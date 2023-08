Distribuie

Cetatea Medievală Târgu Mureș găzduiește cea de a VI-a ediție a Festivalului ”Zacusca de Artă”, un festival din inima Târgu Mureșului, sâmbătă, 2 septembrie, între orele 16.00 – 22.00.

„Încercăm în fiecare an să extindem festivalul și să-i mai adăugăm niște ingrediente în plus care să-l facă și mai de interes pentru comunitatea locală. Vă așteptăm să descoperiți ce am adăugat anul ăsta în program.” a anunțat pagina de Facebook a evenimentului.

Alexandra BORDAȘ