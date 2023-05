Regal folcloric în Cetatea Târgu-Mureş

Distribuie

În perioada 12-14 mai, cetatea din Târgu-Mureş va găzdui cea de-a patra ediţie a Festivalului FolkForum, eveniment organizat de Casa Tradiţiilor şi Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul.

„Vorbim despre un festival interetnic la care vor participa reprezentanţi ai fiecărei etnii care trăieşte în judeţul Mureş, maghiari, români, saşi şi romi. Continuăm acest eveniment care a fost pornit acum cinci ani. Din cauza pandemiei într-un an nu am putut organiza evenimentul. În primul an am organizat un festival în care au fost prezenţi şi meşteşugari cu diferite produse tradiţionale, anul trecut nu am invitat meşteri tradiţionali, dar anul acesta am revenit la formula iniţială. Scopul evenimentului este promovarea culturii tradiţionale a judeţului Mureş”, a declarat Barabási Attila-Csaba, directorul Ansamblului Artistic Profesionist Mureşul, în cadrul unei conferinţe de presă.

Prilej de întâlnire cu folclorul viu

„Trăim ultimii ani ai folclorului viu din sate, nu numai satele dispar, dar şi folclorul dispare din sate. Festivalul nostru este un bun prilej pentru a ne întări reciproc, indiferent de etnie, toţi cei cărora ne este drag folclorul viu, să putem arăta valoarea acestui folclor şi să atragem cât mai mulţi amatori care vor să se alăture în salvgaldarea acestuia. Ca o noutate, intră şi basmul popular în Festival, vom avea bătrâni care vor spune basme în română, maghiară şi un tânăr care va spune basme în limba romani şi astfel încercăm să facem mai colorat programul Festivalului”, a spus directorul Casei Tradiţiilor Ardelene, László Kelemen.

Pe lângă ansamblurile folclorice mureşene pe scena din Cetate vor urca doi invitaţi speciali, un ansamblu artistic rom, Romengó şi trupa din Sfântul Gheorghe, Heveder.

„Suntem mândri că Ansamblul Mureşul este alături de Casa Tradiţiilor. În aceste două zile, ne-am hotărât să aducem oameni care cunosc şi păstrează foarte bine folclorul. Vom aduce din Hodac oameni cu costume şi jocuri deosebite. Vor veni cei din Monor care păstrează dansurile autentice. Este un prilej anual de a ne întâlni, indiferent de etnie şi de a ne petrece împreună”, a spus Teodor Ţogorean, directorul adjunct al Ansamblului Artistic Mureşul.

Programul este unul variat, dincolo de spectacolele de pe scena mare, vor exista multe ateliere pentru copii, precum şi expoziţii de artă fotografică, de costume populare precum şi o prezentare a unei case tradiţionale ţărăneşti.

Zi de Zi va publica programul integral al evenimentului imediat cum acesta va fi finalizat de organizatori.

Sanda Viţelar