Patru show-uri TV de succes lansate în ultimii ani în România

Publicul din țara noastră poate urmări o serie de show-uri de succes adaptate după formate internaționale. Un exemplu este Survivor România, care se bucură de audiențe foarte bune și stârnește multă pasiune printre concurenți, în timp ce publicul este împărțit în două tabere. Cei pasionați de poker au și ei la dispoziție un show foarte interesant, în timp ce emisiunile de tip „Prețul corect” sunt încă la modă și în 2023.

În rândurile următoare îți prezentăm patru show-uri de succes ce pot fi urmărite în țara noastră, care se bucură de un interes ridicat din partea privitorilor.

Survivor România

Survivor România este unul dintre cele mai populare show-uri TV din țara noastră. La începutul acestui an a debutat sezonul cu numărul 4, așteptat cu mare interes. Drept dovadă, prima ediție din 2023 a atras în fața televizoarelor peste 2.1 milioane de oameni. Recordul de audiență pentru o primă ediție a fost de 2.6 milioane de oameni.

Formatul emisiunii presupune o „bătălie” în Republica Dominicană în care Faimoșii se duelează cu Războinicii. Show-ul a debutat în primele două sezoane pe Kanal D, în 2020 și 2021, iar din ianuarie 2022 a fost preluat și difuzat de Pro TV. Peste 130 de oameni au concurat până acum în Survivor în probe care le-au dus limitele la extrem.

În 2021, concursul a fost câștigat de cântăreața Elena Ionescu, pentru ca al doilea sezon desfășurat în La Romana să îl aibă învingător pe Zanni. Al treilea câștigător, în prima ediție difuzată de Pro TV, a fost Alexandru Delea, în timp ce sezonul cu patru este în desfășurare.

Prezentatorul show-ului este Daniel Pavel, în timp ce premiul pus în joc se ridică la 100 de mii de euro pentru câștigător. Printre participanții cunoscuți de până acum s-au aflat Augustin Viziru, Lino Golden, Ruby, Amna, Alexandra Stan, Andreea Antonescu, Ana Porgras, Cătălin Moroșanu, Otilia Bilionera și fostul gimnast Marian Drăgulescu.

Midnight Poker TV Show

Un show foarte popular printre fanii pokerului din țara noastră. O dovadă în acest sens este prelungirea pentru sezonul cu numărul 8, care a debutat în luna februarie. Show-ul este organizat de operatorul online 888poker și este difuzat în noaptea de joi spre vineri, de la 0:30, pe postul B1TV. Conform formatului, la fiecare emisiune participă șase jucători care obțin calificarea pe platforma online 888 alături de o vedetă invitată de organizatori. Taxa de participare la turneul de calificare este de doar 5 dolari, cu premii garantate de 1.000 de dolari.

Toți cei care ajung la show-ul live Midnight Poker primesc un premiu garantat, fondul total de premiere fiind de 5.000 de dolari pentru fiecare ediție. La această sumă se adaugă din acest sezon și recompense Mystery Bounty. Astfel, în momentul în care elimină un jucător, fiecare participant poate deschide un plic în care se află o recompensă surpriză. Așadar, este un show de succes, la care au luat parte multe vedete din țara noastră în ultimii ani.

Is It Cake?

Show-urile culinare au succes de ani buni, o dovadă în acest sens fiind Chefi la cuțite, Master Chef ori Hell’s Kitchen. Iar show-urile culinare au început să fie populare și pe platformele de streaming, un exemplu fiind Is It Cake?, difuzat pe Netflix. Primul sezon a început în primăvara lui 2022 și a fost anunțat deja sezonul cu numărul doi, care va debuta în martie 2023. Is It Cake? prezintă artiști cofetari iscusiți care gătesc replici savuroase ale unor obiecte nealimentare, cum ar fi produse electronice ori articole de vestimentație.

Show-ul este prezentat de Mikey Day, dar la el participă și vedete surpriză. Primul sezon are 8 episoade: Falsuri cu fast-food, Moda incomodă, Fals la ocean, Un impostor alimentar, Distracții mincinoase, Un miraj în garaj, De-a joaca, Marele câștigător, mare falsificator. Fiecare episod are o tematică specifică, iar concurenții trebuie să creeze torturi sau prăjituri care să imite diverse obiecte în așa fel încât să păcălească juriul.

Prețul cel bun

Acest show difuzat în prezent de Antena 1 este inspirat dintr-un format cunoscut la nivel internațional, „The price is right”, care în trecut a mai putut fi văzut pe două posturi din țara noastră, Pro TV și Kanal D. De altfel, este și unul dintre cele mai vechi show-uri TV din țara noastră. ProTV l-a difuzat prima dată între decembrie 1997 și martie 2000, iar prezentatori erau Stelian Nistor și Constantin Cotimanis. Apoi, în 2009, Kanal D a difuzat show-ul cu Cosmin Cernat în rolul prezentator al emisiunii „Spune-mi prețul”.

Antena 1 a preluat formatul în 2021, iar în prezent show-ul a ajuns la sezonul cu numărul 4. Prezentator este Liviu Vârciu, iar concurenții luptă pentru diverse premii puse în joc, de la laptopuri până la seturi de dining. Formatul emisiunii are o vechime impresionantă, debutând în anul 1956, în America.