Sevalia, o nouă clinică în Târgu Mureș, cu servicii de ultimă generație. Galerie foto.

Distribuie

O nouă clinică de reumatologie și recuperare medicală a fost inaugurată în Târgu Mureș, având locația în cartierul Unirii, pe strada Constandin Hagi Stoian, numărul 3/C (lângă magazinul Penny). „Sevalia”, un loc conceput în așa fel încât să îmbine tratamentele medicale cu liniște și relaxare, călăuzind drumul celor care-i trec pragul, spre reabilitare și refacere. Cristina Elary Pop, medic specialist reumatolog, cu sprijinul nemărginit al tuturor celor care i-au fost alături, a reușit să depășească orizontul medicinei moderne, punând bazele unor servicii medicale de înaltă calitate.

O clinică a sufletului

„Dorim să promovăm un stil de viață sănătos alături de un set de valori reprezentative, care să se reflecte în calitatea actului medical. Suntem conștienți de faptul că, pentru binele pacientului este nevoie de un efort comun, de colaborare interdisciplinară și de o abordare terapeutică personalizată a fiecărui pacient în parte. Ne simțim onorați să găzduim astăzi alături de noi, oameni deosebiți, cu o contribuție importantă în mediul medical mureșean. Sper ca această realizare de astăzi, să ne onoreze pe toți nu doar acum, ci și în timp, pentru ceea ce Sevalia va deveni și prin valorile pe care le va promova. ”, a punctat Cristina Elary Pop.

Vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei, al Asociației Medicilor de Medicină Generală, al Patronatului Medicilor de Familie din Mureș, Șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș și redactor șef la revista Medic.ro, medicul Șipoș Remus Sebastian a adresat câteva cuvinte în deschiderea evenimentului:

„Aici este un loc în care s-a investit dincolo de ceea ce vedeți dumneavoastră, s-a investit ceea ce nu se vede și ceea ce lipsește în epoca în care trăim. S-a investit suflet și din tot ceea ce am văzut aici, din ceea ce am discutat, am văzut că se dorește pentru pacienții care vor trece pragul, ceea ce au ei nevoie cel mai mult, libertate. Pentru că libertatea de mișcare, până nu o pierzi, nu-ți dai seama ce înseamnă și ce importantă e. Până nu-ți pierzi această libertate, nu-ți dai seama de valoarea ei. Tocmai de aceea, acesta este un moment de care ar trebui să ne bucurăm. E un început și ca orice început, e greu, dar dacă punem cu toții umărul, vom reuși să vedem cât mai multe zâmbete și cât mai mulți oameni fericiți”, a punctat dr. Șipoș Remus Sebastian.

Un nou început, un vis realizat

La eveniment au mai luat cuvântul și dr. Szasz Simona, medic primar în medicină fizică și reabilitare medicală, specialist reumatolog, șef de lucrări în cadrul UMFST „George Emil Palade” și îndrumător rezidențiat în specialitatea Medicină fizică și reabilitare medicală; dr. Zbanca Mirela, medic primar în Medicină fizică și reabilitare medicală și Mioara Rus, parte a staff-ului administrativ.

S-au adresat mulțumiri și cuvinte de laudă întregii echipe, tuturor celor care au contruibuit la realizarea acestui proiect măreț. Alături de Cristina Elary Pop, un sprijin important în tot parcursul până la reușită, l-a avut familia acesteia. Soțul, Narcis Pop, care i-a fost alături în toate deciziile importante pe care le-a luat, cei doi băieți și mama acesteia, dr. Maria Delicote, cea care medic fiind, i-a insuflat iubirea pentru a vindeca oamenii și pentru a-și îndeplini visul, care astăzi poartă numele „Sevalia”:

„Astăzi se împlinește un vis frumos, de o viață întreagă, transmis peste generații. Îți doresc, să faci același lucru cu generația următoare și Dumnezeu să vă ajute”, i-a urat călduros Cristinei Elary Pop, mama acesteia.

Tehnologie de ultimă generație

Valoarea totală a sumei investite se ridică la peste 1.500.000 euro, iar la Clinica Sevalia pacienții pot beneficia de o gamă largă de servicii, care se ridică la standarde înalte ale tehnologiei și profesionalismului medical. Printre serviciile oferite se numără: o gamă largă de proceduri de electroterapie, shock-wave focusat, analize medicale, termoterapie, kinetoterapie, salină, masaj, drenaj limfatic, terapie cu laser, terapie cu ultrasunete, magnetoterapie și hidroterapie și hidrokinetoterapie.

Clinica aduce în atenția pecienților aparatură de ultimă generație. Astfel,aceasta dispune de primul aparat de terapie focusată cu unde de șoc din județul Mureș, care folosește undele acustice pentru a determina o reacție biologică locală la nivelul țesutului tratat. „Această reacție biologică presupune, printre altele, ameliorarea durerii la nivel local, relaxare musculară și creșterea microcirculației sangvine, ce duce la creșterea metabolismului local și la o ameliorare trofică locală. Terapia cu unde de șoc focusate poate fi utilizată pentru tratarea stărilor dureroase ale sistemului musculo-scheletal, precum tendinopatiile cornice, tendinite, noduri musculare (puncte trigger), sindrom dureros miofascial, fasciită, durere lombară cronică, bursită și alte sindroame dureroase precum și pentru tratarea afecțiunilor degenerative și de suprasolicitare ale sistemului musculoscheletal cum sunt cele din artroză, artrită, calcifieri (pinteni osoși sau osteofiți) și inflamații cronice și multe altele”.

Hidro Physio Focus, al doilea dispozitiv din România în mediul privat, are toate atributele necesare pentru un tratament eficient, utilizat în exerciții de reabilitare (chiar și reabilitare sportivă) și fitness, folosind o bandă de alergare subacvatică. „Cu dotări precum curenți de apă, sistem de înclinare a benzii și bare de susținere, HYDRO PHYSIO FOCUS este utilizat în întreaga lume pentru următoarele afecțiuni: recuperare motorie postoperatorie (genunchi, șold, gleznă), tulburări neurologice, reglarea greutății corporale, probleme de coordonare și echilibru, atrofie musculară și multe alte afecțiuni musculare și osteo-articulare”.

Banda Antigravitațională AlterG oferă pacienților „un program de antrenament și/ sau recuperare medicală la un nivel neatins până în prezent”. Antrenamentul cu AlterG permite pacienților să meargă sau să alerge fără durere sau efort fizic. Reducerea greutății corporale de până la 80% în trepte de 1% , permite sesiuni de antrenament mai lungi, funcționale și intensive. Antrenamentul neuromuscular proprioceptiv îmbunătățește echilibrul și redă încrederea în sine pacienților”.

Ioana MĂRGINEAN