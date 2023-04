IRUM-MAVI, ofertă bogată la Agraria 2023

Distribuie

Un eveniment de amploare dedicat agriculturii nu poate fi conceput fără prezența principalilor producători din domeniu. Este și cazul Agraria care și-a derulat cea de a 27-a ediție în perioada 21-24 aprilie la Jucu, județul Cluj.

Printre producătorii cu o prezență constantă în cadrul Târgului Agraria se numără și Compania IRUM din Reghin, standul IRUM-MAVI fiind și de această dată unul extrem de ofertant, atât ca și suprafață dar mai ales ca ofertă.

„Anul acesta ne-am prezentat într-un format mult mai mare decât anul trecut, suprafața unde am expus produsele noastre a fost cu 50% mai mare decât am avut anul trecut. Avem practic toată gama de produse din cadrul grupului de firme Maviprod”, ne-a declarat Mihai Petruț, director comercial în cadrul IRUM SA Reghin.

TAGRO 102 Stage V, vedeta standului IRUM

La loc de cinste au fost tractoarele fabricate la Reghin în frunte cu TAGRO 102 Stage V, prezentat în premieră de compania reghineană la Agraria. Ca și date tehnice, TAGRO 102 Stage V este un tractor echipat cu un motor diesel Fiat Stage V de 102 cai putere și capacitate cilindrică de 3.600 centimetri cubi, tracțiune 4×4, rezervor de combustibil de 110 litri, transmisie manuală, cabină în patru stâlpi echipată cu aer condiționat și scaun pe pernă de aer cu încălzire în scaun, greutatea tractorului ajungând la 4.000 de kilograme și având ca principale opționale tiranți frontali, contragreutăți față, scaun pasager sau cuplă hidraulică spate, priză de putere în patru trepte, ideal pentru tocătoare forestiere, freze de pământ, semănători, pluguri, presă de baloți și multe altele. Toate aceste calități au putut fi testate în cadrul Agraria în sectorul destinat demonstrațiilor practice.

„În ce privește partea de utilaje agricole, suntem prezenți cu toată gama noastră de tractoare, începând de la cele mai mici, de 24 de cai putere, cele de 50 și 60 de cai putere dotate cu încărcător frontal și evident cu steaua produselor IRUM, respectiv TAGRO 102. Avem expuse tractoare pe culori diferite, pe lângă tradiționalul roșu, avem și variante pe negru, pe verde și orice alte culori pe care clienții noștri pot să le aleagă fără niciun fel de taxe suplimentare”, a precizat Mihai Petruț.

Noutăți la Agraria 2023

O noutate la Agraria 2023 o reprezintă includerea în portofoliu MAVI a utilajelor agricole produse de Maschio Gaspardo, presa de baloți, semănătoarea de prășitoare MT6, semănătoarea de păioase Nina, cositoarea de 2,4 metri. Toate acestea s-au regăsit în cadrul standului IRUM. La acestea se mai adaugă freză Agrimaster de 3,5×1,4 metri, încărcătorul cu cupă Croco de 1,2 metri, încărcătorul frontal IRUM S900, tocătorul Zanon TFZ 2500, plugul Alpler DPH 123, remorca Marpol, grapa cu disc Alper și grapa cu discuri Euro-Masz.

„Anul acesta am venit cu oferte foarte bune și de nerefuzat pentru clienții noștri. Înțelegem că e un an destul de dificil pentru partenerii noștri, respectiv fermierii și atunci am venit cu niște pachete promoționale pentru participanții la Agraria. Vorbim aici de reduceri suplimentare, vorbim de avantaje client, vorbim de beneficii pentru clienții noștri care vor beneficia de produsele din cadrul companiilor Maviprod, nu doar de la IRUM”, a precizat directorul comercial al Companiei IRUM SA.

Legătura directă cu fermierii

Aspectul cel mai important când vine vorba despre un târg precum Agraria îl reprezintă dialogul direct, față în față dintre producător și fermier, lucru subliniat și de reprezentantul Companiei IRUM.

