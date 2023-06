FOTO/VIDEO: Generalul Giorgio Basta: pisica Cetăţii Târgu-Mureş

Distribuie

Fac pariu că nu ştiaţi că Cetatea din Târgu-Mureş are un rezident permanent. Este brunet, are ochii verzi şi poartă, conform documentelor de identificare, gradul de General. Săptămâna viitoare îşi va sărbători ziua de naştere, pe 20 iunie mai exact. Numele lui întreg este Generalul Giorgio Basta şi, spre deosebire de tizul său biped din istorie, care, fie vorba între noi, a cam distrus Cetatea, Generalul nostru are patru picioare şi face parte din specia pisicii comune.

Florentina Vary, director interimar al Centrului de Cultură şi Artă Târgu-Mureş este cea care are grijă de Generalul Basta, acesta locuind în birourile din Cădirea Manutanţei. Generalul a fost adaptat şi a primit numele Basta pentru că era jucăuş cu documentele din birourile administraţiei Cetăţii.

„Este cel mai destoinic coleg al nostru, locuieşte în biroul nostru şi, implicit, în Cetate. Este foarte iubit de vizitatori, este foarte prietenos, îi plac copii şi avem tot felul de istorioare amuzante cu el. Basta s-a născut pe 20 iunie 2021, l-am primit de la o doamnă care nu avea ce să facă cu el şi împreună cu echipa mea de aici am decis să-l adoptăm. Mă bucur în fiecare zi că am luat decizia aceasta. Generalul Basta este cel care a venit şi a atacat Cetatea şi cum şi pisica noastră, la început când era mic, ne mai ataca documentele, le mai capsa cu colţii, ne-am gândit să-i dăm numele Basta, deşi el este, de fapt foarte cuminte, doar că este mai jucăuş”, ne-a povestit Florentina Vary.

Prietenul şi apărătorul copiilor

Ziua Generalului se desfăşoară după un program destul de fix. De la 8 dimineaţa şi până la plecarea funcţionarilor de la muncă, geamul locuinţei sale este deschis şi poate să circule liber prin Cetate, să interacţioneze cu turiştii şi vizitatorii, dar şi să îi apere pe cei mici de „potenţiale” ameninţări.

„Anul trecut, era prin vară, vorbeam la telefon din birou şi el stătea pe geam, cum îi este obiceiul. La un moment dat am auzit un plânset de copil şi, uitându-mă pe geam, am văzut un băieţel de vreo 2 ani a căzut chiar în dreptul geamului, s-a lovi şi a început să plângă. Mămica încerca să-l liniştească. Basta a sărit de pe geam şi a început să o bată pe mămică cu lăbuţa crezând că mămică îi făcea rău copilului. El încerca să-l protejeze. De atunci şi mămica şi cel mic îl vizitează frecvent pe General”, ne-a mai povestit Florentina.

Desigur, fiind o felină în adevăratul sens al cuvântului, Generalul Basta mai iese uneori şi la vănătoare.

„Sinceră să fiu am primit destule cadouri de la el, de la râme la ambalaje goale de cartofi prăjiţi, altă dată mi-a adus o bucăţică de brânză, îi place foarte mult să stea printre plantele din Cetate. În general, dacă îi arunc o jucărie afară pe geam din birou, o aduce înapoi, consideră că este un gest injust şi o aduce înapoi”, ne-a spus Florentina.

În final, vă atragem atenţia, dacă îl vedeţi pe Generalul Basta prin Cetate să ştiţi că nu este o pisică fără stăpân. La un moment dat, o doamnă a dorit să facă o faptă bună şi, practic, l-a cam răpit pentru că nu avea zgardă. Uneori nu poartă zgarda pentru că îl cam irită la gât. Dacă îl vedeţi, salutaţi frumos şi vă va răsplăti cu un „zâmbet” pe sub mustăţi.

Povestea video a Generalului o vedeţi aici:

Sanda VIŢELAR

Video: Alin PETRE