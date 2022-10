Geiger Transilvania a reabilitat înainte de termen DJ106,  Agnita – Sighișoara 

Distribuie

Implicată în numeroase proiecte de infrastructură, compania Geiger Transilvania a finalizat recent reabilitarea DJ106, Agnita – Sighișoara, o lucrare complexă, care a fost încheiată cu 3 luni înainte de termenii stipulați în contract.

Lucrarea realizată de compania mureșeană a avut o valoare finală de 122.257.336 lei (TVA inclus) și a fost finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Beneficiar – un parteneriat dintre Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Județean Mureș. Lucrările au fost licitate în noiembrie 2020, iar în vara anului 2020 a fost demarată execuția, având termenul de 30 de luni, respectiv până în decembrie 2022.

Managerul de proiect al lucrării, ing. Istvan Koti, ne-a oferit detalii despre execuție:

”Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere a DJ106, în lungime de 37,3km, care traversează localitățile Șaes, Apold, Brădeni și Netuș, făcând legătura între Municipiul Sighișoara și orașul Agnita din județul Sibiu. Lucrările principale au constat în consolidarea structurii rutiere cu piloți forați din beton armat, pe o lungime de 1km, lărgirea drumului prin casete, așternerea unui strat de piatră spartă pentru realizarea fundației drumului (160.000 tone), așternerea a 62.000 tone de asfalt în două straturi, realizarea acostamentelor din balast.

Asigurarea scurgerii apelor este realizată prin 23 km de șanturi de beton, 13 km de șant de pământ și prin execuția a 125 de podețe noi. Pentru accese la proprietăți și drumuri laterale s-au realizat 550 de podețe din beton armat.

De asemenea, a fost reabilitat un pod existent, cu o lungime de 21 m și s-au construit 4 poduri noi, pe grinzi de beton, cu lungimi între 14 m și 33 m.

Siguranța circulației este asigurată de 8,5 km de parapeți tip semi-greu și greu, marcaje axiale, marginale și transversale din material termoplastic, covoare antiderapante și indicatoare rutiere noi.”

Conform reprezentantului Geiger Transilvania, pe parcursul execuției lucrărilor au lucrat pe șantier 50-60 de oameni și 30 de utilaje/camioane constant, fiind și perioade de vârf când personalul a depășit 150 de persoane și 70 de utilaje/camioane.

Istvan Koti a vorbit și despre provocările din cadrul proiectului: ”La începerea lucrărilor am întâmpinat dificultăți, în primul rând, din cauza condițiilor de pandemie din acea vreme și, în al doilea rând, din cauza problemelor tehnice legate de implementarea proiectului tehnic pe teren. Cu un efort comun, începând cu anul 2021, lucrurile au devenit destul de clare, colaborarea dintre Antreprenor, Beneficiarul, Proiectant si Supervizor a funcționat bine, acesta fiind unul dintre motivele pentru care lucrarea a putut fi finalizată cu 3 luni înainte de termenul contractual.”

În România Geiger Transilvania, face parte din Grupul Geiger, care are puncte de lucru în Târgu Mureș, Sibiu, Iași, Brașov şi București. Compania are activitate în domeniile construcții, materii prime și tehnologii de mediu, având peste 620 de angajați. Geiger deține 5 balastiere proprii de unde extrage anual aproximativ 1.3 mil de tone de agregate și balast pentru construcții, 2 stații de betonoane cu o productie anuală de aproximativ 50.000 mc și 4 stații de asfaltare, care produc anual aproximativ 190.000 tone de asfalt.

Florin Marcel Sandor