Soluții complete pentru cereale și floarea soarelui oferite de Syngenta România

Distribuie

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit marți, 7 martie 2023, o nouă ediție a tradiționalului Simpozion de Primăvară organizat de compania DAFCOCHIM din Târgu Mureș. Și de această dată interesul fermierilor transilvăneni a fost foarte mare, dovadă fiind cei aproximativ 450 de participanți care au primit direct de la sursă informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor. În acest sens, reprezentanți din top managementul companiilor multinaționale Adama România, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Syngenta România au prezentat cele mai proaspete noutăți de specialitate și au intrat în dialog cu fermierii dornici să își îmbunătățească în mod sustenabil producțiile.

Syngenta România a completat cvintetul de forță al Simpozionului DAFCOCHIM cu întreaga echipă Syngenta România responsabilă pentru zona de Centru, în frunte cu proaspătul director general Syngenta România, Iulian Ciobanu.

„Vreau să profit de ocazie și să mulțumesc organizatorului principal, Companiei DAFCOCHIM, domnilor Liviu Cojoc, Radu Fodor și Marinel Ștefan pentru invitație. Întotdeauna este o plăcere și onoare să participăm la astfel de evenimente. Dovadă stă și întreaga echipă Syngenta din zona de centru, din Transilvania, care este prezentă la acest simpozion”, a precizat Iulian Ciobanu.

„Agricultura este despre oameni”

Esența agriculturii sunt oamenii, este de părere Iulian Ciobanu, lucru reliefat încă din startul prezentării ofertei pentru fermieri.

„Am auzit astăzi mai multe lucruri despre agribusiness, despre agricultură în general. Eu o să vă spun câteva lucruri despre ce credem noi, Syngenta, că reprezintă agricultura, în afară de tot ce ați auzit dumneavoastră până acum. S-a vorbit despre genetică, despre substanțe active, despre inovație, despre digitalizare, despre decizii, despre cercetare, despre rezultate. Dar vreau să vă întreb un lucru: cine stă în spatele acestor cifre, cine stă în spatele acestor cercetări, acestor produse? În spatele tuturor acestor lucruri stau oameni. Agricultura este despre oameni, despre interacțiunea dintre noi, despre împărtășirea experiențelor unii cu alții, despre a învăța unii de la alții, despre astfel de evenimente cum e și acest simpozion. De aceea apreciem astfel de evenimente și venim într-un număr atât de mare”, a subliniat reprezentantul Syngenta România.

Soluții pentru cultura de floarea-soarelui

Oferta Syngenta prezentată fermierilor a avut două componente, prima fiind legată de noua tehnologie în cultura de floarea-soarelui.

„Compania Syngenta este lider mondial în ce privește semințele de floarea soarelui. În permanență, principala noastră preocupare sunt soluțiile pe care noi le aducem în fermele dumneavoastră, soluții care să aibă un beneficiu de ambele părți. Focusul nostru a fost să dezvoltăm acei hibrizi de floarea soarelui care aduc plusuri. Mai nou, hibrizii care au venit pe piață sunt foarte toleranți la mană. Deja vorbim de hibrizi toleranți la mană până la rasa M9, aproape la toate rasele cunoscute de mană din țara noastră. Vorbim deja de hibrizi pentru zonele unde este prezentă Lupoaia – Orobanche cumana). Venim cu hibrizi care sunt rezistenți până la rasa F a acestui holoparazit. Vorbim despre hibrizi a căror potențial de producție vrem să îl păstrăm față de ceea ce dumneavoastră sunteți obișnuiți în ferme. Astfel, hibrizii noștri pe care îi aducem în portofoliu și în ferme își păstrează acel potențial de producție, putând să-și arate potențialul în sisteme de fertilizare intensive”, a precizat Rodica Pop, reprezentant tehnic al companiei Syngenta, care a punctat apoi avantajele tehnologiei A.I.R.

„Noutatea pe care o aducem astăzi este tehnologia A.I.R., cel mai avansat sistem cu toleranță la erbicid pentru cultura de floarea-soarelui, care ajută fermierii să facă față provocărilor întâlnite în combaterea buruienilor. Avem hibrizi care permit o flexibilitate în alegerea erbicidului în momentul în care se află în câmpurile dumneavoastră. Ca și noutate, acești hibrizi din această tehnologie A.I.R. sunt hibrizi care tolerează practic ambele tipuri de erbicide, atât cele care au ca moleculă principală imazamox-ul și Syngenta are în portofoliu erbicidul Listego Pro, cât și erbicidele pe bază de tribenuron-metil cum ar fi erbicidul Fluence. Această tehnologie prezintă câteva beneficia printre care flexibilitatea. Cred că fiecăruia dintre noi ne place să fim flexibili, să ne adaptăm mult mai ușor condițiilor de câmp și această flexibilitate ne oferă și o libertate, o libertate de a decide ce aplicăm în momentul în care buruienile sunt deja răsărite”, a spus Rodica Pop.

Ce ierbicid vom aplica în funcție de tipul de buruieni pe care îl găsim în câmp sau de gradul de infectare?

