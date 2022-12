Carte despre medicina post-pandemie lansată la UMFST

Distribuie

O carte apărută la Editura Academiei Române cuprinzând opiniile a 65 de doctori din ţară despre medicina post-pandemie, a fost lansată vineri, 9 decembrie, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Volumul a fost coordonat de academicianul Constantin Ionescu-Târgovişte, preşedintele Asociaţiei Medicale Române, şi de Grigore Iuga, directorul de relaţii publice al Asociaţiei Medicale Române.

„Acest volum este realizat în urma opiniilor exprimate de 65 de specialişti în medicina românească, personalităţi cunoscute în lumea medicală, cu privire la situaţia medicinei în perioada pandemiei şi după această perioadă. Am primit peste 60 de opinii ale specialiştilor din domeniul sănătăţii, care au venit din partea specialiştilor de la toate centrele universitare din ţară. În volum sunt opinii ce reprezintă majoritatea specialităţilor. Avem autori la început de carieră, dar şi venerabili profesori (…) Sistemele de sănătate din majoritatea ţărilor de pe toate continentele ale globului pământesc au fost suprinse de valul pandemic de SARS-CoV-2 la începutul anului 2020. La mijlocul anului 2021, pe măsură ce apăreau semne că evoluţia pandemică va putea fi încetinită prin vaccinare şi crearea de imunitate de grup, am lansat către mai multe personalităţi din lumea medicală românească întrebarea: ‘Cum credeţi că va arăta medicina românească după pandemie?'”, a declarat reprezentantul Asociaţiei Medicale Române, Grigore Iuga.

Din cadrul centrului universitar Târgu Mureş şi-au exprimat opiniile rectorul UMFST, profesor doctor Leonard Azamfirei, şeful Clinicii de Ortopedie Traumatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), profesor doctor Tiberiu Băţagă şi şefa Clinicii ATI a SCJU, profesor doctor Sanda Maria Copotoiu.

„Această carte e un pic diferită, COVID-19 a durat doi ani şi un pic, dar se va scrie despre această perioadă cel puţin 20 de ani, dacă nu mai mult decât atât, pentru că însăşi dinamica pandemiei a fost destul de neobişnuită. Dinamica cunoştinţelor despre COVID-19 a fost una similară dezvoltării cunoaşterii la nivel de societate. Cunoaşteţi ce se credea la început şi care adevăruri au rămas (… ) Schimbările nu au apărut dintr-o rea intenţie sau dintr-o răstălmăcire a adevărului de atunci, pur şi simplu s-au adunat date noi despre ceva despre care la început nu se ştia foarte bine. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, am găsi cu siguranţă lucruri bune care s-au întâmplat în timpul pandemiei şi lucruri pe care le-am face într-un mod diferit (…) Această carte pune laolaltă oameni din toate specialităţile care au avut de-a face, direct sau indirect, cu pandemia, experienţa unora, informaţia altora – unii au avut şi informaţii şi experienţă – cu acoperire la nivel naţional din toate centrele medicale naţionale importante. Cartea are un singur fir roşu, este despre COVID-19. O publicaţie care apare sub egida Academiei Române are girul calităţii, din acest context am răspuns fără ezitare ideii acestei cărţi”, a declarat profesor doctor Leonard Azamfirei, în timpul lansării.

Totodată, dr. Tiberiu Băţagă a arătat că nimeni nu a fost pregătit pentru o astfel de pandemie şi că se impune o regândire a infrastructurii medicale, astfel încât sistemul sanitar să fie pregătit în cazul unor evenimente majore.

„A fost o perioadă foarte ciudată în care COVID-19 a fost prioritizat, alte afecţiuni nu au mai existat. Şi probabil au fost şi lucruri bune şi mai puţin bune în această perioadă din care trebuie să învăţăm. Care este următorul pas? Să fim pregătiţi pentru astfel de evenimente, nu numai pentru COVID-19, dar ar putea şi să apară orice fel de alte evenimente şi trebuie să fim pregătiţi cu infrastructura spitalelor. Şi SCJU Târgu Mureş este unul foarte important pentru sistemul de urgenţă şi trebuie să ne gândim foarte serios la extinderea infrastructurii, astfel încât, în cazul unei astfel de solicitări, să poată să facă faţă. Eu mi-aş dori să nu trecem prin astfel de momente şi să ne desfăşurăm activitatea în condiţii de normalitate, dar, din păcate, probabil că vom mai avea şi astfel de provocări în viitorul apropiat. Citind articole de la mai mulţi colegi, o diversitate de opinii, adunate la un loc, am realizat că acestea constituie o parte din strategia pe care o poate face România în acest moment”, a afirmat dr. Băţagă.

El a precizat că UMFST Târgu Mureş s-a implicat activ în combaterea virusului, amenajând o secţie exterioară COVID-19 în curtea universităţii, care a fost utilă SCJU Târgu Mureş.

„Iată că universitatea s-a implicat direct, fără niciun fel de reţineri în rezolvarea acestor probleme. Pentru că, din păcate, nimeni nu a fost pregătit pentru un astfel de moment şi sperăm de acum înainte să găsim soluţii mai viabile. Nu am găsit zone în care să facem circuite separate pentru aceşti pacienţi”, a subliniat dr Băţagă.

Prima prezentare a cărţii „Cum credeţi că va arăta medicina românească după pandemie?” a avut loc, în luna noiembrie, la Academia Română, aceasta fiind prima lansare în oraşele din ţară.

(www.agerpres.ro)