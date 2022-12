FOTOREPORTAJ: ”Fibula de la Suseni”, prețuire și recunoștință pentru Excelență

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a acordat joi, 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș, ”Fibula de la Suseni”, precum și Diploma de Excelență unor personalități mureșene care au avut activități cu un impact important în comunitatea mureșeană, dar și în societatea românească.

”Stâlpi de încredere” pentru comunitate

Distincțiile au fost acordate ”în semn de înaltă prețuire pentru activitatea profesională prestigioasă, aportul la promovarea județului Mureș, precum și pentru modul inovativ de abordare a proiectelor de succes” următoarelor personalități: Magda Bercea – directorul Filialei Crucea Roșie Mureș, Rareș Cojoc – sportiv de performanță, numărul 1 mondial la dans sportiv, secțiunea Adult Standard, în anul 2022, Aurelian Grama – jurnalist, director fondator al revistei Transilvania Business și al cotidianului Zi de Zi, Ioan Husar – jurnalist, președinte și redactor șef al cotidianului Cuvântul liber, Paula Rusu – jurnalist, trainer de comunicare și activist pentru sănătate și dr. Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó – medic primar boli infecțioase.

“În primul rând, mă bucur să vă pot saluta pe toți cei prezenți și să vă urez La Mulți Ani de Ziua Națională a României. Pentru al treilea an consecutiv, am onoarea de a înmâna cea mai importantă distincție a județului Mureș, o formă de recunoștință pentru carierele unor oameni excepționali. Dragi laureați ai ”Fibulei de la Suseni”, vă felicit în numele mureșenilor, pentru tot ceea ce ați făcut în carierele dumneavoastră. Suntem recunoscători pentru faptul că ați contribuit la imaginea județului Mureș și cred că reprezentați stâlpi de încredere pentru comunitatea noastră. La fel ca și în anii trecuți, ”Fibula de la Suseni” este și despre echipele care au stat în spatele dumneavoastră. Felicitări tuturor!” a afirmat prefectul județului Mureș, Mara Togănel, în cadrul evenimentului.

Magda Bercea, voluntariat ca stil de viață

Anul 2022 a adus o provocare majoră pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Criza refugiaților din Ucraina a necesitat o reacție umanitară rapidă, colaborare cu instituțiile și societatea civilă. În calitate de coordonator al echipei Crucea Roșie Mureș, Magda Bercea a gestionat o serie de acțiuni cu impact pentru refugiații ucraineni care au ajuns în județul Mureș, dar și pentru cei care, aflați în Ucraina, au primit un sprijin prin donațiile colectate de către voluntarii Crucea Roșie.

”În seara de 10 martie 2022 Magda Bercea a fost anunțată de ISU Mureș că a sosit un grup de 21 de refugiați flămânzi și obosiți. A fugit repede pentru a le veni în ajutor, le-a asigurat o masă caldă și obiecte de primă necesitate, tot ce aveau nevoie, după care s-a întors acasă, dar, în acea noapte nu a mai putut dormi la gândul că membrul cel mai mic din grup era un bebeluș de doar trei săptămâni”, a spus, în Laudatio, ing. Doina Marcela Cristea.

”Eu, personal, vreau să mulțumesc și celor dragi, familiei, pentru că au înțeles că Crucea Roșie înseamnă să te dedici total. Am eu o vorbă, că opt ore sunt angajată și după aceea sunt voluntar. Visul meu… îmi place munca, să știți, foarte mult, dar totuși visul meu este, mai ales că mă apropiu de pensie, să devin voluntar”, a afirmat Magda Bercea.

Rareș Cojoc, dansator de top mondial

Sportiv de performanță, Rareș Cojoc a ajuns în anul 2022 în topul clasamentului mondial la dans sportiv, secțiunea Adult Standard. După 25 de ani de carieră, Rareș Cojoc a obținut alături de partenera sa, Andreea Matei, în anul 2022, cel de-al 20-lea titlul de campion național al României la dans sportiv.

”Muzica, poezia, dansul, modelează personalitatea unui om, creează o altă percepție în receptarea frumosului și, uneori, pot schimba destine. Pentru Rareș, dansul este mai mult decât o pasiune. Este o stare, un mod de a exista, dictat parcă de ritmuri interioare”, au fost câteva din cuvintele din Laudatio ale profesoarei Cristina Branea, fostă directoare a Colegiului Național ”Unirea” din Târgu Mureș.

”Pot spune cu mâna pe inimă că datorez foarte mult județului Mureș întrucât aici mi-am început cariera și totodată, să vedem cum decurg lucrurile, ar fi un gând și o dorință de-a mea ca tot acolo, la Târgu Mureș, sau undeva în județul Mureș, să îmi sfârșesc cariera atunci când va veni momentul oportun. Așadar, concluzionând, vă mărturisesc că nu doar eu am dat Mureșului rezultate remarcabile, ci și Mureșul mi-a dat, la momentul potrivit, tot ce a fost nevoie pentru a deveni ceea ce sunt astăzi, și pentru asta vă mulțumesc, și încă o dată, La Mulți Ani tuturor!”, a transmis prin Zoom, din Italia, unde se afla la pregătiri pentru Campionatul Mondial, dansatorul Rareș Cojoc.

