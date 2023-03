Șofer drogat depistat pe un drum din Chețani

Distribuie

Polițiști rutieri din cadrul Poliției orașului Luduș au oprit pentru control luni, 6 martie, în jurul orei 18.50, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 26 de ani, din comuna Chețani, pe strada Nicolae Grigorescu din localitate.

”Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv metamfetamine. În vederea stabilirii cu exactitate a substanțelor interzise din organism, cel în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)