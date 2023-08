Măsurile de reglare a deficitului bugetar vor fi echilibrate între sectorul public şi cel privat

Distribuie

Ministrul Economiei, Atreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, a declarat vineri la Târgu-Mureş că Guvernul României nu a definitivat încă lista măsurilor ce urmează a fi implementate în vederea reducerii deficitului bugetar. Acesta a arătat, însă, că acestea vor viza atât sectorul public, cât şi sectorul privat.

„Am avut numeroase discuții împreună cu prim-ministrul, dar și în mod direct cu reprezentanții asociațiilor patronale reprezentative, cu asociațiile mediului de afaceri ne-au spus că înțeleg perioada în care ne aflăm și faptul că într-adevăr trebuie să stăm într-un deficit bugetar, pentru că suntem în această procedură de deficit excesiv și că într-adevăr trebuie să fim în acele cifre care permit României să utilizeze toți banii europeni, dar că înțeleg ca acest efort să fie echilibrat, să fie deopotrivă din partea statului român, cât și din partea mediului de afaceri. Aceste măsuri vor fi echilibrate, astfel încât efortul să fie împărțit între mediul de afaceri și sistemul de stat din România”, a precizat Radu Oprea.

Potrivit ministrului nici în ceea ce priveşte impozitarea vocherelor de vacanţă nu s-a luat încă o decizie finală la nivelul Guvernului.

Nu este o decizie luată legat de niciuna dintre măsurile pe care le-am citit sau le-am văzut în presă. Dialogul continuă. Am avut inclusiv săptămâna aceasta întâlnire cu Romanian Business Leaders, cu reprezentanții mediului de afaceri din România, cu capital românesc. Am avut la sediul ministerului o întâlnire cu ANAT-ul și am avut un dialog cu ei referitor la viitorul turismului, la strategia pe turism. Nu a fost luată încă o decizie asupra voucherelor de vacanță. Au fost discuții împreună cu reprezentanții ANAT asupra acestora. În momentul în care vor fi decizii, sunt convins că ministrul Finanțelor Publice va ieși și va face o prezentare pe larg a acestora şi a impactului pe care pe care-l au. Sunt decizii pe care le vom lua împreună în coaliție și cât de curând cu toții vom ști exact care sunt acele măsuri, pentru că interesul este să avem un deficit bugetar mai mic decât cel de anul trecut, dar şi ca efectele pe care aceste măsuri le vor avea să fie cât mai mic pentru economia românească și pentru locurile de muncă din România”, a explicat Radu Oprea.

Reamintim că potrivit presei centrale, partidele de la guvernare au discutat luni, 31 iulie, listele de măsuri pentru a reduce cheltuielile bugetare și de a crește veniturile statului. Printre măsuri se află diminuarea cu 20-30% a numărului de secretari de stat, comasări și desființări de instituții și tăierea a 15% din posturile plătite de la buget.

De asemenea, potrivit unui draft de Ordonanţă de Urgenţă „scăpat” marţi, 1 august în presa naţională, microîntreprinderile care realizează venituri de peste 300.000 lei vor avea de plătit un impozit de 3% din venituri.

De asemenea, ordonanța prevede că veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.

Potrivit ultimelor calcule, diferența dintre venituri și cheltuieli, care la începutul anului era de aproximativ 20 de miliarde de lei, a ajuns acum la 55 miliarde de lei.

Ținta de deficit asumată pentru 2023 este 4,4% din PIB. În ritmul actual însă, deficitul poate ajunge la 6-7%, potrivit estimărilor. Comisia Europeană a fost de acord ca ținta de deficit să urce până la 4,9% din PIB, dar nu mai mult de atât.

Sanda VIŢELAR