Distincția sportivului a fost ridicată de tatăl său, cunoscutul om de afaceri Liviu Cojoc.

Aurelian Grama, reper în jurnalismul național

Perioada recentă a forțat o serie de publicații mass media să facă trecerea de la presa tipărită la cea online. Unul dintre promotorii presei print din județul Mureș este Aurelian Grama, jurnalist și director fondator al grupului Transilvania Business. Echipa condusă de Aurelian Grama reușește să mențină zilnic standardele de informare corectă prin cotidianul Zi de Zi, iar la nivel național județul Mureș se poate mândri cu un produs extrem de apreciat de mediul de business și mediul administrativ: Transilvania Business. Prin eforturile sale, Aurelian Grama coordonează o echipă care a depășit de fiecare dată provocările întâmpinate de media locală, fiind un reper al informației rapide și corecte, mereu în sprijinul mureșenilor.

”Cu siguranță că istoria presei din România va consemna existența acestei școli ardelene moderne de presă inspirate de Aurelian Grama, lucru pentru care, în numele meu și în numele întregii prese din România, țin să îi mulțumesc lui Aurelian în fața dumneavoastră”, a împărtășit, în Laudatio-ul său, Silviu Ispas, președinte de onoare al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT).

”Zi de Zi a fost și rămâne cu adevăratul slogan – renume – ”O parte din viața ta!”. Salut echipa Zi de Zi. Fibula este și a Zi de Zi. Transilvania Business dovedește că poți construi o revistă națională cu extensii internaționale de aici de la Târgu Mureș până dincolo de Carpați spre Dunăre și Mare! Bravo echipei Transilvania Business și a noii linii de conferințe lansate în 2022. Distincția este și a TB! Suntem aici – împreună – datorită Fibulei de la Suseni. Moment ce mă bucură și emoționează profund! O rară distincție a profesiei minunate de jurnalist. De 20 de ani scriu și creez și în județul Mureș”, a afirmat jurnalistul Aurelian Grama.

Ioan Husar, Senior al presei mureșene

Jurnalist al județului Mureș de peste șase decenii, Ioan Husar a scris pentru oameni și despre oameni. Și-a început cariera de jurnalist la Târgu Mureș în urma unei sancțiuni primite în anii ’60 pentru că a refuzat o importantă funcție în stat. De atunci și până în prezent, a rămas fidel cotidianului mureșean Cuvântul liber, reușind să conducă de-a lungul timpului numeroase echipe de jurnaliști. Ioan Husar este președintele societății Cuvântul Liber și totodată redactor șef al uneia dintre publicațiile românești de tradiție din județul Mureș.

”Convins că singura politică îngăduită, dar şi hărăzită gazetarului este cea a cetăţeanului care, în toate regimurile şi sub toate guvernările îşi doreşte să trăiască mai bine şi se bucure de munca lui, neaşteptând decât respect din partea celor care-i conduc destinele, domnul Ioan Husar contribuie, prin scrisul său, la îndreptarea lucrurilor din sfera economico-socială mureşeană, nesfiindu-se să critice neajunsurile, dar apreciind eforturile celor care lucrează pentru binele comun al arealului mureşean”, a precizat, în Laudatio, Ileana Sandu, redactor al cotidianului Cuvântul liber.

”Consider că este o onoare, în semn de recunoștință a activității mele de peste 62 de ani depusă în slujba oamenilor, a presei scrise, pe care am slujit-o cu credință pentru triumful binelui și dreptății. Această înaltă distincție acordată de dumneavoastră este o răsplată a unei activități de gazetar în care am scris și publicat în cotidianul nostru mii de articole despre oameni, cu bucuriile și necazurile lor”, a mărturisit jurnalistul Ioan Husar.

Paula Rusu, activist pentru sănătate

De numele mureșencei Paula Rusu se leagă Legea Tuberculozei, aceasta fiind persoana care a promovat și susținut proiectul de lege până când acesta a devenit realitate. Eforturile sale au avut ca rezultat o lege a tuberculozei de care au beneficiat toate persoanele cu această afecțiune de pe întreg terioriul țării. Paula Rusu este un jurnalist recunoscut în România, activând la cele mai importante televiziuni naționale timp de 16 ani. Este trainer de comunicare, moderator, blogger și activist pentru sănătate.

”A fost activist pentru Legea Tuberculozei – o lege menită să sprijine social pacientul cu tuberculoză, ajutând la limitarea numărului de îmbolnăviri, doarece România e țara cu cel mai mare număr de bolnavi de tuberculoză din Uniununea Europeană și este coordonator de comunicare pentru cel mai mare proiect mobil, cu caravane, de depistare activă a tuberculozei din Romania derulat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, un proiect pe fonduri europene”, a afirmat, în Laudatio, Cristina Manoilă, ex-jurnalistă, astăzi unul dintre cei mai apreciați organizatori de evenimente din județul Mureș.

