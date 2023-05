Soluţii locale pentru susţinerea examenelor de titularizare

Distribuie

Inspectorul Şcolar General al Judeţului Mureş, Sabin Păşcan, a anunţat că în cursul zilei de luni în cadrul unei şedinţe la nivelul inspectoratului s-a găsit o soluţie pentru susţinerea examenelor de titularizare pentru cadrele didactice. Acestea se vor susţine la şcolile particulare din judeţ. „Sunt uşoare probleme legate de inspecţiile la clase la concursul de titularizare, ele au început de ieri şi trebuie să se finalizeze până la sfârşitul lunii iunie. În urma şedinţei de ieri cu inspectorii şcolari am reorientat puţin lucrurile în sensul ca aceste inspecţii la clase să se desfăşoare în unităţile de învăţământ particular pentru că ei nu sunt în grevă. Am luat legătura cu colegii mei de la Liceul Dr Lind, Şcoala Montesori şi Şcoala Omega pentru ca ei să primească atât candidaţii cât şi profesorii evaluatori, care nu sunt în grevă, pentru a se putea susţine inspecţiile la clasă. Am găsit diferite formule pe plan local pentru a ne putea descurca şi a ieşi din aceste situaţii”, a spus acesta.

Sabin Păşcan a mai declarat că este posibil ca şi înscrirea la examenele de bacalaureat să fie prelungită. „În acest moment în desfăşurare ar fi trebuit să fie evaluările naţionale de la clasa a VI-a, ele au fost amânate şi reprogramate pentru data de 12, respectiv 13 iunie. Începând din 29 mai până pe 7 iunie este perioada de înscriere a elevilor absolvenţi de clasa a XII- a şi a XIII-a la examenele de Bacalaureat şi trebuie să subliniez faptul că lumea a intrat în panică, dar e vorba de o perioadă, nu de o zi, ele se fac până pe 7 iunie conform calendarului, perioada aceasta poate să suporte prelungiri în funcţie de evoluţia grevei. Săptămâna viitoare va apărea un Ordin de Ministru care va modifica calendarul pentru evaluările pentru liceele tehnologice absolvenţii de clasa a XII-a pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 4”, a declarat Inspectorul Şcolar General.

Sanda VIŢELAR