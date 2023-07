Reducere pentru studenți de la 50%, la 90% la biletele de tren

Distribuie

Studenții vor plăti doar 10% din valoarea biletului de tren. În acest sens, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat că noile facilități sunt acordate de Legea învățământului superior care a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 614, în data de 5 iulie 2023.

Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară, pe lângă subvenția acordată studenților care a crescut de la 50%, la 90%, și vârsta beneficiarilor a fost mărită de la 26 de ani, la 30 de ani.

Pentru a afla păreri chiar de la cei care beneficiază de reduceri, am luat legătura cu câțiva studenți.

„Eu am fost student la Cluj. Anul acesta am terminat. Tot ce pot spune este că nu am fost niciodată cu trenul la Cluj, sau din Cluj la Mureș. Am făcut naveta cu mașina și luam uneori prieteni cu mine, mergeam mai mulți cu mașina și ieșeam ieftin, iar confortul evident era altul. Dar am colegi care făceau naveta aproape săptămânal cu trenul și știu că spuneau destul de des faptul că prețul este scump, având în vedere timpul pe care îl făceau până la Cluj sau până la Mureș. Chiar ar fi mult mai bine pentru studenți dacă ar trebui să plătească mai puțin”, a declarat Rareș, proaspăt absolvent.

„Când nu puteam merge cu mașina, mergeam cu trenul la facultate. Sincer, nu mă pot plânge. Prețul biletului era relativ ok, însă se poate și mai bine. Urmează să îmi continui studiile la Cluj și bineînțeles că mi-ar plăcea și ar fi binevenită o reducere a biletelor”, a precizat Maria, o studentă la Cluj.

Întârzieri ale trenurilor

Durata pe care o face trenul pe această distanță, Târgu Mureș-Cluj Napoca este destul de mare și pare a fi un impediment major în rândul studenților care aleg varianta feroviară. Un alt impediment este întâmpinat de întârzierea trenurilor care îi face pe tineri să aștepte chiar și o oră în gară. Această distanță parcursă cu mașina se face într-o oră și jumătate, iar cu atutobuzul timpul este de 2 ore – 2 ore și jumătate. Majoritatea autobuzelor sunt pline de călători zilnic, tocmai din cauza faptului ca timpul este redus cu aproximativ 30 de minute.

„Mi se pare un lucru foarte bun că s-a introdus această reducere din moment ce, eu personal ca studentă, plătesc 24 de lei săptămânal, sau dacă nu, tot la două săptămâni. Mi se pare mult. E o variantă foarte bună să mergi cu trenul. Aș putea merge și cu mașina, dar consumă foarte mult și atunci trenul este o variantă mult mai rentabilă. Partea mai proastă este că trenul face în jur de 3 ore sau 2 ore și 45 de minute, cu cel rapid. Există și varianta unui tren pe care trebuie să îl schimbi la Războieni, dar ajungi să faci în jur de trei ore plus. Trebuie să se respecte acest program de schimbare a trenurilor. Mi s-a întâmplat de vreo două ori să nu ajung din cauza unei opriri a primului tren și am rămas în gară, deci e nasol”, a declarat Alexandra, studentă în anul II la Cluj.

Pe 18 februarie 2021, fostul premier Florin Cîțu a anunțat că Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care se elimină gratuitatea transportului cu trenul pentru studenți și se introduce un tarif redus cu 50%.

Președintele Ligii Studenților din Târgu Mureș, Maros Gianluca a oferit pentru cotidianul Zi de Zi o declarație în acest sens, fiind vocea reprezentativă a studenților din Târgu Mureș. Maros Gianluca alături de Dămătar Michele-Gabriel, au formulat răspunsul în numele studenților din Târgu Mureș.

„Am distribuit demersurile realizate pentru obținerea reducerii biletelor de tren în rândul studenților și i-am îndemnat constant să se implice în acest act de militare pentru drepturile studentului. În continuare încurajăm studenții să își exprime punctul de vedere în ceea ce înseamnă acest demers. Ar fi un mare beneficiu reducerea totală a biletelor de tren și considerăm că este esențial să milităm în continuare pentru acest drept. Există un mare influx de feedback pozitiv din partea studenților. Aceștia se bucură în momentul de față și sunt siguri că vor profita la maxim de acest nou beneficiu”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Foto: brasov.net