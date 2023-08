Festivalul „Fii satului” de la Saschiz: „Trebuie să fim alături unii de ceilalți cu orice ocazie”

Distribuie

În sfânta zi de 15 august, locuitorii din comuna Saschiz a județului Mureș s-au bucurat de o un eveniment demn de sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Pe lângă concertele interpreților de muzică populară din zona Mureșului, saschizenii s-au bucurat și de un mini-parc de distracții pentru cei mici, de tarabe doldora cu grătare și răcoritoare și de o expoziție inedită de ii tradiționale, vechi de sute de ani, care a fost organizată în turnul bisericii din piața centrală a localității.

La ora 15:00 piața centrală a comunei Saschiz s-a umplut de oameni. Avea să înceapă festivalul „Fii satului”, un eveniment așteptat cu drag de toți locuitorii comunei. Deschiderea oficială s-a făcut, așa cum era de așteptat, cu binecuvântarea preoților ortodocși și catolici ai comunei, urmând așteptatul discurs al primarului, Ovidiu Șoaita.

„La mulți ani Mariilor!”, le-a urat primarul comunei tuturor femeilor prezente, de îndată ce a urcat pe scenă. „Să ne bucurăm toți împreună în această sfântă zi de 15 august, zi care, după tradiție, ne întâlnim să sărbătorim împreună, fii ai satului, nepoți și strănepoți, aici în piața centrală. De ce? Pentru că trebuie să ne întâlnim, să ne vedem și să mai povestim”, a afirmat cu încredere edilul localității.

Primarul comunei Saschiz, Ovidiu Șoaita

Au urmat apoi zeci de tineri interpreți care i-au încântat pe ascultători cu muzica lor tradițională, dar și cu dansuri populare românești. Printre cântăreții prezenți pe scenă s-au numărat Radu S. Band, Gabriel Bucur, Feordean Daria, Florina Oprea, Mihnea Blidea, încheindu-se cu concertul mult așteptat al cunoscutei interprete Georgiana Lobonț. Dansatorii ansamblurilor „Românașul” și „Târnava Vânători” au adus „cheful de joc” printre privitori, care au început să se miște pe ritmurile tradiționale în tandem cu tinerii de pe scenă.

Interpret de muzică populară pe scena de la Saschiz Ansamblu Folcloric pe scena de la Saschiz

Cei mici s-au putut bucura de un topogan gonflabil și o groază de tarabe pline cu înghețată și vată de zahăr pe băț. A fost prezentă chiar și o echipă de animatori pentru copii care i-au transformat pe cei mici în prințese și supereroi cu ajutorul picturii pe față.

Loc de joacă pentru copii în cadrul Festivalului „Fii satului” Saschiz

Casele săsești din Saschiz, în patrimoniul UNESCO

Comuna Saschiz abundă de istorie, tradiție și cultură, dată, printre altele, de arhitectura unică a caselor care datează încă de pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Stilul medieval și-a pus amprenta asupra localității, care a intrat în Patrimoniul UNESCO datorită caselor săsești vechi. Pe vremuri, Saschiz era una dintre cele mai bogate localitati săsești. Încă de la începutul secolului XIV existau deja școli, un spital, o baie comunală și chiar și judecătorie. În prezent, comuna are puțin peste 2.000 de locuitori, din care aproape 70 sunt sași, majoritatea fiind deja în etate.

„Comuna noastră este una rânduită, dar cu toate acestea mai sunt destul de multe lucruri de făcut. Și dacă acum este oarecum rânduită și are valoarea ei – una destul de mare spun eu – pot spune că acest lucru li se datorează moșilor și strămoșilor noștri care ne-au lăsat cu încredere tot ceea ce ne face să fim mândri. Țin să amintesc faptul că toate casele construite în stil săsesc din comuna Saschiz fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, Tocmai această valoare nemăsurată ne dă uneori bătăi de cap, căci unii dintre localnicii care nu sunt atât de bine informați cu privire la însemnătatea acestor case schimbă unicitatea lor cu mici schimbări și renovări care sunt neconforme cerințelor UNESCO, iar noi (cei din administrația locală) trebuie să fim cu ochii în patru pentru a menține autenticitatea comunei. Dar, noi suntem lângă ei, îi ajutăm să înțeleagă și încet, încet, mare parte din cetățeni și-au dat seama de valoarea istorică a caselor pe care le dețin”, a mai declarat primarul.

Biserica Evanghelică „Sfântul Ștefan” printre participanții festivalului „Fii satului”

Comuna Saschiz își are numele trecut într-o listă rară a patrimoniului cultural UNESCO. Din anul 1998 a fost înscris pe lista Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Zona protejată UNESCO are o suprafață de 120 de hectare și se suprapune vetrei satului, având ca punct central Biserica Evanghelică Fortificată „Sfântul Ștefan” și Cetatea. În plus, alte 200 de hectare din jurul zonei protejate se află în patrimoniul UNESCO. Așadar, există un total de 320 ha care trebuie să urmeze o politică strictă de conservare a valorii culturale.

Comuna Saschiz văzută de sus

„Patrimoniul nostru este lăsat de strămoșii noștri sași. Chiar dacă în prezent comunitatea noastră săsească este una destul de mică, dar extrem de dinamică. Jos pălăria pentru toți cei care fac parte din ea, căci mai sunt extrem de puține astfel de comunități în țară, dinamice și care mențin tradiția și cultura autentic săsească vie. Ei dau valoare localității noastre!”, a adăugat edilul.

Ovidiu Șoaita: „Trebuie să fim alături unii de ceilalți cu orice ocazie”

Fiecare eveniment al comunei are o însemnătate aparte. Apropie comunitatea, promovează tradițiile și menține via cultura străveche. Cel mai important, însă, este că unește locuitorii Saschizilui, transformând localitatea într-o familie. „La noi în comună sunt mai multe evenimente care se derulează de-a lungul anului. Șirul acestora a început cu sărbătoarea „Rabarbărului” (a rubarbei) care adună an de an mii de oameni. Apoi am avut parte de dinamicul concurs de biciclete TBT Race și am continuat cu mai multe evenimente organizate de Tabăra Legături, care s-au ocupat câteva seri la rând de tinerii și copiii Saschizului. Chiar dacă au fost destul de multe până acum (evenimente), am simțit din partea locuitorilor că trebuie să organizăm și anul acesta pentru că trebuie să fim alături unii de ceilalți cu orice ocazie”, a explicat Ovidiu Șoaita.

Lorena PINTILIE