FOTO: Mureșeanca Mara Zidărescu, medalii de aur la Campionatul European de Fitness și Bodybuilding!

Sportiva mureșeancă Mara Zidărescu (18 ani) a cucerit două medalii de aur la Campionatul European de Fitness și Bodybuilding, competiție care se desfășoară în perioada 4-7 mai în localitatea spaniolă Santa Susanna.

Optimism pentru aur mondial

Mara Zidărescu a fost cea mai bună la Junior Women’𝑠 Bikini 16-20 ani, up to 166 centimetri, categorie la care podiumul a fost întregit de Viktoria Duricova (locul 2, Slovacia) și Lilien Pasztor (locul 3, Ungaria).

Totodată, mureșeanca legitimată la clubul Retro Gym și pregătită de către Gusti Moldovan a câștigat încă o medalie de aur, alături cu Ionuț Lepădatu, la categoria Fit-Pairs Open. Cei doi sortivi au fost urmați în clasament de perechile Ariana Topliceanu – Ciprian Borcan (locul 2, România) și Elisabeth Atamanski – Hendrik Kalme (locul 3, Estonia).

”Urmează să ieșim împreună campioni mondiali la perechi, cu siguranță”, a declarat, după festivitatea de premiere, Mara Zidărescu, sportivă ce deține în palmares și două titluri de vicecampioană mondială.

În luna martie a acestui an, Mara Zidărescu, care este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi în care a vobit, pe scurt, și despe rețeta succesului: ”Cred că a fost pasiunea, iubirea pentru sport și îmi place de fiecare dată să îmi testez limitele. Mi-am dat seama în acești doi ani că sportul acesta înseamnă o echipă și cred că datorită lui Gusti Moldovan am reușit de fiecare dată să mă adun și să am mai multă putere. Nu m-aș vedea făcând sportul acesta fără el. Îi mulțumesc, a fost la fiecare competiție alături de mine, în zona scenei. Toată lumea vede doar ce e pe scenă, însă în spatele scenei e important să ai pe cineva să te ajute cu machiajul, să îți indice pozițiile pe scenă.”

Gabriel Toncean: ”Suntem mândri că suntem români!”

La festivitatea de premiere a participat și reghineanul Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, totdată președinte al Federației Balcanice de Culturism și Fitness.

”Emoțiile trăite atunci când imnul României răsună pe scena unei competiții internaționale sunt de nedescris. Suntem mândri că suntem români! Suntem mândri să reprezentăm cu cinste România!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Gabriel Toncean.

Alex TOTH

Foto: Facebook – FRCF