Ivan-Ştefoi David-Luis, performerul de la ”Blaga” în materie de discurs public în limba engleză

Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București a găzduit la finele săptămânii trecute finala Concursul național de discurs public în limba engleză, eveniment organizat de Asociaţia „Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză – România, organizaţie non-guvernamentală, afiliată la organizaţia internaţională „The English Speaking Union” (ESU) cu sediul la Londra.

La nivel național, ESU Romania organizează Concursul Național de Discurs Public în Limba Engleză și pentru elevii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, aceștia participând până la nivel județean în concurs. Ediția 2022 – 2023 a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză este organizată în parteneriat cu Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Ivan-Ştefoi David-Luis, printre câștigători

Sâmbătă, 25 martie, în cadrul semifinalelor, un număr de 100 de elevi din toată țară, din categoria de vârstă 16-20 de ani, și-au prezenta opiniile, în concordanță cu tema internațională a concursului, și anume “Relations between nations are too important to be left to governments alone”.

Printre remarcați s-a numărat și elevul Ivan-Ştefoi David-Luis, clasa a 10-a C-Filologie-bilingv Engleză din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin care a obținut un onorant loc 3. Performanța elevului reghinean vine să confirme rezultalele meritorii obținute de județul Mureș la Concursul național de discurs public în limba engleză, după ce Mara Nemeș, Colegiul Național ”Unirea” obținea la ediția anterioară ”Mențiunea de Onoare”.

Reușita elevului reghinean vine să confirme, dacă mai are nevoie implicarea celor din Comunitatea Blaga în ce privește deschiderea de noi perspective și punerea în valoare a acestora în beneficiul elevilor.

„Discursul public rămâne o mare provocare și încercare. Implică o paletă largă și completă de abilități pe lângă cunoștințe aprofundate de limbă engleză și cultură generală. Ne bucurăm că avem deja o tradiție în ceea ce privește organizarea și participarea la evenimente și concursuri de discurs public. În acest an, David Ivan-Ștefoi din clasa a 10-a C ne-a reprezentat la faza națională a Competiției de Public Speaking la București în data de 25.03.2023. La acest nivel, 100 de speakeri din toată țara s-au întrecut captivându-ne atenția. David a avut o prestație impecabilă atât în prezentarea discursului cât și în partea mai interactivă, respectiv răspunsurile punctuale furnizate și întrebările relevante adresate concurenților. Nu este de mirare că a obținut un loc III binemeritat. Îl felicit și îi doresc succes în continuare. În altă ordine de idei, este al patrulea elev Blaga care participă la etapa finală a acestui concurs prestigious”, ne-a declarat Cristina Drescan, profesoară de limva engleză în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Kosztan Katinka: „Sunt extrem de încântată de performanța lui David”

Aceiași stare de spirit am întâlnit-o și la profesoara de Limba Engleză,Kosztan Katinka , diriginta lui David.

„Public Speaking-ul este o competiţie complexă, necesită cunoştințe vaste din diferite domenii, abilităţi de comunicare în limba engleză şi talent oratoric. Sunt extrem de încântată de performanța lui David, de felul în care a abordat tema acestei ediții, ”Relațiile dintre națiuni sunt mult prea importante, ca să fie lăsate doar pe seama guvernelor”. Îl felicit şi sunt convinsă că va accepta această provocare şi în viitor. Totodată aş vrea să încurajez şi alți elevi să îndrăznească şi să participe la acest concurs”, a precizat prof. Kosztan Katinka.

Scurt, concis și la obiect!

Fără doar și poate, meritul principal îi revine lui David, care, la aflarea rezultatului s-a rezumat în a spune doar că „a fost o experienţă frumoasă în care toți participanţii şi-au testat limitele”.

”Am învățat mai multe despre mine şi ce pot să fac. Mulțumesc tuturor care m-au susținut până aici”, a precizat David Ivan-Ștefoi.

Felicitări elevului Ivan-Ştefoi David-Luis, la fel și profesorilor care l-au ghidat frumos spre cunoaștere, spre lucruri cu adevărat remarcabile.

Alin ZAHARIE