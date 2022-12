Fotoreportaj: Expoziție unicat a U.A.P. Târgu Mureș la Roma

Distribuie

Filiala din Târgu Mureș a Uniunii Artiștilor Plastici a organizat în cadrul Accademia di Romania in Roma, instituție aparținătoare de Institutul Cultural Român, și Accademia d’Ungheria in Roma, în premieră, o expoziție de artă modernă contemporană: pictură, scluptură, textile, mediaprint, sticlă și ceramică, intitulată DIVERSE/SIMILI. În cadrul expoziției au participat 45 de artiști vizuali, membri ai UAP Târgu Mureș, cu un număr de 107 lucrări. Manifestarea – care o are drept curator pe artista Mana Bucur, președinta filialei Uniunii Artiștilor Plastici din reședința mureșeană – este rezultatul colaborării dintre cele două reprezentanțe culturale ale României și Ungariei în Cetatea Eternă, UAP Târgu Mureș și BEC Artem. Expoziția va fi deschisă până în 6 decembrie 2022, când va avea loc finisajul la sediul Accademia d’Ungheria in Roma.

”Este o premieră în România organizarea unei astfel de expoziții în cadrul Academiei Române și Ungare din capitala Italiei. Atât pentru noi cât și pentru cei din Italia este unicat organizarea unui astfel de eveniment în cadrul a două Academii de un asemenea prestigiu. Este o selecție a lucrărilor filialei, din fiecare specialitate, fiind expuse cele mai bune lucrări atât din pictură, cât și din scluptură, textile, mediaprint, stică.”, a explicat Mana Bucur, președintele U.A.P. Mureș.

Vernisajul a avut loc vineri 11 noiembrie 2022, orele 18, în prezența reprezentanților UAP Târgu Mureș, curator Mana Bucur, artiștii vizuali Dorel Cozma și Mircea Albu și a reprezentanților celor două Academii: Oana Boșca Mălin, director cultural al Academiei Române din Roma și a directorului Accademia d’Ungheria in Roma dr. Kudar Gabor. La eveniment au participat aproximativ 50 de persoane, români, maghiari și italieni.

”Numele expoziției, Diverse/Simili, reprezintă faptul că deși suntem atât de diverși ca oameni, suntem similari prin exprimarea mijloacelor de artă vizuală, indiferent de tehnica sau materialul folosit. Fiecare lucrare și artist vizual aduce un plus legat de zona sau arealul geografic de unde provine.”, a declarat Mana Bucur, președintele U.A.P. Mureș.

În județul Mureș există o comunitate de artiști plastici vizuali, plină de viață și activitate, atât prin cei 113 membri ai U.A.P. Târgu Mureș cât și în celelalte organizații artistice.

”Proiectul expus de către artiștii mureșeni își propune să facă cunoscută publicului italian creativitatea celor care activează în domeniul artelor vizuale și să ofere o panoramă cât mai cuprinzătoare a tendințelor actuale în artele plastice din acest centru cultural european. Particularitatea filialei U.A.P. Târgu Mureș rezidă în faptul că reunește artiști de etnii diferite care reușesc să-și dezvolte spiritul creator într-o atmosferă productivă, organizând evenimente culturale de prestigiu atât în țară, cât și în afara ei.”, a mai spus Mana Bucur.

Filiala Tg. Mureş a U.A.P. constituită în 1950, este parte componentă a Uniunii Artiştilor Plastici din România-organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial constituită din creatori profesionişti în domeniul artelor plastice.



Activitatea Filialei Tg.Mureş a UAPR încă de la înfiinţare a fost îndreptată către susţinerea activităţilor de creaţie şi expoziţionale a membrilor săi fiind o sursă permanentă de formare şi informare vizual estetică a căror beneficiari sunt iubitorii de artă. Galeriile de artă ce se află la parterul Palatului Culturii clădire monument istoric ridicat la începutul secolului al XIX-a în scopuri exclusiv culturale, a găzduit nenumărate expoziţii şi saloane, personale şi de grup, locale, naţionale şi din străinătate. Filiala este organizată conform statutului UAPR, conducerea fiind alcătuită dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un cenzor ce coordonează şi veghează la buna desfăşurare a activităţii acesteia.