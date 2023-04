Liderii UDMR Mureș, consultări cu cetățenii pentru ”o comunitate puternică”

Distribuie

S-a încheiat seria de consultări „Guvernăm pentru Comunitate” organizat de UDMR, etapa din județul Mureș.

”În cadrul consultării, în ultimele două luni, ne-am întâlnit cu comunitățile noastre și cu liderii locali din peste 40 de comune din județul Mureș, am discutat față în față cu aproape 3.000 de persoane. De asemenea, am avut întâlniri individuale cu grupuri de pensionari, membri ai familiilor, lideri religioși, profesori și antreprenori, toți aceștia fiind activi și influenți în modelarea comunităților noastre. Cartografiind rezultatele ultimilor doi ani, este clar că unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș conduse de lideri UDMR și, prin urmare, comunitățile acestora, se află pe calea dezvoltării. Astăzi, nu există nicio comună din județul Mureș care să nu fie în proces de dezvoltare, să nu aibă lucrări începute”, a informat joi, 27 aprilie, Biroul de presă al UDMR Mureș.

Conform sursei citate, la conferința de presă de bilanț au participat senatorii județului Mureș Császár Károly și Novák Levente, deputatul Kolcsár Károly și Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, respectiv, al organizației județene al UDMR Mureș, au fost prezenți Kovács Mihály Levente, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș și președinte al organizației UDMR Târgu Mureș, Csibi Attila, președinte executiv al organizației județene UDMR Mureș și, în calitate de gazdă, Osváth Csaba, primarul comunei Acățari.

„Faptul că Acățari a fost gazda acestui eveniment de încheiere a consultării, se datorează faptului că și în această comună se lucrează deja la construirea unei rețele de apă și canalizare, care este poate cea mai vechi deziderat și problemă a comunității”, a declarat primarul Osváth Csaba, în calitate de gazdă.

Familia este pilonul de bază a comunității noastre, iar sprijinirea acestora este esențială pentru viitor. De exemplu, în județul nostru se construiesc 10 noi creșe, din fondurile de finanțare obținute de la Ministerul Dezvoltării și 10 din alte fonduri europene. Și cei mai mici vor avea acum posibilitatea de a învăța într-un loc sigur în Acățari, Crăciunești, Glodeni, Sărățeni, Zau de Câmpie, Pănet, Sărmașu, Chibed, Fântânele, Mădăraș, Măgherani, Vărgata, Bălăușeri, Deda, Livezeni, Sântana de Mureș, Sovata, Miercurea Nirajului și Târgu Mureș.

„Instituțiile de bază a comunității noastre, cum ar fi școlile, grădinițele, creșele, centrele de sănătate și instituțiile sociale au fost reînnoite, multe sunt în curs de renovare”, a relatat senatorul Novák Levente.

În ultimii doi ani, în comunele noastre au fost renovate, construite și reabilitate școli, instituții culturale și centre culturale. Au fost renovate, construite, extinse și dotate școli în 35 de comune din județul Mureș. În multe localități lucrările sunt încă în curs de desfășurare sau vor începe în următorii ani, dar fondurile sunt deja disponibile. Scopul UDMR este de a asigura copiilor noștri o educație școlară bună și un mediu modern în care să învețe.

În același timp, „obiectivul Uniunii este de a se asigura că apa potabilă, canalizarea, rețeaua de gaz și asfaltul să nu fie un element de lux”, a subliniat senatorul Császár Károly. În acest scop, în comunele noastre a început dezvoltarea pe scară largă a infrastructurii de bază. În prezent, aproape că nu mai există nicio comună din județul Mureș în care să nu se construiască rețele de apă și canalizare, să nu se extindă rețelele de gaz și să nu se repare, asfalteze drumurile. În 34 comune, conduse de UDMR în județul Mureș, se lucrează la construcția și extinderea rețelei de apă și canalizare.

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, pe lângă realizări, a subliniat în ceea ce privește viitorul, următoarele: „Perioada următoare este și ea despre dezvoltare, despre construcție. Trebuie să folosim fiecare oportunitate pentru a ne dezvolta comunele. În prezent, țara dispune de o sumă de bani fără precedent și, datorită implicării UDMR în guvernare, și comunitățile maghiare beneficiază de aceste fonduri. Județul Mureș are multe planuri, iar noi am pregătit și am depus proiecte în mai multe domenii. De exemplu, am depus trei proiecte la Compania Națională de Investiții pentru construcția de spitale și pentru extinderea sistemului nostru de sănătate. Dar dezvoltarea continuă a aeroportului rămâne o prioritate, iar pentru acest scop am depus trei cereri de finanțare la Ministerul Transporturilor. Iar în domeniul educației și formării, solicităm finanțare din Planul Național de Redresare pentru a dota trei centre de formare incluzivă și Centrul de Resurse și Consiliere Educațională cu echipamente speciale de diagnosticare și dezvoltare.”

Opiniile publicului, strânse în cadrul consultării, au fost prezentate de Kovács Levente, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș. Vicepreședintele a declarat că, analizând problemele, a reieșit că prezența urșilor reprezintă o problemă în multe comune și că este nevoie de un plan rapid pentru a asigura un mediu sigur cetățenilor. Dar, în mai multe localități au susținut și nevoia de a îmbunătății infrastructura de transport, de conectarea transportului între comunele noastre, precum și nevoia de mai mult sprijin pentru familii. Dar, în cele mai multe cazuri, acestea trebuie abordate la nivel național, prin acțiuni guvernamentale. „Astăzi, în Parlament, deputații și senatorii noștri, dar și în guvern, echipa UDMR lucrează pentru a se asigura că și aceste probleme să fie abordate”, a arătat Kovács Levente.

Deputatul Kolcsár Károly a subliniat: „Este deja clar că suntem singurii cărora le pasă de comunitatea noastră. Dacă gestionăm cu înțelepciune fondurile guvernamentale și europene, putem recupera în câțiva ani, decenii de timp pierdut”.

Csibi Attila, președinte executiv al UDMR județul Mureș, a încheiat conferința de informare. „Această muncă trebuie să continue, în administrațiile noastre locale, în comunitățile noastre și în domeniul politic, astfel încât să avem instrumentele de bază pentru dezvoltarea și supraviețuirea noastră. Există o nevoie unanimă de a continua această muncă. Activitatea UDMR în guvern este esențială pentru dezvoltarea comunității noastre.”

(Redacția)