fundația Noi Orizonturi pentru a putea fi asigurată o gustare pentru elevii din program, zilnic.

„Ultima zi a fost specială deoarece s-a organizat un moment festiv. Până la gustare s-au realizat activitățile de citit-scris, iar în timpul gustării am avut momentul când s-a suflat în lumânări și s-au pus dorințe „mărețe”, care s-au combinat cu reflecții referitoare la activitățile școlii cu scLipici și progresul fiecărui copil. Pentru această zi s-au pregătit copiilor diplome și s-au identificat anumite aspecte, de exemplu: cel mai spontan, cel mai săritor, cel mai darnic, cel mai dibace, cel mai amuzant, cel mai artistic, cel mai punctual, cel mai politicos, cel mai răbdător, cel mai bun cunoscător de plante/ ciuperci/ insecte, cel mai iute, cel mai elocvent cititor, cel mai tenace scriitor, cel mai atent măsurător, cel mai iscusit, cel mai îndemânatic. A fost important ca fiecare elev să primească o diplomă care a remarcat un punct tare al său legat de performanța sa la activitățile Școlii cu scLipici. Ca și concluzie, a fost un proiect interesant, atractiv și educativ. Cu siguranță vom continua și cu altele de genul acesta. Mulțumim colegei noastre coordonatoare a școlii de vară, prof. Olivia Maria Tătar, pentru că a venit cu ideea, ne-a determinat să participăm și am reușit împreună să-l finalizăm cu succes”, a menționat prof. înv. primar Roxana Mariela Dan.

Alin ZAHARIE