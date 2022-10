Aventura strigați: Rotary Club Teka, acțiune caritabilă în Africa!

Distribuie

Trăim având sufletele conectate între ele și chiar dacă suntem la mii de kilometri depărtare, totuși ne ținem de mână. Pin suflete. Așa, de la un suflet la altul se transmite peste mări și țări, bunătatea. Se transmite și din România, din Târgu Mureș, de la Asociația Rotary Club Teka…

Astfel, o echipă formată din reprezentanți ai Clubului a prins îndrăzneala să participe la cel mai mare raliu off-road pentru amatori, din lume, intrând în aventura „Budapest-Bambako”. Raliul va începe vineri, 21 octombrie din Budapesta și se va finaliza după aproximativ două săptămâni jumate, când aventurierii vor ajunge în Freetown, Africa, după 9.432 de kilometri parcurși. Echipa „Rotary, Road to Africa” este formată din Attila Z. Jeszenszky, Csaba Szilveszter Bíró și Dr. István György-Fazakas, ce vor întra în cursă cu un LandRover Discovery. Aceștia participă nu cu scopul de a aduce marele premiu, ci cu scopul de a duce un premiu mult mai mare celor de acolo, copiilor a căror bucurie va fi nemărginită.

Competiție pe categorii

Attila Z. Jeszenszky, membru al Rotary Teka Club a împărtășit cotidianului Zi de Zi, câteva informații, miercuri, 19 octombrie, chiar înainte de plecarea spre Budapesta.

„Competiția se desfășoară sub brandul „Budapest-Bamako”, Bamako fiind capitala țării Mali. Noi nu ajungem acolo, din cauza faptului că acolo sunt anumite probleme intrne. Așa că mergem în Sierra Leone, acolo este finalul drumului, în Freetown. Organizatorul a păstrat numele pentru că acesta era deja cunoscut. Ei organizează de vreo 14 ani aceste raliuri, care implică trei categorii. Adică, sunt persoane care merg la raliuri chiar pentru competiție, pentru a aduna puncte și tot ce trebuie pentru a se clasa pe un loc înalt și a scoate un timp bun. Mai sunt câteva mașini, cum suntem noi, care participă pe același traseu, dar prioritară este partea de caritate, deci noi participăm la aventură pentru caritate. Nu trebuie să ajungem la timp, nu trebuie să adunăm punctele necesare, dar dorim să parcurgem traseul respectiv, al competiției. Și mai este un alt grup de echipe, numit „Spirit”, care merg cu tot felul de mașini. De exemplu, am cunoștințe, două-trei persoane, care vin cu o Dacie 1300. Mulți de acest gen, când i-am întâlnit au spus că nu-i interesează cu ce merg, dacă se poate să meargă cu mașină de spalat, să meargă. Important este să ajungă până acolo. Deci asta e categoria Spirit. Noi am ales această variantă, 4×4 ca să fim în aventură, dar totuși să fie cât de cât comod pentru noi. La mine e prima oară când particip, dar un coleg cu care mergem acum, a mai fost și acum 10 ani, dar n-a ajuns că s-a stricat mașina lui. Nu era pregătit pentru drumul respectiv și nu a reușit să ajungă”, a punctat Attila Z. Jeszenszky.

Aventură în scop caritabil

Pentru cei a căror miză a participării nu este câștigarea cursei, focusul cade pe un scop mai înalt. Pe bunătate. Cea care împachetată aici la noi, traversează orașe, ape și timp, spre a-și găsi cuibul în sufletele celor de la care atât de multe lecții am putea învăța…

„Deci trimitem prin poștă 50 de laptop-uri, pe care le-a cumpărat Asociația Rotary de la PC House, din donațiile primite. Mașina o să fie vândută acolo, iar din bani respectivi o să cumpărăm local, rechizite pentru copiii din zonă. Avem o colaborare cu Rotary Clubul de acolo din Freetown și ei ne-au propus această variantă, să cumpărăm tot ce trebuie de acolo, pentru că e mai ușor și astfel nu suntem nevoiți să le transportăm prin atâtea țări. Multe firme mureșene ne-au ajutat cu multe donații, inclusiv persoane fizice, dar și din alte cluburi Rotary. Am primit atât bani, cât și obiecte, rechizite, plus câteva tricouri primite de la Fundația Comunitară, să le ducem la copii. Călătoria o să dureze undeva la trei săptămâni, undeva pe 8 noiembrie ar trebui să ajungem în Sierra Leone, pe urmă încă două zile să împărțim cadourile. Apoi pornim înapoi, cu avionul că mașina rămâne acolo”, a mai povestit Rotary Teka Club, Attila Z. Jeszenszky.

Ioana MĂRGINEAN