FOTOREPORTAJ: ”Construcții Bizantine” de Mircea Albu, la Galeria „Art Nouveau”

Marți, 5 septembrie, a avut loc vernisajul frumoasei expoziții de pictură aparținându-i artistului Mircea Albu, intitulată „Construcții Bizantine”. Galeria a găzduit numeroși oameni interesați de picturile ce au scos în evidență temele religioase și simbolurile specifice lăcașurilor de cult ortodoxe. Întregul public s-a bucurat de prezența lui Andrei Pițu, un tânăr muzician, elev al profesorului Ștefan Trifan din cadrul Academiei de muzică din Cluj-Napoca, al cărui recital de chitară a îmbogățit atmosfera galeriei cu acordurile sale armonioase.

Semnal tras de Mircea Albu

Mircea Albu a absolvit liceul în Piatra Neamț, studiind apoi în Iași și dedicându-se picturii de factură religioasă ortodoxă. Pictorul a avut lucrări și în județul nostru, restaurând lăcașurile de cult ale mai multor localități, precum biserica din satul Voiniceni și cea din Sângeorgiul de Mureș. Totodată, expoziția de marți a cuprins și un alt tip de pictură – pictura de șevalet -, reprezentând o abordare diferită a aceluiași subiect.

„Sunt pictor de factură bizantină, sunt în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici de 12 ani, fiind pe secția de pictură bizantină. Am considerat că este foarte bine să aduc privitorului, iubitorului de artă fragmente din picturile murale, la care el nu are acces – nu are acces pe schelă, nu are acces să se apropie de lucrările mari, monumentale. Din cauza aceasta am ales să fac fragmente de picturi bizantine de tradiție ortodoxă. Cromatica este cea folosită la biserici. Pe partea de pictură de șevalet, am urmărit să trag un semnal, prin care să scot în evidență faptul că omul devine neom, fiind ancorat prea mult în realitate, în cifre, în Tiktok. Astfel, omul, sufletește, începe să fie slab și gol și negru și urât”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, artistul Mircea Albu.

Liniștea de sub tumultul urban

Prezența preotului protopop ortodox al municipiului Târgu Mureșului, Răzvan Șulea, a întregit atmosfera calmă și catartică a expoziției.

„Mă simt onorat să fiu prezent în mijlocul dumneavoastră. Icoana reprezintă, de fapt, o imagine artistică, plastică sau poate chiar artizanală care înfățișează o acțiune sau descrie un loc sau o întâmplare a firii dumnezeiești și nu numai, ci și a sfinților sau a persoanelor consacrate. Icoana, știm bine că este transcendere spre absolut. Îi mulțumesc în mod deosebit domnului Mircea Albu pentru această bucurie de a fi în mijlocul dumneavoastră. Sub tumultul urban, cred că este nevoie de liniște, ceea ce am simțit în această seară, în drumul către dumneavoastră și m-am bucurat uitându-mă și parcurgând fiecare icoană. Am citit de dimineață o chestiune pe care aș vrea să o așez în sufletele dumneavoastră: viața este scurtă, să o trăim. Aș spune, împreună cu autorul: veșnicia este incomensurabilă. Să ne pregătim pentru ea. E atât de frumos ceea ce ați realizat, nu-mi vine decât să vă felicit și să vă urez multă sănătate și bucurii alese”, a fost mesajul protopopului Răzvan Șulea.

Alexandra BORDAȘ