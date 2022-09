FOTOREPORTAJ: Prima zi de școală și festivitate de premiere la Colegiul Agricol

Distribuie

Vara a trecut în goană, iar cum s-a auzit ultimul clinchet de clopoțel în urmă cu puțin timp, acum a venit și vremea celui dintâi. Luni, 5 septembrie, curtea Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureș a adunat împreună cadre didactice, elevi și părinți emoționați și cu forțe proaspete, prăgătiți pentru un nou start plin de încredere.

Directoarea școlii, prof. ing. Adriana Blaga, a preluat cuvântul în deschiderea festivității începerii anului școlar 2022-2023: „Cea mai plăcută perioadă a anului, vacanța s-a încheiat în acest an mai repede și noi suntem sau ar trebui să fim de pregătiți, pentru a porni la drum într-un nou an școlar. Un an diferit din multe puncte de vedere, pe care dorim să îl facem cât mai atractiv și plin de evenimente plăcute, atât pentru voi, cât și pentru familiile voastre, dar bineînțeles și pentru colectivul de profesori și toți angajații colegiului. Sunt multe schimbări la care trebuie să facem față împreună, dar dacă suntem uniți, suntem mai puternici și e mai ușor pentru fiecare deci să privim cu deschidere ceea ce ne rezervă aceste schimbări, pentru că trebuie să fie spre binele nostru, al tuturor”.

Tot directoarea a mai anunțat venirea în colegiu a elevilor din ciclul primar de la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”. Aceștia vor susține orele de curs în corpul B (pavilion) și le este destinată intrarea dinspre Aleea Carpați, liceeni fiind rugați să folosească poarta principală, cea dinspre pod, pentru intrarea în școală.

”Prin educație, eul primește o natură nouă, superioară!”

Inspectorul școlar coordonator al Colegiului Agricol „Traian Săvulescu”, Daniel Benedriș, s-a adresat elevilor și celor prezenți cu optimism și căldură.

„Cu bucurie și entuziasm, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, își deschide larg porțile pentru că a sosit momentul când sunetul cristalin al clopoțelului vestește noul an școlar. Bun venit dragi elevi, dragi adolescenți! Ca de fiecare dată, elevii acestei școli sunt așteptați cu emoție și căldură, căci acest moment care marchează începutul unei noi etape din viața noastră, are o semnificație deosebită. Dragi elevi, faceți primul pas cu încredere, pășiți cu mult curaj și păstrați convingerea că prin educație, eul primește o natură nouă, superioară!”, a urat Daniel Benedriș.

„Fiecare început de an școlar este o provocare, un punct de cotitură, mai ales dacă este primul început. Școala este locul fundamental al guvernării noastre, locul în care ne întâlnim cu ceilalți, depășind propriile individualități și singurătăți, învățând lecția comunicării, a deschiderii spre cei din jur. Școala înseamnă în egală măsură cununoștere, știință, cultură, dar și morală și spiritualitate. La început de drum, în anul școlar 2022-2023, îmi exprimă încrederea în dăruirea și competența profesorilor, în buna lor credință și putere de a modela caractere și a oferit modele de piață și de profesie”, a punctat prof. dr. Matei Diana Cozma, director adjunct.

Festivitatea de început de an școlar s-a finalizat cu festivitatea de premiere a elevilor care în anul școlar 2021-2022 au obținut rezultate deosebite la învățătură și purtare. Aceștia au fost încununați cu diplome și cărți frumoase, după care au pășit încrezători în clasele lor, unde s-au revăzit cu diriginții și colegii, împărtășind impresii și depănând amintiri pe care și le-au construit pe parcursul verii. În cazul altora, s-au cunoscut și și-au urat bun venind în rândul liceenilor, în rândul celor mai frumoși ani ai adolescenței.

Ioana MĂRGINEAN