”Ceea ce am început să fac ulterior a fost să vorbesc despre felul în care putem să ne schimbăm viața fiind puțin mai atenți la sănătatea pe care în momentul în care am pierdut-o nu o mai putem recupera niciodată în stadiul în care a fost inițial. E importantă educația, e importantă prevenția pentru toate. E un lucru la care ar trebui să ne gândim cu mai multă atenție și consider că lucrurile se schimbă în România și văd lucrul ăsta și sunt extrem de fericită”, a subliniat jurnalista Paula Rusu.

Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó, medic și mentor

Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó este medic primar boli infecțioase la Clinica de Boli Infecțioase I din Târgu Mureș. Eforturile în lupta cu pandemia de coronavirus îi sunt recunoscute atât de către colegii domniei sale, cât și de comunitate. În fiecare zi de activitate, dr. Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó dovedește că pe lângă investițiile în infrastructura medicală, valoarea dată de resursa umană a unei instituții spitalicești este vitală.

”Dr. Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó, în calitate de profesionist medical, a tratat în cursul pandemiei COVID-19, o perioadă extrem de dificilă pentru noi toți, fiecare pacient cu empatie și dăruire, dând dovadă de multă maturitate emoțională. A respectat oamenii, sănătoși sau bolnavi, a sprijinit pacienții și aparținătorii acestora oricând era nevoie. Pe toată durata activității ei a colaborat eficient cu ceilalți colegi ai echipei medicale din clinica de boli infecțioase. A fost întotdeauna un pilon de susținere a sănătății pacienților și mentor pentru noii generații de profesioniști”, a afirmat, în Laudatio, dr. Andrejkovits Akos Vince.

”Am spus că este un privilegiu să mă aflu aici și așa este, eu nu reprezint astăzi decât o echipă care se află în spatele meu și fără de care n-aș fi putut fi aici. Nu reprezint decât o persoană care s-a format pe aceste meleaguri și formată nu numai în Târgu Mureș, ci în toată țara. Toate participările mele unde m-am străduit să mă perfecționez și să învăț și-au adus contribuția la formarea mea nu numai profesională, ci ca și om”, a spus dr. Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó.

Mesaje de felicitare

La evenimentul de decernare a distincției ”Fibulei de la Suseni” au participat atât reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, cât și ai Primăriei Municipiului Târgu Mureș, care au transmis scurte mesaje de felicitare celor șase laureați.

”Așa cum ”Fibula de la Suseni” este o comoară arheologică unică în lume, așa sunt și premianții de astăzi pentru județul nostru. Personalități marcante, care își desfășoară activitatea în domeniile sociale, culturale, academice, jurnalistice și sportive, și nu numai, care au o contribuție importantă în viața comunității mureșene, care și-au îndeplinit vocația cu pasiune extraordinară, iar prin rodul muncii lor au contribuit la creșterea reputației orașului și a județului nostru în toată țara, și nu numai. Stimați laureați, cu prilejul Zilei Naționale a României de obicei îi comemorăm pe cei care au fost. Astăzi însă datoria noastră este să ne arătăm prețuirea și recunoștința pentru cei care sunt. Ceremonia de acordare a celei mai prestigioase distincții a județului este perfectă pentru asta, un moment festiv deosebit care ne oferă prilejul de a ne arăta aprecierea pentru munca, perseverența și performanța dumneavoastră, a celor laureați. Vă mulțumesc, atât în nume personal, cât și în numele Consiliului Județean, pentru profesionalismul dumneavoastră, pentru dedicarea față de vocația dumneavoastră și pentru sacrificiile pe care faceți. Vă doresc multă putere de muncă, multă sănătate și La Mulți Ani!”, au fost cuvintele lui Kovács Mihály Levente, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

”În numele Primăriei Municipiului Târgu Mureș, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment organizat în fiecare an de Ziua Națională de Instituția Prefectului – Județul Mureș. Este un moment onorant în care le recunoaștem meritele unor mureșeni de-ai noștri, iar alegerile din acest an sunt cu adevărat inspirate. Sunt oameni cu o bogată experiență, din domenii variate. Unele dintre acestea sunt evidente. Altele, precum societatea civilă, scapă câteodată unei priviri superficiale dar au, neîndoios, un rol și o contribuție importantă în viața Cetății. Ne folosim de acest prilej pentru a felicita Instituția Prefectului – Județul Mureș și laureații din acest an ai prestigioasei distincții ”Fibula de la Suseni.” Și pentru că este Ziua Națională le urăm tuturor celor care simt românește La Mulți Ani, oriunde v-ați afla!”, a transmis Casandra Vasiu, consilier personal al viceprimarului Alexandru György.

Vom reveni, în edițiile viitoare ale cotidianului Zi de Zi, cu prezentarea celor șase Laudatio, precum și cu discursurile integrale susținute de cei șase laureați din acest an ai ”Fibulei de la Suseni”.

Alex TOTH

Ioana MĂRGINEAN