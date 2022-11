Investiții în grafic în Crăiești

Distribuie

Comuna Crăiești este aproape să încheie anul 2022 cu un bilanț pozitiv în ce privește lucrările de investiții, despre care ne-a vorbit primarul Vasile Vereș în interviul următor.

Reporter: Care ar fi bilanțul lucrărilor din acest an la nivelul comunei Crăiești?

Vasile Vereș: În cursul anului 2022 am reușit să extindem rețeaua de drumuri pietruite, drumuri de câmp cu circa 3,5 kilometri. Am reușit construirea unui cântar comunal pentru agricultorii din zonă și nu numai, pentru că aici era avem o problemă deficitară la valorificare a produselor agricole și zootehnice. De asemenea, am reușit să amenajăm un parc în centrul localității, reînnoit în totalitate cu spațiu de joacă pentru copii. Nu în ultimul rând, am reușit să introducem un sistem de supraveghere video stradal compus din patru de camere pe toată comuna, cu 3 NVR-uri, funcțional 24 din 24 de ore, cu o capacitatea de stocare de 21 de zile. Este extrem de benefică această investiție pentru comuna noastră, având în vedere că nu avem Poliție Locală sau sistem de pază prin societăți de bază, autorizate sau de altă natură.

Rep.: Cum stați la capitolul proiecte?

V.V.: Am reușit să să întocmim trei SF-uri și să le depunem pe PNRR. Două dintre ele au primit deja ordinul ministrului de aprobare. Cel de-al treilea este în faza de evaluare, sperăm să intre cu siguranță, suntem convinși de acest lucru deoarece întrunește condițiile necesare aprobării. Un proiect are în vedere reabilitarea și eficientizare energetică la Școala Generală din localitatea Crăiești. Acesta cuprinde de un parc fotovoltaic, izolații exterioare, geamuri, valoarea proiectului fiind de 1.700.000 de lei, plus un proiect TIC cu stații de reîncărcare pentru un microbuz electric școlar care va intra în dotarea Primăriei anul viitor și pentru cei care vor dori să achiziționeze mașini electrice. Vor fi două puncte de încărcare în localitatea Crăiești, unde vor putea să le folosească. Cel de-al treilea este un proiect pentru reabilitarea și eficentizarea energetică la Căminul Cultural din localitatea Milășel, cu o valoare de 1.000.000 de lei. De asemenea, ne-a fost aprobat un proiect pe ”Anghel Saligny”, modernizare drumuri de interes local în valoare de 7.700.000 de lei. Suntem în faza de autorizare de construire, urmând să-l încărcăm pe site-ul Ministerul Dezvoltării în vederea contractării lucrării și demarării procedurilor de achiziție publică în vederea semnării unui contract de lucrări. Probabil că iarna asta îl vom finaliza, iar din primăvara anului viitor vom demara lucrările propriu-zise, lucrări care prevăd asfaltarea pe o lungime de 6,8 kilometri.

Rep.: Ce urmează pentru perioada următoare?

V.V.: Pentru anul viitor avem în plan un cămin pentru persoane vârstnice. Suntem în faza de amenajare a terenului unde dorim să construim un cămin pentru persoanele în vârstă, investiție ce urmează să fie realizată din bugetul local. Ne întindem pe o perioadă de doi ani pentru că nu vom avea resursele financiare suficiente să putem termina lucrarea într-un singur an. Deși sunt mulți bani pentru asistență socială, pentru astfel de investiții nu am identificat surse externe pentru a putea să întocmim și să depunem un proiect în sensul ăsta. Împreună cu Consiliul Local doresc să facem acest cămin. Suntem o comună la marginea județului, avem multe persoane în vârstă. O parte din acestea sunt pe la alte cămine din județ și cred că ar fi mult mai bine să fie în localitatea natală, să știe că acolo unde au muncit și au trudit o viață întreagă să-și petreacă și bătrânețile. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Acest cămin va fi în incinta fostei școli de acum 50-60 de ani, în apropierea bisericii. A fost un imobil din domeniul public al comunei Crăiești, chiar aici în localitatea de reședință. Capacitatea acestui cămin va fi de 24 de locuri în primă fază, cu posibilitate de extindere. 24 de locuri raportat la populația comunei Crăiești cred că va acoperi necesarul. Valoarea estimat a investiției este de 1.180.000 lei. De asemenea, dorim să continuăm cu pietruirea drumurilor de câmp, a drumurilor de exploatație agricolă. Și aici, va trebui să mergem pe resurse proprii, pentru că fonduri europene pentru drumuri de exploatație agricolă momentan nu mai sunt disponibile.

Rep.: Sunteți mulțumit de cum au decurs lucrurile în 2022?

V.V.: Pot spune că sunt mulțumit, deși se putea mai mult. Trebuie să vedem și condițiile în care am funcționat, la fel ca restul UAT-urilor la nivel național. Toată lumea zice că atât războiul cât și o semicriză economică au dus la situația actuală. Creșterea prețurilor în primul rând, în opinia mea nejustificată pe multe sectoare, duce la un blocaj. De la sistemul de pensii până în sistemul de salarizare e destul de greu. Este foarte greu, pentru că de aici au pornit toate. Vă dau un exemplu: dacă plăteam 500 de milioane lei vechi la iluminat public, astăzi plătim 800, dacă plăteam la Primărie și cămin cultural undeva la 120 de milioane pe an, astăzi plătim 220, dacă la școli alocam suplimentar pentru cheltuieli de funcționare în jur de 400 de milioane, astăzi am alocat 600 până astăzi. Practic, cu 50 – 60% mai mult peste tot, nu cu 12-15% cât se spune că a crescut indicele de inflație. Una peste alta, trebuie să lăsăm în spate tot ce o fost, să vedem anul viitor ce vom face. Cum am spus, vom merge cu proiecte noi, proiecte pe fonduri europene. Ne-a fost greu de asemenea pentru că am avut proiecte pe GAL care au trebuit în primă fază suportate din bugetul local, urmând să primim rambursarea sumelor. Probabil că până la sfârșitul anului dacă nu în ianuarie-februarie vom primi banii înapoi. Cum bine se cunoaște, toate proiectele costă bani care nu sunt deloc puțini. Putem solicita sumele înapoi, dar în primă fază noi trebuie să le plătim. Aici ar fi de muncă, iar cei care au urechi de auzit să audă: ca să se poate absorbi fonduri europene cât mai eficient, ar trebui să se meargă pe cerere de plată, nu pe rambursarea sumelor. Ai făcut o lucrare, ți s-a emis factura, ai făcut recepția, ai solicitat suma care a fost lucrarea efectuată, iar Ministerul Dezvoltării, AFIR sau ADR să vireze suma în cont. Astfel, ai plătit firmele respective și totul merge mult mai ușor. Eu discut de sume mai mici, dar sunt primării care au lucrări poate că de 1.000.000 de euro și atunci au avut situații de plată de 100.000 de euro. Gândiți-vă de unde plătesc 4 miliarde la o singură situație? Poate aștepți trei sau patru luni să-ți vireze banii înapoi, te blochezi efectiv. Cred că și colegii primari din țară se confruntă cu astfel de situații. Noi tot spunem, dar și cei care trebuie să i-a decizii ar trebui să fie mai mai receptivi la ce zicem și noi.

A consemnat Alin ZAHARIE