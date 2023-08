Limba română, izvor de sorginte romanică

Distribuie

„Limba română este un element identitar pentru poporul care se recunoaște ca fiind o națiune diferită de celelalte. Diferită, evident, nu însemnând o judecată de valoare, națiunile sunt toate egale între ele în drepturi și în meritele pe care le au”, au fost cuvintele cu care decanul Facultății de Științe și Litere din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Giordano Altarozzi, un iubitor al științelor umaniste, a definit sintetic limba care nu îi este maternă, dar cu siguranță îi este foarte colocvială.

Tot acesta a adresat un îndemn prietenesc vorbitorilor limbii române, nativi sau non-nativi, de a-și redeschide orizonturile spre lectură, care deține un rol pantagruelic în procesul devenirii ființei: „Îi invit pe vorbitorii limbii române să redescopere frumusețea lecturii în limba națională, să citească cât mai mult pentru că doar așa ne putem dezvolta gândire critică care permite libertatea de exprimare într-un sistem democratic”.

Prin labirintul ortografiei

Cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită anual în data de 31 august, UMFST ”George Emil Palade” a organizat la Centrul UNiX un eveniment dedicat oamenilor care conservă cuvântul românesc nu doar în actul vorbirii, ci și în suflet. Însuși titlul evenimentului, „Să-ți fie atât de drag cuvântul… Prin labirintul ortografiei. Scriere după dictare”, care încorporează unul dintre stihurile de mare însemnătate literară, subsumate orizontului liric al poetului Vasile Romanciuc, amintește oamenilor valoarea versurilor românești și importanța lecturii ca modalitate primă de reactualizare a convingerii că limba noastră, româna, este fundamentul existenței etnice autohtone și că noi, românii, trebuie să-i cinstim valoarea de act unitar al propriei noastre seminții. Dar cum am putea transpune gândurile laudative în acțiuni de prețuire? Urmând sfaturile doamnei lector universitar, dascăl erudit al științei cuvântului, lector univ. dr. Laura Rus: „Ca iubitor al cuvântului atât rostit, cât și scris, mă bucur că am reușit să luăm inițiativa pentru acest eveniment deosebit. Sperăm să-l facem de durată și mi-aș dori ca astăzi, oricine și în orice fel, să încerce să facă un act cât de mic de prețuire a cuvântului românesc, prin a citi o pagină dintr-o carte aparținând unui scriitor contemporan sau clasic, după preferințe, prin participarea la un asemenea eveniment, prin o simplă discuție cu familia, cu prietenii, prin a o cânta, sunt atâtea modalități prin care putem să ne arătăm iubirea pentru limba noastră”.

Evenimentul s-a desfășurat în intervalul orar 10.00 – 18.00 și a constat într-un exercițiu de scriere după dictare a unor fragmente extrase din opere literare de anvergură, citite cu dicție de către mai mulți actori ai Teatrului Național din Târgu Mureș, anume: Costin Gavază, Mihai Crăciun, Bianca Fărcaș, Roxana Marian, Cristina Holtzli. Exercițiul s-a desfășurat pe categorii de vârstă, iar textele au fost adaptate, din punct de vedere al dificultății semantice, ortografice și de punctuație, conform acestor categorii, vârsta minimă fiind de 10 ani.

„Activitatea de astăzi este dedicată Zilei Limbii Române și constă într-un exercițiu de dictare care presupune ca atare citirea unui text din literatura română, fie clasică, fie contemporană, adaptată categoriilor de vârstă, cu scopul de a ne aduce aminte de frumusețea acestei limbi care are, după cum bine știm, o sorginte romanică. Este un moment care se înscrie într-un program de evenimente pe care l-am gândit la nivel de Universitate pentru a redescoperi acele elemente specifice, definitorii, identitare pe care le are națiunea română pe care o prețuim cu toții, indiferent de etnia din care facem parte. Încă nu știm cu exactitate numărul participanților, căci nu am dorit să dăm acestui eveniment o conotație competitivă. Nu este un concurs, ci un exercițiu. A existat posibilitatea de înregistrare pe o platformă care a fost comunicată. Pe platforma respectivă am avut peste 100 de înscrieri, dar evenimentul are intrare liberă și dorim să-i așteptăm pe toți invitații până la sfârșitul zilei pentru că evenimentul este public, deschis tuturor iubitorilor limbii române, ca atare avem așteptări ca numărul participanților să fie unul mai mare”, a adăugat decanul Facultății de Litere.

În cursul aceleași zile, participanților li s-au pus la dispoziție, pe pagina oficială de Facebook a Facultății, textele lecturate pentru a se verifica. Participanții care s-au înscris în prealabil la acest eveniment au beneficiat de o diplomă de participare, în format digital.

Entuziasm pentru literatura română

Participanții au ieșit din sala evenimentului cu experiența unui exercițiu care le-a resuscitat entuziasmul pentru literatura română: „Evenimentul a fost foarte frumos, educativ și mi se pare un gest drăguț că au organizat această activitate și pentru copiii mai mici, având în vedere că vorbim totuși despre o Universitate. Am reușit să scriu tot textul, actorul care a citit fragmentul s-a adaptat gradului de rapiditate al grupului, intonația a fost una bună și sunt curioasă să aflu cât de corect am scris. Voi mai participa la astfel de evenimente în viitor, căci îmi place să citesc și îmi iubesc limba maternă. Sunt mulți copii care folosesc termeni din alte limbi pentru a părea mai interesanți, dar nu sunt. Consider că fiecare ar trebui să fie mândru că sunt vorbitori ai acestei frumoase limbi și să o celebreze, chiar și prin purtarea costumului popular ori de cât ori au ocazia”, a precizat Bianca Simon, o participantă la această activitate, în vârstă de 13 ani.

Mădălina ROHAN