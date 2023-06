Debutează stagiunea muzicală de vară la Biserica Evanghelică din Reghin

Distribuie

Biserica Evanghelică C.A. din Reghin deschide joi, 28 iunie, ora 18 seria concertelor de muzică cultă de peste vară cu un concert baroc susținut de Gabor Hegyi din Germania, trompetă baroc și Noemi Miklos, organistă din Cluj Napoca.

Protagoniștii concertului

Gabor Hegyi a studiat la Liceul de muzică Béla Bartók din Budapesta (trompetă), Staatliche Hochschule für Musik din Trossingen (trompetă baroc) cu prof. Horst-Dieter Bolz și la Conservatorul Regal din Haga (trompetă baroc) cu prof. Susan Williams. A susținut concerte ca interpret și solist de muzică de cameră în Argentina, Algeria, Germania, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, România, Elveția, Tunisia și Ungaria. A colaborat cu formațiile Bach Ensemble, Concerto con Anima, Concert Royal Cologne, Elbipolis Baroque Orchestra Hamburg, La Stagione Frankfurt, Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Cologne, Ensemble Flauto Dolce.

Gabor Hegyi

Noemi Miklos este licenţiată la Academia de Muzică Gheorghe Dima, specialitatea orgă (la prof. Ursula Philippi şi Erich Türk). A participat la mai multe seminarii şi cursuri de măiestrie (orgă şi clavecin) în România şi Germania. Un semestru a studiat la Hochschule für Musik Freiburg. În 2005 a câştigat premiul publicului la concursul Zürich-Wiedikon Orgelwettbewerb. Este cadru didactic la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Teologie Reformată, unde în acest moment îndeplinește funcția de prodecan.

Noemi Miklos

Programul concertului de joi seară de la Biserica Săsească din Reghin cuprinde pagini muzicale semnate Claudio Monteverdi (1567-1643): Orfeo: Toccata , Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium und Fuge in C-dur BWV 531, George Frideric Handel (1685-1759): Suite Water Music HWV 341 (1733), Ouverture-Gigue-Air (Minuett)-Bourrée-March, Johann Pachelbel (1653-1706): Ciaccona in f-moll, Giuseppe Torelli (1658-1709): Sonata G 8 , Johann Sebastian Bach (1685-1750): Concerto in G-dur BWV 592, Georg Philipp Telemann (1681-1767): Sinfonia Spirituosa TWV 44:1.

Durata concertului este de aproximativ o oră. Intrarea este liberă. Eventualele donații vor fi folosite pentru cheltuielile aferente.

Alin ZAHARIE