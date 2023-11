Tinerii artiști mureșeni. INTERVIU cu Diana Tișe, talentată interpretă de muzică populară la doar 16 ani: „Muzica pentru mine este totul”

Distribuie

Diana Camelia Tișe are 16 ani, provine din Reghin și se poate mândri cu un palmares voluminos în domeniul artistic. Elevă în clasa a X-a a Colegiului Național de Artă din Târgu Mureș, secția muzică vocală tradițională românească, Diana a furat inimile publicului mureșean încă de la vârsta de 3 ani, urmând ca, trei ani mai târziu, să participe la primul său concurs. A absolvit Școala de Muzică „Augustin Maior” din Reghin, secția clasică și a lansat primul său album la vârsta de 13 ani. Nu se vede făcând altceva – muzica populară, folclorul, portul popular, legătura muzicii cu spiritualitatea sunt elemente definitorii ale vieții sale, aflându-se într-o îmbunătățire constantă în sfera artistică. A fost invitată la numeroase evenimente în județul Mureș, dar și în afara acestuia – chiar și în alte țări -, participând, până în prezent, la peste 80 de concursuri.

Diana Tișe



Reporter: Cum a fost începutul demersului tău artistic?



Diana Tișe: În momentul în care am pornit pe acest drum al cântecului tradițional aveam o vârstă fragedă, însă mi-a plăcut muzica tot timpul, indiferent de genul muzical, iar în familia mea muzica era tare îndrăgită. De la vârsta de șapte ani mă pregătesc cu domnul profesor Marian Someșan, coordonatorul Asociației „Flori de pe Mureş”, care m-a primit cu multă căldură – de asemenea și colegii mei. A fost și este în continuare o experiență minunată și de suflet pentru mine.



Rep.: Ai vreun model în acest domeniu?



D.T.: Am mai primit de-a lungul timpului această întrebare, însă niciodată nu am avut un răspuns concret, deoarece admir absolut toți interpreții și consider că ai ceva de învățat de la fiecare; fie că este vorba de controlul vocii, fie că este vorba despre prezența scenică, fiecare interpret are ceva special, ceva aparte.



Rep.: Ce reprezintă, pentru tine, muzica?



D.T.: Muzica pentru mine este totul. Nu mă pot vedea făcând altceva în viață. După părerea mea, când vine vorba de muzică, va fi tot timpul ceva nou de învățat, ceva prin care să mă perfecționez. Este complexă și destul de dificilă și acest lucru o face și mai frumoasă, iar când mă aflu pe scenă, mă simt foarte bine, mai ales dacă reușesc să transmit ceva frumos publicului.



Rep.: Participi la foarte multe spectacole – trebuie să ai emoții, nu?



D.T.: Foarte rar se întâmplă să am emoții înainte să intru pe scenă, iar, în cazul în care se întâmplă, sunt doar constructive, sunt pentru că îmi doresc să arăt publicului potențialul meu de fiecare dată. Într-adevăr, se întâmplă și să am emoții foarte mari, poate din cauza publicului numeros, însă, dacă vreau să scap de ele, inspir, expir și mă gândesc că totul va fi bine și că în viitor vor fi spectacole cu un public mult mai numeros.



Rep.: Prin ce locuri te-a purtat dragostea pentru muzică?



D.T.: Sunt foarte multe spectacole la care am participat în țară, iar în străinătate am cântat în Germania, Serbia, Republica Moldova.



Rep.: Recent ai participat la Festivalul Concurs Național de interpretare a cântecului popular „Mureș, dorurile tale”, unde ai avut un rezultat frumos: mențiunea a II-a. Cum a fost această experiență?



D.T.: Într-adevăr, am participat la acest concurs frumos, iar rezultatul m-a surprins, fiind prima dată în care am participat. Să fiu sinceră, am avut foarte mari emoții, poate din cauză că a avut loc acasă, mai exact în Reghin.



Rep.: Vorbește-mi puțin despre alte concursuri la care ai participat.



D.T.: Până la vârsta asta am participat la peste 80 de concursuri în toată țara, reușind chiar să câștig premii frumoase, dintre care: „Brașov Live Fest”- Trofeul Gold, Brașov; „Acorduri Estivale”- Trofeul festivalului, Alba Iulia; „Cântec și joc strămoșesc”- Trofeul soliștilor vocali, Ocna Mureş; „Tezaur Valah”- Premiul I, Suceava; „Constelația Talentelor”- Grand Prix, Chișinău; „Angel Voice”- Grand Prix, Belgrad.



Rep.: Am observat că îmbini deseori muzica, pasiunea ta, cu evenimentele religioase la care participi. Ce reprezintă interpretarea pricesnelor pentru tine?



D.T.: În momentul în care interpretez pricesne simt că ajung la sufletele publicului mult mai profund, iar pe mine mă liniștește, dat fiind faptul că mie îmi place cel mai mult să cânt doine. Priceasna este foarte aproape ca stil muzical, iar mesajul este mult mai puternic și are un impact mult mai mare.



Rep.: Care ai spune că este cel mai frumos lucru în cadrul pasiunii tale?



D.T.: Cel mai frumos lucru din acest domeniu, cred eu, este, în primul rând, faptul că ating inimile oamenilor și ei la rândul lor îmi dau energie pozitivă și mă bucură acest lucru. Apoi, în al doilea rând, muzica mi se pare totul; oriunde ai fi, există și muzică – nu poți trăi fără ea. Este singurul lucru care te poate alina la greu, dar, totodată, și cel care te face să zâmbești și să te simți bine.



Rep.: Vei continua pe acest drum artistic și în viitorul depărtat?



D.T.: Cum am spus și mai devreme, îmi doresc să cânt în continuare, nu mă văd făcând altceva și sper că pot inspira și alte persoane care au această pasiune, dar poate nu au încă curajul sau încrederea pentru a face primul pas pe acest drum.



Rep.: Cine te-a susținut în a-ți atinge visul?



D.T.: Familia mea m-a susținut încă de la început, fiecare având un rol foarte important în evoluția mea. Bunica este foarte mândră de mine, deoarece, cum spun și într-o melodie proprie,

“Că ea asta și-o dorit

Ruga i s-o împlinit

Să fac eu la vremea mea

Ce n-o putut face ea.”

Iar dacă tot am menționat faptul că am melodii proprii, un lucru foarte important este că mama mea îmi compune versurile melodiilor; așa am reușit să îmi lansez primul meu album la vârsta de treisprezece ani. Tatăl și fratele meu lucrează în străinătate pentru ca eu să pot merge la toate spectacolele și concursurile dorite, iar când vine vorba despre controlarea emoțiilor și încrederea că va ieși bine, m-a ajutat de fiecare dată prietenul meu, bineînțeles împreună cu familia mea.



Alexandra BORDAȘ