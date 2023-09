ANIVERSARE. Echipa, ”motorul” succesului în Grupul MAVI

Distribuie

Unul din momentele speciale ale dublei aniversări de la Grupul MAVI Reghin, care a sărbătorit vineri, 8 septembrie, 70 de ani de la înființarea companiei IRUM și 30 de ani de activitate a companiei MAVIPROD, a reliefat preocuparea familiei Oltean, proprietara Grupului, pentru investiția continuă în resursa umană de calitate.

Astfel, reușita Centenarului Grupului MAVI se datorează atât proprietarilor acestuia, respectiv Violeta Oltean – CEO MAVIPROD, Mircea Oltean – președinte și director general al Grupului MAVI și Andrei Oltean – director de dezvoltare al Grupului MAVI, cât și echipei care numără aproximativ 600 de persoane care își desfășoară activitatea în cadrul firmelor din Grup.

”Categoric, fără angajați de calitate nu poți să faci nimic, ei împreună cu noi pot să ducă la alt nivel IRUM, pot să îl ducă la un așa nivel, încât să ne mândrim pe întreg globul vis a vis de ce înseamnă IRUM”, a afirmat Mircea Oltean, președinte și director general al Grupului MAVI, cu prilejul Centenarului Grupului MAVI.

”Misiunea noastră este de a dezvolta produse românești, durabile, cu impact la nivel global, iar când zicem lucrul acesta practic ne dorim ca toată organizația să simtă acest spirit și să își dorească cu toții să facem acest lucru. Mă bucur că astăzi avem o echipă mare, care s-a racordat la această misiune și împreună cu ei reușim să creăm produse românești care fac cinste României și în alte țări”, a dezvăluit Andrei Oltean, director de dezvoltare al Grupului MAVI.

Momentul dedicat Echipei a continuat apoi cu câteva luări de cuvânt ale unor persoane din top-managementul Grupului MAVI.

Puterea leadership-ului

”Povestea aceasta de succes e posibilă doar datorită valorilor familiei Oltean și cel ce duce stindardul mai departe, Andrei, a spus ceva ce nu o să uit: visele devin realitate doar dacă crezi cu tărie în ele. Este foarte important să înțelegem că aceste vise doar prin puterea leadership-ului pot fi duse la îndeplinire. (…) Se spune că singur ajungi mai repede, dar împreună ajungem mai departe. Echipa e esențială pentru realizarea lucrurilor mărețe și atingerea obiectivelor complexe. Suma eforturilor individiuale niciodată nu o să depășească suma eforturilor echipei. Leadership-ul inspiră, susține și motivează zi de zi organizația. Dacă împreună vom înțelege că această conectare care este omenească, este esențială în afacere, cu siguranță vom duce pe culmile succesului această poveste care a început acum 30 de ani.”

Ciprian Lupeiu, director strategie IRUM

Focus pe produsele originale

”Împreună cu echipa mea încercăm să eficientizăm și să îmbunătățim procesele de business, astfel încât să fim cât mai aproape de clienții noștri, cu produse de calitate. În acest sens, în momentul de față avem în stoc peste 30.000 de produse distincte și focusul cel mai mare este pe produsele originale, care oferă partenerilor noștri timp redus pentru reparații și un cost diminuat pentru întreținere. Totodată, ne putem mândri cu o serie de parteneriate strategice de-a lungul timpului, dintre care aș dori să amintesc parteneriatul cu Perkins care face parte din grupul Caterpillar, de Ozka, Galaxy, Yokohama, Stihl, Veriga și multe alte branduri importante din Europa și Asia. Din dorința de a oferi un raport preț-calitate optim am dezvoltat o marcă proprie de produse sub denumirea de PSU, iar sub umbrela acestui brand, PSU, se găsesc generatoare, uleiuri, baterii, moto-unelte specializate și adaptate pentru micii fermieri români.”

