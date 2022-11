Medvedev spune cum poate fi salvată lumea de la catastrofa nucleară

Distribuie

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a susţinut că numai o victorie ”completă şi definitivă” a Rusiei în Ucraina poate salva lumea de la catastrofa nucleară.

”Numai victoria completă şi definitivă a Rusiei este garanţia contra unui conflict mondial”, a scris pe Telegram fostul preşedinte rus.

Semnalând că statele occidentale insistă că ”Rusia nu poate câştiga” în Ucraina, el s-a întrebat ”ce înseamnă asta ?”, detaliind în continuare un răspuns.

Obiectivul declarat al Ucrainei constă în recăpătarea controlului asupra tuturor teritoriilor ”care înainte îi aparţineau”, adică pierderea de către Rusia a teritoriilor ucrainene pe care le-a anexat, a amintit Medvedev.

Or, a argumentat el, ”aceasta este o ameninţare la adresa statului nostru”, prin urmare Rusia va fi îndreptăţită să aplice ”punctul 19 din Bazele Politicii Statale în Materie de Descurajare Nucleară”.

”Nu suntem în acest caz în faţa provocării unui război mondial cu folosirea armelor nucleare ?”, şi-a continuat Medvedev raţionamentul.

În finalul postării sale, el a concluzionat că un asemenea scenariu poate fi evitat dacă Rusia îşi atinge obiectivele în Ucraina.

Într-un interviu inserat într-un documentar despre criza rachetelor din Cuba din anul 1962, difuzat de televiziunea publică rusă, ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi-a exprimat speranţa că actualul preşedinte american Joe Biden va avea în final ”înţelepciunea” pe care a avut-o preşedintele John Kennedy în acel moment când SUA şi URSS ajunseseră în pragul războiului nuclear.

”Diferenţa este că în îndepărtatul 1962 (preşedintele sovietic Nikita) Hruşciov şi Kennedy au găsit puterea de a arăta responsabilitate şi înţelepciune, dar acum nu vedem o asemenea disponibilitate din partea Washingtonului şi a sateliţilor săi”, a remarcat Lavrov.

În discursul său din 21 septembrie în care a anunţat mobilizarea a 300.000 de rezervişti pentru a consolida trupele care iau parte la agresiunea contra Ucrainei, preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia va ”folosi cu siguranţă toate mijloacele” la dispoziţia sa pentru a-şi proteja teritoriul şi populaţia, făcând astfel aluzie la armele nucleare, şi a subliniat că acesta ”nu este o cacealma”.

”Noi nu am vorbit niciodată direct despre posibila folosire de către Rusia a armamentului nuclear. Doar am răspuns declaraţiilor făcute de liderii ţărilor occidentale”, a nuanţat el apoi într-o altă intervenţie, pe 27 octombrie, când a acuzat Occidentul că apelează la un şantaj nuclear ”primitiv” şi a insistat că Rusia ar recurge la folosirea arsenalului său nuclear doar pentru a-şi apăra teritoriul.

Totuşi, a admis Putin, ”atât timp cât există arme nucleare, va exista întotdeauna pericolul folosirii lor”, remarcând faptul că în acest timp ”liderii regimului de la Kiev vorbesc constant despre aspiraţia lor de a deţine arme nucleare”.

(www.agerpres.ro)