A început înscrierea la licee

Distribuie

Începând de azi absolvenții claselor a VIII-a au început procesul de înscriere la liceu prin completarea opțiunilor în fișele de înscriere.

Aceștia trebuie să completeze codurile specifice fiecărei specializări, acestea se trec în ordinea preferințelor, pe orizontală, în căsuțele din josul paginii, apoi programul informatic verifică toate opțiunile şi repartizează candidatul acolo unde media îi permite. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită iar numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului. Candidații vor afla rezultatele repartizării pe 19 iulie.

În judeţul Mureş, candidaţii pot opta pentru 32 de unităţi de învăţământ liceal care pun la dispoziţie un număr de 119 specializări.

După un final de an şcolar cu emoţii cauzate de posibilitatea decalării examenlor din cuza grevei profesorilor, părinţii, alături de elevi, au mers încă de la primele ore ale dimineții de ieri la şcoli pentru a completa fişele de înscriere.

„A fost destul de complicat, a fost o perioadă încărcată emoţional, dar şi cu oarecare incertitudini, nu ştiam dacă vor ajunge să susţină examenul, dacă se va păstra orarul prestabilit, dar am trecut cu bine peste toate. A fost un an greu în care s-a muncit foarte mult, iar răsplata a fost nota 10 la matematică şi 9,7 la română, deci rezultate foarte bune. Consider că procedura de înscriere este destul de facilă, atât pentru copil cât şi pentru, şcoala a depus eforturi pentru a putea utiliza cât mai uşor sistemul informatic astfel încât introducerea opţiunilor să meargă cât mai uşor”, a spus Cristina Mareş, mama unei eleve de la Gimnaziul „Dacia” din Târgu-Mureş.

Alături de aceştia au fost diriginţii care i-au ajutat nu doar pe parcursul celor patru ani, ci şi acum la completarea opţiunilor pentru liceu.

„Am avut rezultate bune şi foarte bune anul acesta şi suntem mulţumiţi că totul a decurs şi acum la final conform calendarului şi acum aşteptăm repartizarea şi rezultatele repartizării. Deocamdată lucrurile decurg ca şi în anii trecuţi, birocraţia este necesară datorită aplicaţiilor informatice care sunt folosite. Legat de grevă pot spune că aveam oarecum siguranţa şi certitudinea că nu vom ajunge la schimbarea calendarului”, Ioan Comşa, dirigentele clasei a VIII-a A de la Gimnaziul Dacia.

Ce se întâmplă după repartizarea computerizată?

Între 20 și 25 iulie, candidatul va depune dosarul la școala la care a fost repartizat.

Situații speciale după repartizare

Între 26 și 28 iulie, se soluționează cazurile speciale.

Poate fi vorba despre situații medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, candidați repartizați, dar care nu și-au depus dosarul de înscriere la liceul unde au fost repartizați etc.

Situațiile speciale se soluționează la nivelul Comisiei județene de admitere.

Calendarul pentru etapa a II-a de admitere:

Pe 28 iulie se vor afișa locurile libere rămase la sfârșitul primei etape.

Între 7 și 9 august va avea loc înscrierea candidaților.

În 10-11 august va avea loc repartizarea candidaților, la nivel de Comisie județeană de admitere.

Sanda VIŢELAR

Sursa Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html