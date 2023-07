Alexandra Blaga, șefa de promoție cu media 10 și centura neagră la Taekwondo

Distribuie

Alexandra Blaga este una din cele patru șefe de promoție ale Colegiului Național „Unirea”, profilul Matematică-Informatică, intensive informatică. Alexandra a reușit să obțină rezultate excepționale la finalul anilor de liceu prin disciplină, dedicare și susținerea părinților şi a găsit timp şi pentru a ajunge să deţină centura neagră la Taekwondo,

Reporter: Unde ai făcut gimnaziul?

Alexandra Blaga: Gimnaziul l-am făcut tot la Colegiul Național „Unirea”.

Rep.: De ce ai ales acest liceu?

A.B.: Eram deja obișnuită cu profesorii. Pe profesoara de Matematică deja o știam din gimnaziu și mi-a fost alături timp de opt ani și voiam să continui cu dânsa. De asemenea, știam că și ceilalți profesori sunt foarte buni și din start știam că vreau la mate-info.

Rep.: Ai menționat că ai media 10 pe cei patru ani. Ce perspectivă ai asupra notelor? Trebuie să le ai în vedere constant sau contează mai mult experiența și abilitățile pe care le dezvolți?

A.B.: Consider că notele pot arăta într-o oarecare măsura nivelul de cunoștințe al unei persoane, dar nu te poți baza strict pe ele ca să o definești. Sunt multe alte activități prin care poți să demonstrezi că o persoană este foarte bună la ceva, iar notele sunt doar un mod de a arăta că, în acel moment, copilul știa acel set de informații.

Rep.: Legat de activități, ce hobby-uri ai?

A.B.: În general îmi place să citesc, să mă joc. În ultimii doisprezece ani am făcut Taekwondo și am și centura neagră. În rest, îmi place să stau în natură, să-i ajut pe părinții mei în grădină.

Rep.: Cum ai reușit în timpul Bacalaureatului să jonglezi între învățat și hobby-uri, familie?

A.B.: Fiind o elevă foarte conștiincioasă și în gimnaziu, am reușit să îmi formez un oarecare program și un mod de a învăța. Pe parcursul celor patru ani de liceu am învățat constant la Matematică și Informatică și m-am pregătit din timp, ceea ce m-a ajutat și în clasa a XII-a să îmi împart mai bine timpul între viața personală și învățat.

Rep.: Ce te-a menținut motivată?

A.B.: Faptul că te obișnuiești să faci aceleași lucruri în fiecare zi și ai o oarecare rutină, chiar dacă nu te obligi să fii productivă în fiecare zi, știi că asta trebuie să faci. Și o fac din obișnuință, că, altfel, m-aș simți ciudat dacă n-aș face-o, dacă n-aș lucra zilnic. Cred că cel mai mult m-au motivat părinții mei, amândoi fiind profesori. Au fost mereu alături de mine și m-au susținut, chiar dacă nu erau tot timpul lângă mine fizic să mă îndrume. Știam că și ei muncesc mult pentru a-mi oferi o viață bună. Consider că a trebuit să răsplătesc cumva munca lor și anume, prin rezultatele mele bune.

Rep.: Care a fost cel mai stresant factor? Cum ai făcut față stresului?

A.B.: Cel mai stresant factor a fost ideea în sine că Bacalaureatul este examenul maturității și că îți definește viitorul. E stresant să mă gândesc: nu mă descurc, dacă mă blochez, dacă nu voi face bine. În spatele minții aveam același gând: dacă nu va fi bine? Pot spune că m-au ajutat încrederea pe care o avea familia mea în mine, prietenii, profesorii de la clasă, care erau siguri că mă voi descurca, chiar dacă uneori pot spune că am avut o oarecare neîncredere în mine. Mi-a fost frică, de exemplu, la prima probă, dar apoi mi-am dat seama că nu e așa de greu cum credeam și că mă voi descurca.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.B.: Aș vrea să urmez cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și, după, vedem ce se mai întâmplă.

Rep.: Cum ai rezuma întreaga ta experiență de liceu în trei cuvinte?

A.B.: Perseverență. Distracție. Și prietenie.

Rep.: Vorbind de prieteni, de distracție, ce amintiri au rămas în mod special în mintea ta?

A.B.: Pot spune că unele din cele mai importante amintiri sunt cele cu clasa mea, în care am fost la colindat, la majorate, excursiile pe care le-am organizat datorită doamnei diriginte Cristiana Chira și a altor profesori.

Rep.: Cu ce medie ai promovat Bacalaureatul?

A.B.: Cu media 9,76. Și pot spune că sunt fericită.

Rep.: Am înțeles că ai depus mai multe contestații. La ce materii?

A.B.: Am depus la Limba Română și la Matematică. După ce am vorbit cu profesorii mei și după ce am studiat baremul, am ajuns la concluzia că nota nu reflecta ceea ce am scris eu în lucrare și că trebuia să-mi fie scăzute mult mai puține puncte. Dar după contestație totul s-a rezolvat. Iar la Matematică, contestația a avut mai mult un rol simbolic, decât unul practic pentru mine, deoarece au fost doar zece sutimi diferență.

Rep.: Ce sfat le oferi viitorilor absolvenți?

A.B.: Să aveți încredere în voi, să știți că vă veți descurca în orice situație, să nu vă panicați. Chiar dacă nu știți ceva, treceți peste, reveniți după, căci la final totul va fi bine. Veți vedea că ați știut.

Alexandra BORDAȘ