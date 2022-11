Luduș: Proiect pentru reîncărcarea vehiculelor electrice

Distribuie

În luna februarie 2022, Consiliul Local Luduș a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2022 bugetul local pe anul curent și lista de investiții în care se găsește și obiectivul de amplasare a unor puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

În acest sens, primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție „Amplasare puncte de reîncărcare vehicule electrice”, a descrierii sumare a investiției, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte „mobilitate urbană durabilă – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local”.

Proiectul de hotărâre a fost prezentat aleșilor locali în ședința Legislativului local din 25 octombrie 2022 când aceștia au aprobat cheltuielile legate de proiect, conform devizului estimativ; valoarea totală a proiectului de 1.238.776 de lei, plus TVA, din care 738.405 de lei, plus TVA – valoarea maximă eligibilă conform prevederilor Ghidului Solicitantului privind Componenta 10 – Fondul local din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență; 500.371 de lei, plus TVA – valoarea neeligibilă, suportată din bugetul local. În același timp s-a aprobat descrierea sumară și nota de fundamentare pentru obiectivul de investiții amintit.

Șase stații de reîncărcare

În Raportul de specialitate semnat de Administratorul Public Marius Dudilă este propusă amplasarea a șase stații de încărcare electrică cu câte două puncte fiecare, după cum urmează: câte o stație de încărcare rapidă în zona Piața Unirii (în fața imobilului nr. 6) și în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 (în dreptul blocului nr. 3); patru stații de încărcare lentă în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 (în dreptul blocului nr. 2 bis), în zona străzii Pieței (în fața imobilului nr. 1/A), în zona străzii Policlinicii (în dreptul intersecției cu imobilul situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 22), în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 (în fața imobilului nr. 43 B).

În descrierea investiției, primarul Cristian Moldovan a afirmat: „Oportunitatea investiției constă în atingerea obiectivului specific al Planului Național de Redresare și Reziliență: îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi; sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport. Obiectivul are în vedere acoperirea deficienței în ceea ce privește nivelul de poluare existent cauzat de vehicule poluante la nivelul localității și de nevoia realizării unei infrastructuri adecvate pentru transportul verde”.

În proiectul de hotărâre este menționat și faptul că aceste infrastructuri nu vor fi generatoare de profit pentru că vor fi puse la dispoziția deținătorilor de vehicule electrice „în mod deschis, nediscriminatoriu, transparent, gratuit sau la un cost care va acoperi necesarul de energie și întreținere pentru a asigura funcționarea lor”. După aprobarea proiectului de hotărâre, procesul de implementare a proiectului se va desfășura în mai multe etape care vor fi derulate după semnarea Contractului de finanțare. În Nota de fundamentare a proiectului este prevăzută o perioadă de implementare de 12 luni, timp în care achiziția stațiilor de reîncărcare va fi efectuată de către MDLPA, iar montarea și asigurarea funcționării acestora revine Primăriei orașului Luduș, cu respectarea indicațiilor MDLPA.

Ioan A. BORGOVAN