„Mai mult decât orice, discuția față în față cu posibilii clienți este una extrem de important, atât pentru noi dar mai ales în avantajul fermierilor care au astfel ocazia să înțeleagă mai bine beneficiile pe care produsele noastre le aduc. Totodată, vrem să fim un partener de cursă lungă pentru clienții noștri, așa încât devenim un consilier pentru fermierii români în procesul lor de producție, fapt pentru care venim cu produse pe tot parcursul anului, cu sfaturi, cu tot ce înseamnă suport necesar în succesul lor”, a mai spus Mihai Petruț.

Agraria nu este singurul eveniment de amploare unde produsele IRUM sunt prezente, compania reghineană fiind nelipsită de la cele mai importante evenimente din țară dedicate agriculturii. „Există câteva târguri importante la care IRUM are o prezență negreșită. Cel mai important pentru noi este Agraria, prin prisma apropierii față de fabrica IRUM, care este la Reghin, undeva la 100 de kilometri. Totodată, suntem prezenți și la AgriPlanta, târgul de la Fundulea de lângă București. Avem o prezență și la Indagra, Expoagroutil Constanța, Agromalim Arad, plus târguri de dimensiuni mai mici și diverse alte evenimente care au în centrul atenției fermierii. De asemenea, punem un accent deosebit pe demostrațiile în câmp. Avem un un calendar de demonstrații pe care le facem în momentul de față în diverse puncte din țară, demonstrații la care invităm toți clienții noștri, viitori clienți și oricine e interesat să afle mai multe despre tractoarele IRUM, să vină să le vadă efectiv în câmpul muncii, să vadă productivitatea, să vadă avantajele din punct de vedere al costului redus de combustibil, de întreținere. Echipele service care sunt foarte bine instruite în ceea ce privește partea tehnică le stau la dispozițiie, astfel încât fermierii să le simtă în acțiune”, a precizat Mihai Petruț.

Parteneriate internaționale

Compania IRUM pune un accent deosebit pe partea de extindere și explorarea de noi piețe, atât interne cât și internaționale.

„Ultima locație pe care am deschis-o a fost în județul Bihor, la Salonta, în fostul sediu ACR, o locație extraordinar de frumoasă, cu spațiu generos, unde invităm toți clienții noștri să vină să vadă produsele pe care le-am expus, să vină să discute cu colegii noștri față în față astfel încât să afle mai multe despre produsele noastre. În ce privește extinderea pe plan extern, dacă până acum am avut o abordare mai reținută, odată cu târgurile internaționale la care am participat în 2022 și chiar și anul acesta, vedem o solicitare crescând în ceea ce privește interesul pentru tractoarele românești, în special pe piața din Europa Centrală și de Est, dar și către Vest. La finele anului trecut am încheiat un parteneriat cu o firmă foarte importantă din Polonia unde deja am început exportul susținut de tractoare TAGRO 102. În Bulgaria deja avem un partener solid, pe Serbia, Ungaria avem o prezență a Companiei IRUM, la fel în Moldova. Încet-încet mergem și către partea de Austria, unde din 2022 avem încheiat un parteneriat cu un jucător local important. Mergem din ce în ce mai mult către partea de vest”, a spus Mihai Petruț.

100 de ani de IRUM și MAVI

Anul 2023 este unul special pentru tandemul IRUM-MAVI care va serba în toamna acestui an 100 de ani de existență.

„Dacă tot am discutat acum ceva timp de Centenar, și noi avem parte de un astfel de moment de sărbătoare, respectiv 100 de ani de IRUM și MAVI. Anul acesta Compania IRUM sărbătorește șapte decenii de existență, iar MAVI face 30 de ani, 100 de ani de experiență pe piața automotive din România. În luna septembrie vom marca acest moment de sărbătoare, Centenarul IRUM-MAVI, atât la sediul MAVI din Reghin cât și la sediul fabricii IRUM, unde așteptăm partenerii, clienții, furnizorii, colaboratorii și toți cei apriopiați la Marea Sărbătoare IRUM-MAVI”, a conchis directorul comercial al companiei IRUM SA.

Alin ZAHARIE