FOTOREPORTAJ: Spectacol patriotic la Oarba de Mureș

Distribuie

Marți, 15 august, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Oarba de Mureș a reprezentat un spațiu sacru al întâlnirii prezentului cu trecutul, cei prezenți bucurându-se de o multitudine de activități. Ziua a început cu omagierea celor 11.000 de soldați români care au murit pentru propria țară în anul 1944 la Oarba de Mureș, fiind continuată de festivalul aflat la cea de-a XVI-a ediție, Festivalul Cântecului Popular Patriotic organizat de Mihaela și Ciprian Istrate.

Deschiderea festivalului de către prezentatorul Iulian Praja a avut loc la 14.30, oră la care spațiul destinat acestuia mișuna de oameni interesați de spectacolele de pe scenă, de feluritele jocuri și activități pentru copii și de grătarele și mâncarea festivalului.

Recunoștință eroilor români

Primarul orașului Iernut, Nicoară Ioan, a fost primul care a luat cuvântul: „Este întotdeauna un privilegiu și o onoare să pot fi aici, alături de dumneavoastră, la Oarba de Mureș, în acest sanctuar al eroilor noștri. Am călcat toată ziua astăzi pe iarbă; să știți că la rădăcina fiecărui fir se află un strop de sânge românesc vărsat în urmă cu 79 de ani. Dar să mai știți un lucru: așa cum fiecare fir, odată cu răsăritul soarelui se ridică chiar dacă a fost strivit de picioarele omului, așa s-au ridicat în nemurire și eroii în ziua în care a răsărit soarele libertății pentru ei. Deși s-au urcat la ceruri și ne gândim la ei de fiecare dată aici, la Oarba de Mureș, e o onoare, e o cinste să-i putem respecta împreună. Eu vă spun, în calitate de gazdă, un „Bun venit!”. Dați-mi voie să vă urez „Vizionare plăcută!” și un „La mulți ani!” tuturor celor care astăzi își serbează onomastica.”

Apoi cuvântul i-a revenit Marei Togănel.

„Mă bucur tare mult că sărbătoare de azi ne readuce împreună și ne readuce împreună aici, la Oarba, unde, așa cum știm cu toții, 11.000 de bărbați au plătit cu prețul vieții pentru pământul românesc. Pentru că, da, ca România să fie astăzi ceea ce este, a fost nevoie de foarte mult curaj și de sacrificiu. Și cred că noi toți azi trebuie să fim puțin mai atenți la viitor. Cade în sarcina noastră ca viitorul care vine să ne includă pe toți și de aceea cred că este bine să nu uităm cu toții că nu există viitor bun fără a avea grijă de prezent. România, patria noastră, are nevoie de fiecare suflet de român și cred că suntem suficient de puternici să ne ridicăm peste greutățile acestor vremuri și să lăsăm copiilor noștri o țară, o patrie demnă și mai puternică. Suntem – și ne arată prezentul și trecutul – la fel de puternici pe cât suntem de uniți și la fel de slabi pe cât suntem de dezbinați. De aceea cred că este bine să fim cu toții buni români, să fim responsabili și solidari, onorabili și patrioți și să nu uităm că noi – fiecare dintre noi – suntem România de zi cu zi, iar cuvântul de azi este fapta de mâine. De aceea cred că este bine ca împreună, cu sinceritate, cu bunătate și cu credință în bunul Dumnezeu, să muncim pentru viitorul nostru și să avem grijă de patria noastră și să încercăm să vorbim mai mult de bine de țara noastră, decât cu reproș. Cred că acesta este primul semn care ne face mai puternici în interior și mai respectați în afara granițelor țării. În cele ce urmează, îngăduiți-mi să vă transmit gândurile bune ale domnului prefect, Ciprian Dobre, alături de recunoștința și respectul domniei sale. Și trebuie să vă spun că întreaga noastră susținere se îndreaptă spre Ciprian și Mihaela Istrate, pentru că, iată, unicul eveniment din județul Mureș care este nu doar în cinstea eroilor, cărora le datorăm România de azi, este și pentru prezent și viitor”, a transmis Mara Togănel, șeful de Cabinet al prefectului județului Mureș și prim-vicepreședinte al PNL Mureș.

Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga și-a început discursul prin felicitarea celor doi organizatori, familia Istrate, felicitarea Primăriei din Iernut și a Consiliului Local și Județean Mureș.

