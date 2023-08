Mahala Rai Banda: „Dacă noi nu ne respectăm pe noi, atunci nu ne respectă nimeni”

Distribuie

Aurel Ioniţă provine dintre-o familie de lăutari din faimosul sat Clejani şi conduce trupa Mahala Rai Banda. Trupa, care a apărut în urmă cu 20 de ani, interpretează muzică cu influenţe balcanice şi reuşeşte să îmbine cultură roma cu influenţele moderne, astfel încât să ajungă la publicul larg.

În cadrul celei de-a XIX-a ediţii a Festivalului Intercultural Pro Etnica ce a avut loc la Sighişoara la finalul săptămânii trecute, Mahala Rai Banda a susţinut un concert de excepţie care a făcut că sutele de turişti prezenţi în Piaţa Cetăţii să danseze şi să se bucure împreună.

Mesajul principal pe care membrii formaţiei, aflaţi în premieră la Festivalul Intercultural ProEtnica, au vrut să-l transmită, a fost unul de unitate, de frumos.

„Vrem să arătăm, printre lucrurile rele şi pe cele bune. Şi „X” de etnie romă reprezintă România cu succes în străinătate, şi „X” de etnie romă face lucruri frumoase în România. Dacă ne distrăm noi, se distrează şi oamenii, şi reuşim astfel să trecem împreună peste griji peste obligaţii. Suntem cea mai mare minoritate din lume şi cred că ar trebui mai multă importanţă din punct de vedere cultural şi al educaţiei pentru că, dacă noi nu ne respectăm pe noi, atunci nu ne respectă nimeni. Stima de sine este foarte importantă”, a declarat la finalul concertului Aurel Ioniţă, managerul trupei.

Acesta a subliniat că avem cu toţii de învăţat unii de la alţii şi că trebuie să ne respectăm reciproc şi să fim uniţi.

„Istoria spune că am fost sub sclavie 800 şi ceva de ani. Eu cred – şi acum îmi pun în cap ONG-urile – că a fost un lucru bun, pentru că am trăit aici, împreună. Noi am învăţat de la voi, voi aţi învăţat de la noi. Sunt foarte multe melodii pe care le-am preluat din folclorul românesc şi le-am adus la un nivel comun în care cu toţii ne regăsim. Dacă vom ţine cont de tradiţii, de obiceiuri şi de religie nimic nu ne va dezbina, indiferent de vremurile care vor veni, Suntem cetăţeni români, de etnie romă şi ne mândrim cu acest lucru. Dacă vom fi mai uniţi şi vom avea mai mult respect faţă de semenii noştri, indiferent de ce etnie suntem, atunci vom reuşi. „Tradiţie, obiceiuri şi religie” – acesta este motto-ul nostru”, a spus Aurel Ioniţă.

Formatia Mahala Rai Banda are în jur de 80 de concerte pe an, iar muzica lor este o fuziune între ritmurile provenite din două sate: Clejani, care a trimis în lume Taraful Haiducilor şi satul Zece Prăjini, de unde a răsărit fanfara Ciocarlia. Piesele lor au apărut pe compilații internaționale precum Bucovina Club (Germania), Balkan Bangers and Gypsy Beats (Marea Britanie), Balearic Bisquits (Danemarca), Balkanology (Africa de Sud) şi au fost remixate Nouvelle Vague, Balkan Beat Box si Shantel.

Turnee si concerte : Franta, Brazilia, Germania, Elvetia, Japonia, Spania, Italia, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Canada, Austria, Suedia, Ungaria, Portugalia, Australia, Statele Unite, Turcia, etc.

Sanda VIŢELAR