„Alegând această nouă tehnologie A.I.R. putem să alegem unul dintre cele două tipuri de erbicide pe care să îl aplicăm. Bineînțeles că buruienile întotdeauna constituie o mare problemă în culturi, atât în cultura de floarea-soarelui, cât și în celelalte culturi, iar utilizând erbicidul potrivit putem să avem sporuri de producție. În plus, această tehnologie aduce acea toleranță pe care o au hibrizii A.I.R. La utilizarea unuia dintre cele două tipuri de erbicide, pe bază de imazamox avem portofoliu Listego Pro și pe bază de tribenuron-metil avem erbicidul Fluence”, a explicat Rodica Pop.

Alt beneficiu al tehnologiei A.I.R. este legat de hibrizii folosiți: „De multe ori în fermă achiziționăm atât hibrizi din tehnologia Clearfield cât și hibrizi din tehnologia Sulfo. Putem evita greșeala de erbicidare în momentul în care alegem un hibrid din această tehnologie, el tolerând ambele tipuri de erbicide. Sporurile de producție sunt date și de hibrizi, deci din punct de vedere genetic, hibrizii au un potențial de producție, dar și de tipul de erbicid. Alegând erbicidul potrivit în momentul potrivit putem obține sporul de producție mai ales în combaterea buruienilor cu frunză lată”.

Oferta pentru cerealele păioase

Trecerea la soluțiile Syngenta pentru culturile de cereale a fost făcută de Darius Mathiu, Key Account Manager, Syngenta România.

„Syngenta este o companie care are un portofoliu complet și complex în combatere a bolilor care apar în cultura de cereale păioase, atât la grâu, cât și la orz și la celelalte culturi. Avem o prezență atât în primul tratament cât și în al doilea tratament, cât și în combaterea bolilor care sunt în special cu apariție la spic și aici mă refer în special la Fusarium. Amistar Prime Pack este un pachet care este dozat pentru 20 de hectare cu două substanțe active, Azoxistorbin și Fenpropidin, substanță activă care ne oferă o protecție foarte bună împotriva făinării cât și a sectoriozei. Sinergia dintre cele două substanțe active face din Amistar Prime Pack un produs cu o mare putere de combatere, un partener excelent în combaterea bolilor care apar în prima parte a vegetației. Aici mă refer atât la făinare, la sectorioză, la rugini. În concluzie, Amistar Prime Pack ne oferă un control excelent împotriva bolilor. Are o eficiență foarte bună și în condiții de temperatură scăzută”, a spus Darius Mathiu.

Soluții pentru tratamentul doi

„Syingenta a lansat acum trei ani un produs inovator care se numește Elatus Era. Are două substanțe active, Solateno și protioconazol. Sinergia dintre cele două substanțe active ne conferă un produs care are o eficiență atât preventivă cât și curativă pentru complexul de boli foliare dar și al fuzariumului. ca și concluzie, este important să reținem că Elatus Era este un produs puternic pentru că are o substanță activă inovatoare și nouă, respectiv Solateno. Este un produs consistent pentru că avem o recunoaștere internațională din partea unor institute de prestigiu din afară, Arvalis din Franța și Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) din Marea Britanie. Pe lângă un control al bolilor este foarte

important să avem și un control al buruienilor care sunt plante competitoare față de planta de cultură, atât pentru nutrienți cât și pentru apă. Este foarte important să avem un control asupra acestora, atât în ce privește burienile monocotiledonate care pot apărea apărea în cultura de cereale cât și a buruienilor dicotiledonate. Soluția Syngenta se numește Axial One. Este un erbicid cu două substanțe active, pinoxaden și florasulam, cu o eficiență foarte bună în controlul buruienilor dicotiledonate Acest produs este foarte important deoarece are omologare și la orz. Este printre singurele produse care pot fi aplicate și la orz fără a crea niciun fel de problemă. De asemenea, are omologare și la partea de triticale. Ca și doză, recomandarea noastră este de un litru la hectar. Acesta poate fi aplicat încă de la înfrățit până la apariția frunzei standard”, a precizat reprezentantul Syngenta.

Nu au lipsit din prezentare și soluțiile pentru cultura porumbului.

„Cultura porumbului este de asemenea o cultură foarte importantă, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Este o cultură care în anii mai ploioși este cea mai profitabilă cultura. De asemenea, ca și la partea de cereale, avem factori pe care îi putem influența și factori pe care nu îi putem influența din păcate. Unul dintre factorii pe care nu-i putem influența de care din păcate am avut parte în 2022 în toată țara a fost secetă groaznică. Pe lângă aceasta am avut parte și de o arșiță, de temperaturi de peste 40 de grade Celsius în momentele cheie de înflorire ale porumbului, ceea ce a dus la o diminuare drastică a producției. Dar pe lângă asta am mai avut și alte probleme. Am avut probleme cu aflatoxină, ceea ce a făcut să avem mari probleme de valorificare a producției. Pentru a controla partea de aflatoxină, ceea ce ne stă nouă în putere este să folosim fungicide pentru cultura porumbului, dar și insecticide. Ostrinia nubilalis este un vector pentru aflatoxină, iar Syngenta are pentru combatere acestui dăunător produsul Ampligo cu două substanțe active, lambda-cihalotrin și clorantraniliprol, în doză aplicată de 2 litri la hectar, exact când curba de zbor a ostriniei este maximă”, a spus Darius Mathiu.

Alin ZAHARIE