„Când ne gândim la asemenea evenimente dedicate cântecului popular patriotic, nu putem să ne gândim decât că sunt niște evenimente extrem de importante, având în vedere mai multe considerente. În primul rând, sunt un gest de recunoștință pentru toți eroii noștri care și-au dat viața chiar aici, pe palma de pământ de lângă noi, pentru țara noastră românească. Și cea mai înaltă prețuire pe care noi putem să le-o aducem acestor eroi astăzi este să demonstrăm cu toții că sacrificiul lor n-a fost în zadar și că poporul pentru care ei și-au dat viața nu îi uită și îi memorează an de an. În același timp, când spunem festival patriotic, ne gândim la cântece patriotice pe care le cântăm cu toții, le ascultăm cu toții. Îmi amintesc că eu am crescut cu discuri de muzică patriotică, apoi cu casete de muzică populară patriotică și mi-ar plăcea ca și voi, tinerii din ziua de astăzi, cât mai mulți, să învățați cântecele noastre populare. Dar cântecul popular patriotic crează o emoție aparte, în primul rând, iar în al doilea rând are, de asemenea, și o componentă sacră, spun eu. De aceea cântecul popular patriotic nu poate să fie rostit oriunde și oricum. Cu atât mai mult, acest festival pe care Ciprian Istrate a ales să-l organizeze în județul Mureș, la Oarba de Mureș este evenimentul potrivit la locul potrivit, acolo unde în 1944 s-a scris istoria României. Și pe de altă parte, când spunem festival de cântece populare patriotice, ne gândim și la o latură educativă, pentru că, cântând, ascultând aceste versuri, memorăm o serie din evenimentele importante din istoria noastră și este foarte important să ne amintim de ele și în zilele noastre și să nu uităm cu toții că o țară se construiește cu mult sacrificiu și foarte mult devotament. Și pentru că urmează o perioadă cu vreo 5 campanii electorale la anul, veți auzi cu toții cuvântul „patriot” și „patriotism”, eu vă rog atât: falsul patriotism e una, patriotismul adevărat e alta și se demonstrează în fiecare zi, nu în campania electorală. Și cu toții să nu uitați că patriotismul înseamnă, în primul rând, unitate și dragoste de țară”, a transmis deputatul Dumitrița Gliga.

Mausoleu și viitor muzeu

Apoi cuvântul i-a revenit lui Ciprian Istrate: „Tot ceea ce facem aici facem pentru ca cei care s-au jertfit aici, eroii neamului românesc, să nu fie uitați. Asta mi-am dorit atunci, acum 14 ani, când am inițiat acest festival. Vă mulțumesc din toată inima că sunteți alături de noi, alături de Primăria Orașului Iernut, alături de Consiliului Județean Mureș, pentru că este foarte important acest aspect; dânșii susțin această activitate. Doamnă deputat, domnule primar, dragii mei, vreau să știți un lucru: încă de la început, de acum 14 ani, mi-am dorit ca acest loc să devină un Mausoleu. Vreau ca împreună aici, în acest loc să facem un amfiteatru. Acest loc merită. Și, bineînțeles, acel Muzeu al Luptelor de la Oarba, care nu mai există, să-și capete locul pe care îl merită. Asta am vrut atunci, asta vreau și acum.”

Muzică și dansuri populare

Spectacolul propriu-zis a fost deschis de ansamblul de dansuri Rapsodia Călimanilor din Toplița, înființat în 1990, având în componență atât dansatori și orchestră, cât și soliști vocali consacrați. A urmat apoi interpreta Livia Harpa. De-a lungul zilei, cei prezenți s-au bucurat de o listă lungă de interpreți-comoară ai județului și ai țării noastre, precum Mariana Deac, Mariana și Adriana Anghel, Ancuța Matei Olar, Roxana Varodi, dar și de ansambluri cum ar fi Ansamblul Folcloric Din Livezile.

Fața scenei a fost mereu înțesată de oameni care, nebăgând în seamă soarele puternic, au luat parte la frumosul spectacol patriotic. Nici mesele festivalului nu au fost uitate, aceastea fiind pline de oameni din momentul deschiderii evenimentului. N-au lipsit nici tarabele cu diferite bijuterii, cu diverse dulciuri, dar nici cele cu jucării și mâncare. Toboganele gonflabile, alături de celelalte mașinării aduse și de atelierul de picturi pe față, au fost atracția principală pentru copii.

Text și foto: Alexandra BORDAȘ, Diana CĂRBUREAN