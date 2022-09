Noutăți despre Centura ocolitoare Ernei – Târgu Mureș  Corunca

Distribuie

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a publicat miercuri, 7 septembrie, pe pagina sa de Facebook, un text în care prezintă noutăți despre proiectul Centurii de Ocolire a Municipiului Târgu Mureș (Ernei – Sângeorgiu de Mureș – Livezeni – Corunca).

”Astăzi am primit o VESTE DESTUL DE BUNĂ legată de CENTURA DE OCOLIRE a mun. TG.MUREȘ (și a comunei Sângeorgiu de Mureș)!! Astfel, la solicitarea noastră (care o facem destul de frecvent) am primit răspunsul (atașat) de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin care ni se comunică, că MÂINE, 8 SEPTEMBRIE 2022 este termenul de predare de către proiectant a Proiectului Tehnic refăcut, actualizat al Centurii ocolitoare a Tg-Mureș-ului (varianta Ernei – Sângeorgiu de Mureș – Livezeni – Corunca). După predare urmează analizarea și aprobarea proiectului tehnic și organizarea licitației pentru execuție. În adresă se precizează că sunt șanse ca în Primăvara anului viitor (2023), CNAIR să emită ordinul de începere a lucrărilor, deci să se înceapă efectiv lucrările! Ce bucurie mare am avea, pentru că, am scăpa de o mare parte din circulația infernală care există în prezent pe DN 15, inclusiv în comuna noastră! Oare apucăm în 2-3 ani să vedem și asta??? Să ne rugăm și pentru asta!”, a scris primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)