In Memoriam Ilie Frandăș, pe Platoul Fâncel

Distribuie

Casa Reghinului la Festivalul Văii Gurghiului a avut parte de o atmosferă de tristețe datorată dispariției premature a celui care a fost Ilie Frandăș. Gazdele de la Casa Reghin în frunte cu meșterul popular Petruț Chirteș i-au adus un mic omagiu celui plecat prea devreme, astfel încâ toți cei care au trecut pragul casei să-și aducă aminte cu drag de cel care a fost Ilie Frandăș.

„Acum a venit de la înmormântarea celui mai mare și iubitor de cultură și folclor care a fost Ilie Frandăș. Am așa o durere în suflet pe care o are toată lumea de aici de la festival după acest om care a iubit foarte mult cultura, obiceiurile și datinile strămoșești. În fața Casei Reghin am apus un tablou cu Ilie, lângă care am aprins cu o seară înainte de începerea festivalului două candele. Mulți dintre cei care au pășit pragul Casei Reghinului au izbucnit în lacrimi, semn că acest om a fost extrem de iubit și de îndrăgit. Dimineața, în ziua deschiderii festivalului candele ardeau, așa cum va dăinui și memoria sa. El a plecat, dar noi am rămas să continuăm munca care a iubit-o cu atâta drag, aceea de promovare a datinilor și obiceiurilor populare aici la Festivalul Văii Gurghiului”, ne-a declarat Petruț Chirteș.

Cu domnia sa ne-an reîntâlnit la momentul deschiderii oficiale a festivalului când Mlaștină, așa cum îl știu cei apropiați, a intrat în posesia diplomei care atestă titulatura de Teazau Uman Viu înmânată de prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre.

„Tezaurul este ceea ce are mai scump un popor. Tezaurul Uman Viu de pe Valea Gurghiului se numește Petruț Chirteș. A primit din partea Ministerului Culturii, în urma unui concurs organizat de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii o diplomă prin care domnului Petruț Chirteș i se acordă titlul de Tezaur Uman Viu în prelucrarea lemnului”, a spus Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș.

Solmnitatea momentului a fost subliniată și de Roxana Man, managerul Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin. „Mă încearcă un puternic sentiment de recunoștință, cu atât mai mult pentru faptul că este o zi în care, datorită succesiunii evenimentelor, ne-a bulversat pe toți, fapt pentru care cu greu îmi găsesc cuvintele. Am avut multe proiecte atât de frumoase cu domnul Ilie Frandăș, inclusiv un obicei care trebuia să-l prezentăm atât la Festivalul Văii Mureșului cât și aici la Fâncel. A rămas așa o durere neexprimată. Dumnezeul să-l odihnească! Îmi dau seama acum mai mult ca oricum, că de fapt această contradicție care am avut-o, ea s-a dizolvat. Moartea este ca să ne arate spre ce trebuie să privim de fapt, spre ce este valoros, spre ce este important. Mi-am dat seama că nu întâmplător, astăzi, domnul Petruț Chirteș primește această diplomă de Teazaur Uman Viu. Este o recunoaștere pe care noi deja o trăim în sufletul nostru. Domnia sa era deja un Teazaur Uman Viu și înainte de a primi această recunoaștere, iar cei care nu au simțit acest lucru nu au știut cu adevărat ce este viața. Îl felicit, mă bucur pentru el ca pentru cineva din familia mea. În tot demersul care l-am făcut ca acest Tezaur Uman Viu să ajungă la Petruț Chirteș nu am muncit doar noi, am fost ajutați și mulțumesc cel mai mult colegilor din Primăria Reghin, domnului primar Márk Endre pentru susținerea proiectelor noastre, consilierilor locali, colegilor de la muzeu și multor altor oameni care l-au cunoscut și prețuit pe Petruț Chirteș. Avem valori adevărate și sunt sigură că nu o să pierdem legătura asta mai puțin văzută cu ceea ce este viu, autentic și real”, a spus Roxana Man.

Ultimul cuvând a aparținut lui Petruț Chirteș, un arc peste timp al trudei sale în slujba Festivalului Văii Gurghiului. „Piatra de temelie a acestui festival a pus-o domnul Ciprian Dobre, fost președinte de Consiliu Județean, actualmente prefect al județului Mureș. Atunci, în nouă zile am făcut troița, și tot în atâta timp, cu băiatul meu am făcut Casa Regilor. Acum, în nouă zile am făcut cele două porți de pe scena mică a festivalului, locația unde urcă toți cei cu drag de folclorul nostru românesc”, a spus Petruț Chirteș.

Alin ZAHARIE