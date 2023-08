Reprezentații impresionante în cadrul Street Music Festival 2023

Distribuie

Cea de-a doua zi a Street Music Festival, eveniment organizat la Târgu Mureș pentru a treia ediție, a adus în prim-plan spectacolul muzical susținut de câteva tinere talentate, membre ale Școlii Populare de Arte, a căror prestanță a demonstrat atât un har incontestabil, cât și o pregătire temeinică și îndelungată. Spectacolul a avut loc sâmbătă, 5 august, în Piața Teatrului din municipiul Târgu Mureș, începând cu ora 17.00.

Oportunitate de promovare a tinerilor

Despre acest eveniment cultural, opinia cetățenilor a fost integral pozitivă. Trecătorii au interpretat acest gen de evenimente drept oportunități de consolidare a comunității, de socializare și distracție. S-a îmbinat, așadar, entertainment-ul cu interacțiunea socială. Aceasta a fost și părerea Ioanei Alexa, spectatoare: „Mi se pare o idee foarte faină. Consider că ar trebui să se facă mai multe evenimente în cursul verii. E un moment în care ne putem aduna cu toții din acest oraș și să ne simțim bine. E un eveniment care ne ridică moralul”.

Un alt trecător a întregit aceste afirmații.

„Mi se pare un eveniment important pentru comunitatea noastră, un lucru frumos, amuzant. Mă simt foarte bine”, susține spectatorul Doboș Gyula.

Mai mult, spectacolele de acest fel constituie oportunități veritabile de promovare a tinerilor novici în tainele muzicii, după cum a afirmat și Alin Pop, un alt spectator: „Consider că e un eveniment foarte frumos prin care putem promova mult mai mulți tineri. Trecătorii au ocazia să admire un port popular vechi, tradițional, cum purtau strămoșii noștri, dar și să asculte interpretările unor tineri talentați”.

Despre impactul pe care acest gen de evenimente îl are în formarea tinerilor aflați în plină ascensiune spre afirmarea idealului muzical, ne-a vorbit Raluca Apolțan, profesoară de canto în cadrul Școlii Populare de Arte: „Acest eveniment este un mod de antrenament foarte eficient, în niște condiții nu atât de stresante cum ar fi o sală de spectacol cu reflectoare. Standardele rămân aceleași, bineînțeles. Faptul că publicul se oprește, înseamnă pentru ei că au atras atenția prin ceva de calitate”. Pentru viitor, profesoara își propune participarea la un cumul vast de proiecte muzicale prin intermediul cărora să facă cunoscută valoarea elevilor săi: „Deja avem evenimente anuale, tradiționale. În fiecare an, în luna decembrie, începem cu un cenaclu. Apoi, avem gale și festivaluri pe toată țara, chiar și internaționale, dar nu sub formă de concursuri, toată lumea vine cu drag și pleacă cu drag. Ne bucurăm de orice oportunități noi”.

Live-uri apreciate de public

Am stat de vorbă și cu câteva dintre tinerele care au susținut concertul stradal, tocmai pentru a afla care sunt gândurile unei persoane aflate în plină ascensiune culturală și cum reușesc acestea să transforme emoțiile în productivitate.

„Mi se pare ca lumea trebuie să vadă și ce se lucrează live cu oamenii, nu doar cu persoanele foarte cunoscute, cu celebritățile. Și noi, elevii, vrem să demonstrăm că suntem capabili și muncim foarte mult pentru a oferi lumii rezultate frumoase”, a precizat Ada Pop, elevă în cadrul Școlii de Arte Populare, care dorește să devină profesoară de muzică.

În aceeași seară, a cântat și Bianca Adelina Pop, o altă elevă a Școlii Populare de Artă, iar repertoriul ales de artiste s-a înscris atât în zona muzicii populare, cât și în cea a muzicii pop. În jurul acestora s-a adunat un public îndestulător care le-au apreciat performanțele prin aplauze și aclamații.

Mădălina ROHAN