Cristian Diaconescu, ex-ministru de externe al României, conferință la UMFST

Distribuie

Comunitatea academică a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și târgumureșenii interesați de modul în care cele mai recente evenimente internaționale modelează lumea în care trăim sunt așteptați la deschiderea conferinței internaționale ”Redefining European Security in a Post COVID-19 World” care va avea loc în data 9 mai, de la ora 10.00, cu ocazia Zilei Europei, în Aula Magna de pe strada Nicolae Iorga nr. 1.

”Avem onoare ca domnul Cristian Diaconescu, ministru de externe al României (2008-2009 și 2012) să susțină prelegerea de deschidere conferinței internaționale în care va analiza principalele provocări la adresa securității europene și impactul lor asupra securității naționale a României”, au informat organizatorii evenimentului.

La conferință vor participa peste 40 de cercetători din țară și străinătate. Astfel, pe lângă domnul Cristian Diaconescu la deschidere vor participa prof. univ. dr. Radu Carp de la Universitatea București și conf. univ. dr. Mihaela Daciana Natea (foto), directorul Centrului de Excelență în securitate europeană și combaterea dezinformării. La conferință s-au înscris participanți din România, Franța, Republica Moldova, Tunisia, Bangladesh, Liban, Polonia, Ucraina, Georgia, Albania.

”Conferința este organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prin Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies înființat prin Proiectul european Jean Monnet – ESDMS”, au mai informat organizatorii conferinței.

(Redacția)