Ștefan Reman, director executiv MAVIPROD

Parteneriat istoric cu Perkins

”Parteneriatul cu compania Perkins, care este parte a Grupului Caterpillar este practic parteneriatul ce a influențat cel mai mult acest business de familie. Început în anul 2002, Departamentul MAVI Power a ajuns să fie cel mai important furnizor de motoare Perkins din România și Ungaria și avem mândria de a ne afla în Top 20 distribuitori Perkins din lume. Perkins este unul dintre cei mai importanți furnizori de motoare diesel din întreaga lume. Astăzi, aproximativ 22 de milioane de aplicații funcționează datorită motorului Perkins, care le pune în mișcare, printre care avem mândria de a ne număra și noi, cu tractoarele forestiere marca IRUM. Unul dintre standardele impuse de Perkins distribuitorilor este oferirea de soluții complete. Astfel, că pe lângă partea de piese de schimb și motoare oferim și partea de soluții printre care se numără suportul tehnic în implementarea de proiecte noi.”

Manuela Lițiu, director comercial Mavi Power

Investiții continue în echipamente

”Încă de la preluarea pachetului majoritar de acțiuni, în anul 1998, a fost elaborat un amplu program de restructurare și retehnologizare al Fabricii IRUM, începând cu renovarea secțiilor de producție, spațiile sociale și administrative, continuând cu dotarea secțiilor de producție cu scule și echipamente de ultimă generație. Tot acest proces de evoluție nu poate fi stopat și este o necesitate continuă. În acest sens, în ultimii ani IRUM s-a focusat pe dezvoltarea capabilităților de producție în zona angrenajelor și pe calitatea procesului de vopsire. Am făcut eforturi deosebite atât din punct de vedere al reproiectării angrenajelor, cât și din punct de vedere al investițiilor, în mașini de danturat cu tehnologie germană și din Statele Unite ale Americii, de ultimă generație, astfel încât să creștem calitatea și fiabilitatea transmisiilor noastre. Aici mă refer la punți, cutii de distribuție, trolii. Pe zona procesului de vopsire ne mândrim cu investițiile făcute într-una din cele mai moderne linii de vopsire din țară.”

Mircea Farcaș, director operațional IRUM

”Vârf de lance” al economiei românești

”Cine este astăzi IRUM? Este o companie de succes care este prezentă în peste 35 de țări, de pe patru continente. Cred că sunt suficiente degetele de la o mână să numărăm companiile românești din prezent, și aici discutăm de cele cu capital 100% românesc, care se pot mândri cu o istorie de 70 de ani și care în momentul de față sunt un ”vârf de lance” al economiei românești. Ne bucură faptul că astăzi IRUM reprezintă un succes în industria românească și utilajele produse și proiectate de noi satisfac o gamă largă de clienți. În ceea ce privește gama noastră de produse, IRUM a fost tot timpul preocupat să identifice și să dezvolte utilaje la un raport calitate-preț cât mai convenabil pentru clientul final. În acest sens, dezvoltarea utilajelor noastre agricole și forestiere aduce din nou ceva nou pe piață an de an. După lansarea din 2010 pentru sectorul agricol, IRUM a ajuns astăzi să aibă o gamă variată de tractoare agricole, de la 24 la 100 de cai putere, acoperind practic tot ceea ce înseamnă nevoia fermierilor mici și mijlocii.”

George Chiriță, director comercial IRUM

Profesionalism, seriozitate și curaj

”În scurta perioadă de comunism în care am lucrat aici mi s-a părut o utopie faptul că se poate îmbunătăți, ba mai mult, transforma ceva care era la fel ca peste tot în țară. Am privit cu neîncredere la început, apoi cu mândrie, schimbările din fiecare zi pe care familia Oltean le-a implementat cu profesionalism, cu multă seriozitate și curaj. Dacă aspectul exterior a suferit radicale modificări după standarde internaționale, prin investiții de peste 50 de milioane de euro, la fel de mult s-au îmbunătățit și condițiile de muncă, precum și calitatea vieții angajaților. Ca atare, într-un timp relativ scurt, prin măsuri drastice la început, s-a reușit a se aduce fiecare firmă din Grup la un nivel de profitabilitate care ne-a clasat de cele mai multe ori pe primele locuri din țară în domeniul nostru de activitate. Prin eforturile susținute ale patronatului, precum și ale colegilor angajați, am contribuit la alimentarea bugetelor de stat, de asigurări sociale și bugetelor locale în perioada post-privatizare, pe parcursul a 24 de ani, cu peste 75 de milioane de euro.”

Sorina Nistor, director economic IRUM-Maviprod

Text: Alex TOTH

Foto: Alin PETRE