Luminița Odobescu, din nou pe meleagurile natale cu ocazia Festivalului Văii Mureșului

Distribuie

Printre oaspeții de seamă a a celei de a XVII-a ediții e Festivalul Văii Mureșului găzduit în perioada 29-30 iulie de Platoul ”La Alei” din comuna Răstolița s-a numărat și ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu. A fost o reîntoarcere pe meleagurile natale a distinsului diplomat, ea fiind originară din Deda, locul unde trăiește mama sa, Valeria Pârlea.

„În întreaga mea carieră diplomatică de ambasador am promovat cu mândrie ia, portul de pe Valea Mureșului, tradițiile, gastronomia locului. Voi continua să fac acest lucru și în calitatea mea actuală de ministru de Externe. E foarte important să promovăm tradițiile, obiceiurile, portul popular. Este foarte important să nu uităm de unde ne tragem rădăcinile. Pe unde am umblat, întotdeauna am prezentat colegilor mei frumusețea acestor meleaguri ale Văii Mureșului, cât de frumos se îmbină toamna culorile aici pe această minunată vale, la fel și primăvara, și cât de frumos ne privesc munții. I-am invitat pe toți colegii mei din străinătate să vină să ne viziteze. Este o zonă frumoasă, este o zonă de suflet. Sunt mândră că sunt mureșeancă, și totodată onorată să fiu prezentă la acest festival”, a precizat Luminița Odobescu în cadrul deschiderii oficiale a evenimentului avută loc sâmbătă, 29 iulie.

Luminița Odobescu a absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în 1992, are un doctorat în relaţii economice internaţionale efectuat în cadrul aceleiaşi instituţii (2003).

Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului Naţional „Virgil Madgearu” (1992-1995).

Referent de specialitate la Ministerul Economiei şi Comerţului (1995-1999)

Consilier/şef de serviciu în cadrul Departamentului de Comerţ Exterior, Ministerul Economiei şi Comerţului (1999-2001).

2001-2002, a fost şef serviciu/secretar diplomatic II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

S-a numărat printre primii stagiari români la Comisia Europeană de la Bruxelles.

Stagiar în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (Geneva) şi a urmat un curs în domeniul afacerilor europene, la Colegiul Europei din Bruges (Belgia).

A coordonat şi pregătit reuniunile Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi Adjuncţi (COREPER I) şi a participat la mai multe grupuri de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene, în urma semnării Tratatului de aderare a României la UE.

A deţinut, între 2002 şi 2007, mai multe poziţii în cadrul Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, fiind responsabilă cu mai multe capitole de negociere, în contextul aderării României la UE (energie, uniune economică şi monetară, taxe, comerţ), dar şi cu relaţiile comerciale dintre România şi Uniunea Europeană şi a măsurilor de apărare comercială.

A fost director general al Departamentului UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), fiind responsabilă cu coordonarea afacerilor europene şi a dialogului politic bilateral cu statele membre ale UE, statele în curs de aderare la UE, precum Turcia şi AELS (iunie 2008 – februarie 2012).

A fost secretar de stat pentru afaceri europene în MAE (februarie – noiembrie 2012), apoi consilier de stat pentru afaceri europene şi politică externă la Cancelaria Primului Ministru (noiembrie 2012-august 2015).

A fost, în perioada septembrie 2015 – noiembrie 2021, Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană, gestionând, în această calitate, prima preşedinţie a ţării noastre la Consiliul UE (semestrul I 2019).

Din iunie 2023, Luminița Odobescu îndeplinește funcția de ministru de Externe al României.

smart

(Redacția)