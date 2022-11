Canalizarea, prioritate la Breaza

Distribuie

Marele of al locuitorilor comunei Breaza este dat de lipsa canalizării, aspect aflat în atenția conducerii Primăriei. Despre acest proiect precum și despre alte investiții la nivelul comunei Breaza ne-a vorbit Deák Attila, primarul comunei Breaza. în interviul următor.

Reporter: Ce lucrări la nivelul comunei Breaza s-au efectuat în ultima perioadă?

Deák Attila: Am făcut mai multe lucruri la nivel de comună, am pietruit străzile comunei, toate străzile care necesitau acest lucru, am reparat integral terenul sintetic de fotbal din Breaza. De asemenea, am extins rețeaua de apă în Filpișu Mare pe două străzi. Pe GAL am depus un proiect pentru achiziția de utilaje, accesorii la tractorul care-l avem. Urmează să obținem utilajele în scurt timp. Am finalizat proiectul pentru dotarea cu scaune și mese la Căminul Cultural din Filpișul Mare. Am reparat parcurile de joacă pentru copii existente unde am înlocuit o parte din instrumentele de joacă, iar în Filpișul mare am amenajat un parc nou în curtea școlii. Tot la capitolul lucrări, amintesc aici de capela din Filpișu Mic. Dacă reușim să punem în legalitate clădirea, atunci avem un proiect în primăvară să putem finaliza capela. Clădirea este ridicată dar mai trebuie tencuită, lucrările interioare și exterioare pentru a putea fi finalizată. Nu în ultimul rând, am licitat de două ori pe calamități. Am primit niște bani anul trecut dar nu am reușit încă să atribuim lucrarea, nu s-a prezentat nimeni la licitație. Acuma licităm a treia oară. Este vorba de reparații de drumuri comunale și agricole pe o lungime de 16,9 kilometri.

Rep.: Ați pornit la drum cu o moștenire deloc plăcută. Despre ce este vorba?

D.A.: Mai avem și anul acesta de plătit restanțe moștenite de la administrația trecută, lucrări care au fost executate și care n-au fost plătite. Cumulat, aceste datorii față de vechea administrație se ridică undeva la 16 milioane de lei, din care am mai avea de achitat undeva la 900.000 de lei. Sperăm ca anul acesta să închidem capitolul ăsta. A fost foarte greu să pornim la drum cu acest handicap, în condițiile în care am avut probleme nu numai cu achitarea datoriei, mă refer aici la capele în primul rând, ci cu punerea în legalitate a acestora pentru că s-au construit fără să existe documentație la bază deci fără să existe autorizație de construire, fără să fie întăbulate. Acum noi ne ocupăm și de partea asta, suntem spre final cu documentația astfel ca aceste capele să existe și scriptic, să le achităm, să terminăm odată cu ele

Rep.: Marele proiect rămâne canalizarea. În ce stadiu se află acesta?

D.A.: Am obținut promisiunea pe ”Anghel Saligny” că o să primim suma de 11.000.000 de lei pentru canalizare. Dorim să depunem documentația, să vedem cât de repede putem avansa, să ne și apucăm de lucrare. Proiectul de canalizare are în vedere toate satele comunei, Breaza, Filpișul Mare și Filpișul Mic. Suma care ne-a fost promisă pe ”Anghel Saligny” nu ne ajunge pe toată lucrarea, în condițiile în care, la momentul când s-a făcut studiul de fezabilitate, valoarea era de 55 de milioane, iar prețurile între timp s-au schimbat. Ca și prim pas, ar trebui să începem acest proiect cu legătura cu Reghinul, să ne racordăm cu stația de epurare din Reghin. Trebuie să facem în așa fel lucrarea astfel ca ea să fie și funcțională. Practic ceea ce executăm să fie funcțional. Degeaba facem în Filpișul Mic dacă nu o putem lega de Reghin. Este marele nostru of la nivel de comună, canalizarea. În ce privește rețeaua de apă, dorim să o predăm Aquaservului. Am și început demersurile în acest sens, iar anul viitor sperăm să reușim predarea.

A consemnat Alin ZAHARIE