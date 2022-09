Așchia nu sare departe de trunchi în familia artistului plastic Marcel Naste

Distribuie

Artă și frumos în cadrul Zilelor Culturii Reghinene. Astfel s-ar putea traduce expoziția deschisă sâmbătă, 24 septembrie, la Casa de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, avându-i protagoniști pe Marcel Naste, tatăl, și fiica acestuia, Alexandra Naste.

„Aș putea spune că această expoziție reprezintă o premieră, e prima dată când ne adunăm laolaltă, eu cu fiica mea și facem ceva public și de calitate. Sunt mândru, cu atât mai mult cu cât am văzut că fiica mea aduce, sub o formă sau alta, arta pe care o face, în special portrete pe care le duce la un nivel destul de, dați-mi voie, chiar dacă sunt subiectiv, dar sunt și obiectiv, profesioniste. Sunt mulți din diferite asociații de artiști plastici care nu au această simțire a volumetriei și a caracterului, atât al personajului cât și al trăirii de sine. Cred că în aceste lucrări semnate de Alexandra, și așa cum s-a spus și la vernisaj de către prof. Bartha András Lehel de la Secția de Muzică și Arte Plastice din cadrul Gimnaziului ”Augustin Maior”, aceste lucrări, aceste portrete transmit mai mult decât imagine, transmit, pe lângă sentiment, trăire, emoție, rafinament, sensibilitate. Cred că asta o definește pe Alexandra, și pentru mine un lucru exceptional”, a declarat Marcel Naste.

Deși a crescut lângă tatăl ei, Alexandra ține morțiș să-și găsească singură drumul din punct de vedere artistic. „Asta este ideea cea mai esențială. Pe mine m-au surprins aceste portrete pe care le vedem în această expoziție. Ele sunt făcute în perioada 2021- 2022. E vorba de un an și jumătate, aproape 2 ani de zile, perioadă în care Alexandra a făcut o evoluție colosală. Înainte de povestea asta lucra ceva mai stânjenit. Dintr-o dată am văzut că face un ciclu de lucrări de portrete la un nivel uluitor. Ideea esențială este faptul că pe mine nu mă acceptă ca și îndrumător, nu mă acceptă să intervin sub o formă sau alta, nici măcar cu un sfat. Ceea ce face ea nativ, a preluat întreaga volumetrie a personajului și încadrării în pagină din punct de vedere intuitiv, ceea ce este un lucru mare. Dacă acuma face chestia asta mai târziu când va cunoaște structura esențială într-o operă de artă sau cum să realizezi un tablou, va face cred că minuni. Să dea Dumnezeu săși păstreze ambiția, să-și păstreze atitudinea și forța de muncă, să lucreze cu aceeași ardoare. În ce privește viitorul, cred că deja și-a ales drumul. Îi place foarte mult desenul, îi place arhitectura, îi place matematica. Vrea să meargă la Liceul de Artă începând cu clasa IX-a. Cu toate astea, nu vrea să lase pianul, face muzică, face dans, mai și cântă cu vocea. Face o grămadă de lucru pe care pe mine sincer mă surprindă. Eu fiind de vârsta ei n-am putut să am atâtea abilități câte are ea”, a spus Marcel Naste.

Tată eclipsat de fiică?

„Sunt subiectiv de data asta, prefera să spun da. Am vrut să se întâmple chestia asta pentru că la vârsta ei să faci așa ceva este surprinzător. Da, m-a eclipsat și mă bucur pentru asta”, a afirmat tatăl despre fiica sa.

Trecem la partea tatălui din cadrul expoziției, lucrări care au adus în centrul arenției icoana, într-o formă cu totul inedită. „În ce mă privește, în această expoziție am prezentat de fapt o retrospectivă. Am început să arăt de fapt lucrurile concrete, pornind de la baza mea, de la Dumnezeu și de la artă, pornind de la icoana tradițională, ducând-o de la tradiție, de la temelie, de la substanța autentică, s-o duc mai departe cu mesaje. Am început să fac o serie de lucrări cu mesaje biblice, să duc pictura religioasă spre o parte mai modernă. Am ajuns chiar la icoana modernizată prin simpla reprezentare lui Iisus Hristos sub formă de monogramă. Prin aceste lucrări am adus icoana la o stare maximă de modernitate, ca ulterior să trec și la partea laică a picturii și modernitatea să fie printr-o expresie amplă, în așa fel încât să am nudurile, care deja sunt personaje cu imagini decorative într-adevăr, dar care merg spre pictura modernă. Următorul pas sunt lucrările abstracte, moderne, nonfigurative, unde deja este un joc cromatic elaborat prin expresionism, gestualism și multe alte idei care stau în spatele acestor lucrări”, a subliniat Marcel Naste.

Alin ZAHARIE