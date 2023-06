Hristina Doroftei, lansare de carte: ”Explozii controlate”

Distribuie

Luni, 19 iunie, în Librăria Cărturești din complexul Shopping City Târgu Mureș a avut loc lansarea volumului „Explozii controlate” semnat de Hristina Doroftei.

În cadrul lansării de carte, Hristina Doroftei s-a aflat în prezența criticilor literari Alexandru Cistelecan și Andreea Pop. Ambii critici au avut câte un cuvânt de spus despre volumul „Explozii controlate”.

„Aș spune totuși că nu este un volum care vine ca o surpriză majoră, deoarece este un volum care merge cel puțin pe două coordonate pe care le-am găsit și în textele ei mai vechi, adică la o notă foarte puternică din punct de vedre vizual, de a surprinde lucrurile și de a le tranșa foarte direct. Pe de altă parte, are niște tușe foarte îngroșate cu care lucrează poemele Hristinei, pe care le-am mai regăsit și în primele poeme. Dacă fac referire la ceea ce este inedit în acest volum, este modul în care își organizează textele, așa cum am spus și anterior, este un volum care pornește ca pretext de la război. Aș spune că empatia este o calitate a acestui volum. De la acest punct își construiește pe mai departe toate viziunile și ajunge să vorbească până la urmă despre ea. Venim din exterior, de la aproape, către ea. Veți găsi aici poeme de dragoste. Chiar are multe locuri în care are niște exerciții de detașare, așa le-am văzut eu. Apoi sunt poeme care tratează această temă a războiului, iar undeva în cea de-a doua parte a volumului, sunt poeme care devin mai serioase și care vorbesc despre boală și despre moarte. Mai specific este felul în care abordează aceste teme, adică foarte puternic, te ia pe sus și te duce peste tot și te trezește undeva la finalul cărții. Nu te lasă să respiri prea mult. Sunt puține locuri în care Hristina își permite să vie vulnerabilă”, a preziat Andreea Pop, critic literar.

„Viața vine peste Hristina cu o dramă”

Alexandru Cistelecan, cel de-al doilea critic literar care a fost prezent la lansarea cărții, a avut și el doar cuvinte de laudă la adresa volumului lansat de Hristina Doroftei: „Ce e nou în poezia Hristinei este că acum nu mai are în sacul biografic ceva pus acolo pentru alte zile negre și a trebuit să fie ajutată de conjuncturile existențiale prin care trece. Viața vine peste Hristina cu o dramă și asta se vede la finalul volumului, care după mine este cel mai coerent și cel mai bine scris. Acolo este vorba despre o dramă umană și poemele de acolo sunt reportaje despre degradarea ființei umane, inclusiv degradarea corporală, fiindcă este vorba despre o experiență existențială foarte apropiată și personală, fiind cineva foarte drag din familie. Poeziile sunt scrise într-o notă foarte detașată, calmă aș spune, fără nicio declarație de sentiment, sunt pure notații, dar atât de migăloase, încât tocmai asta vorbește despre implicarea emoțională a Hristinei.”

La final, Hristina Doroftei a avut câteva cuvinte de spus cu privire la cartea sa: „Legat de acest volum, voiam să spun doar că voiam să scriu foarte diferit față de celelalte două. Acest volum este structurat în două părți, a doua parte este inspirată dintr-o durere din familie, iar prima parte este 90% invenție, să spunem așa. Și acei copii care par veniți din Ucraina sau tot ceea ce vine de la război, sunt doar din imaginația mea și atât.”

Diana CĂRBUREAN