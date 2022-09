Reduceri spectaculoase de preț anunțate la Bookfest Târgu Mureș

Distribuie

Unii dintre cei mai cunoscuți scriitori, jurnaliști, editori și alte personalități culturale de prim rang vă așteaptă, în perioada 22 – 25 septembrie, la cea de-a VII-a ediție a Bookfest Târgu Mureș, eveniment care va avea loc în incinta Teatrului Național.

În cadrul salonului de carte editorii pregătesc reducerile spectaculoase, care merg până la 50% din prețul de librărie, iar organizatorii promit ”o ediție spectaculoasă”, presărată cu lansări de carte, întâlniri memorabile, sesiuni de autografe, și un concert de muzică clasică.

”Între 22 și 25 septembrie, la Teatrul Național Târgu Mureș îi puteți întâlni pe Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu, Sabina Fati, István Téglas, Alina Nelega, Alexandru Stermin, Ioana Bot, Florin Bican, Peter Demeny, Denisa Comănescu, Lidia Bodea și mulți alții. Accesul publicului la toate evenimentele este gratuit, iar intervalul de vizitare este 10.00 – 20.00, în toate cele patru zile de Bookfest. Trebuie remarcate și reducerile pe care editurile participante le vor aplica la cele peste 30.000 de volume prezente în foaierul Teatrului Național, reduceri care vor însemna că vi le puteți cumpăra cu până la 50% mai ieftin față de prețul din librării. Le veți găsi la standurilor editurilor Humanitas, Polirom, ART, Curtea Veche Publishing, Nemira, Corint, For You, ALL, Andreas, Niculescu-Oxford, Litera, RAO, Herald, Pearson – Excellent English Education, Antim Ivireanul, Betta, Garabontzia și Diana Press, toate prezente la Bookfest Târgu Mureș”, au informat organizatorii.

Salonul de Carte Bookfest este organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Mureș și cu susținerea Consiliului Local Târgu Mureș și Consiliului Județean Mureș.

Accesul la evenimente este gratuit.

(Redacția)