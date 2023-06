Probleme de drept, business și administrație publică dezbătute de specialişti la Târgu-Mureş

Distribuie

Hotelul Grand din Târgu-Mureş a găzduit deschiderea festivă a Conferinței Internaționale „Public & Private Affairs: Law, Business and Public Administration” („Afaceri Publice și Private: Drept, Business și Administrație Publică”).

Evenimentul este organizat de către Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private, împreună cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Drept și Științe Sociale și în parteneriat cu Municipiul Târgu Mureș și Municipiul Reghin şi are loc în perioada 28 – 30 iunie, 2023, la Târgu Mureș și Reghin.

„Dezvoltarea unei comunități depinde, printre altele, de activitatea administrației publice, respectiv de modul de reglementare legală și de exercitare a atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice în ce privește gestionarea serviciilor și lucrărilor de care beneficiază atât cetățenii, precum și persoanele juridice care desfășoară o afacere în acea comunitate. Tema evenimentului este „Law and its challenges – in the socio-economic and administrative field” („Dreptul și provocările sale – în domeniile socio – economic și administrativ”). Mă bucur că am reuşit să punem pe picioare acest proiect pe care sper să-l continuăm în cadrul căruia aducem alături şi zona juridică şi zona economică şi mai ales, cea de-a treia componentă, zona administrativă ”, a spus conf. univ. dr. Raul felix Hodoş, Facultatea de Drept și Științe Sociale – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Președinte SOROCAPP, organizator al evenimentului.

Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, a ţinut să sublinieze importanţa acestor evenimente pentru funcţionarii publici şi importanţa colaborării dintre mediul universitar şi mediul privat.

„Vă felicit pentru ideea de a organiza un asemenea eveniment, extrem de util şi de benefic. O componentă importantă o are şi administraţia locală şi judeţeană care ar trebui să fie beneficiarii acestui eveniment. Mă bucur să-l văd pe domnul viceprimar al municipiului Reghin şi îmi pare rău că nu îi văd şi pe ceilalţi reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene pentru că eu cred că şi administraţia trebuie să devină performantă. Trebuie să devină performantă pentru că dacă spunem că este ne amăgim. Sunt multe lucruri care trebuie şi pot fi îmbunătăţite. Să devină performantă, să devină ancorată în realităţile anului 2023 şi în aşteptările mureşenilor, în cazul nostru, şi a cetăţenilor în slujba cărora suntem, vremelnic, fiecare dintre noi”, a spus Mara Togănel.

În cadrul festivităţii de deschidere au mai luat cuvântul Dragoș PUI, viceprimar Municipiul Reghin, Conf. univ. dr. Mihaela Miruna TUDORAŞCU, decan, Facultatea de Drept și Științe Sociale – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Vasile-Felix COZMA, Președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, lector univ. dr Călin RANGU, Vicepreședinte, CIO Council; director al Direcției Rezoluție din cadrul Fondului de Garantare a Asiguraților, Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, Institutul Român de Drept Comercial, Thomas MOLDOVAN, ex secretar de stat, Anca Mihaela GIURGIU, secretar general Camera de Comerț Mureș precum şi reprezentanţi ai Barourilor de avocaţi din judeţele Mureş, Bistriţa şi Maramureş.

La acest eveniment sunt prezenți reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, teoreticieni și practicieni ai dreptului, științelor administrative și economice, oameni de afaceri, precum și alți profesioniști cu experiență în domeniu.

Temele propuse pentru abordare în acest an includ printre altele:

• Comunicări în plen

• Administrație publică

• Fiscalitate

• Dreptul, arta și cultura

• Restructurare și insolvență

• Dreptul civil sub impactul digitalizării

• Business, Law & Tech (I): Era digitală

• Business, Law & Tech (II): Asigurări, concurență

• Securitate regională, națională, locală

• Masă rotundă: Educație și cercetare juridică și financiară

• Relațiile de familie și actele de stare civilă

• Drept societar

• Arbitraj și mediere

• Masă rotundă: Energia inteligentă, suport pentru dezvoltare

• Drept penal al afacerilor

• Protecția datelor în serviciile medicale

• Protecția datelor în cercetare și educație

• Masă rotundă: dezvoltare urbană și metropolitană

• Interacțiunea dintre mediul de afaceri și instituțiile publice. Comunicarea public

• Administrația publică și siguranța cetățeanului

Sanda VIŢELAR