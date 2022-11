Dispozitive pentru colectarea deșeurilor plutitoare montate pe râul Mureș, la Reghin

Distribuie

Asociaţia CSR Nest în parteneriat cu Asociaţia „Our Lifetime” din Reghin, cu sprijinul Apelor Române, au amplasat un dispozitiv Log Boom pe râul Mureş, la Reghin, care serveşte la colectarea deşeurilor care plutesc la suprafaţa apei.

„La Reghin acum avem un sistem modern care colectează şi blochează deşeurile, pet-urile, plasticurile, crengile, deşeuri vegetale care plutesc, le blochează de-a lungul râului. Acestea se colectează pentru a fi ulterior procesate într-o manieră selectivă. Sistemul este foarte prietenos cu mediul, este un sistem verde format dintr-o înşiruire de tuburi închise care plutesc la suprafaţa apei, fapt care nu blochează nici fauna acvatică, nici deplasarea apei, pur şi simplu reţin ceea ce pluteşte”, a declarat presei, luni, preşedintele Asociaţiei „Our Lifetime” din Reghin, Mihai-Dan Farcaş.

El a arătat că prin amplasarea sistemului de tuburi plutitoare în amonte de barajul cunoscut de localnici sub denumirea „La trei găurele” vor fi colectate inclusiv deşeurile care ar putea să pătrundă pe Canalul Morii, care traversează municipiul Reghin.

„Acel Canal al Morii avem intenţie a-l dezvolta pentru a fi atracţie pentru comunitate. Acum va fi mai curat pentru că exact înainte de a fi acel baraj prin care se redirecţionează şi apă către Canalul Morii avem acest sistem de recoltare. În România sunt 5 astfel de proiecte anul ăsta şi mă bucur cu şi Reghinul o prins această oportunitate. Sistemul va fi pus complet în uz în primăvară pentru că abia atunci vine ultima componentă a sistemului, un fel de spaţiu de colectare a acestor deşeuri captate, care sunt nişte plăci de 8 metri x 4 metri băgate în pământ. Atunci vom urmări cifrele, pentru că de fapt acesta e obiectivul, să vezi cât deşeu se colectează de pe Mureş, în ce perioadă de timp, în fiecare regiune, acest program fiind implementat şi în alte zone ale ţării. Fiecare regiune are anumiţi indicatori”, a arătat Fărcaş.

Reprezentantul Asociaţiei „Our Lifetime” a precizat că se doreşte recoltarea tuturor deşeurilor care plutesc, dar în special a plasticului, după ce s-a dovedit ştiinţific dezastrul produs de poluarea cu particule de plastic în rându faunei acvatice.

„Această luptă a devenit o adevărată problemă, poluarea cu microparticule de plastic, se fac tot felul de testări din apă, din peşte, te miri pe unde mai ajunge şi e foarte nesănătos, fiindcă organismul nu prelucrează plasticul şi rămâne la un moment dat cu impact mare de sănătate”, a spus Fărcaş.

Reprezentantul Asociaţiei CSR Nest, Sergiu Sebeşi, a anunţat, pe Facebook, că săptămâna trecută s-a finalizat montarea a două dispozitive Log Boom în judeţele Mureş şi Gorj, în aval de confluenţa râului Mureş cu râul Gurghiu, în intravilanul municipiului Reghin, şi pe râul Jiu, la Rovinari la aproximativ 300 metri amonte de Priza cu Barare Rovinari.

„Această acţiune face parte din campania „Apa care are grijă de ape”! iniţiată de Dorna în parteneriat cu Asociaţia CSR Nest şi cu sprijinul Apele Române, Apele Române Jiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj şi Apele Române Mureş – SGA Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş”, a arătat Sergiu Sebeşi.

(www.agerpres.ro)