Ciprian Belean, primarul comunei Râciu. Cred că noua generație e mai pentru oameni

Distribuie

Ciprian Belean, edilul comunei Râciu nu-și calculează fiecare mișcare în procentele electorale, ci în proiectele pentru comunitate, fonduri și sponsorizări din partea marilor investitori, idei inovatoare, munca de implementare și felul în care schimbă radical imaginea comunei. A reușit să asfalteze în doar doi ani de zile, cât alții au asfaltat în perioada din 1990 până în 2020, aproape 25 km de drumuri . 80% din echipa consiliului local este o echipă tânără, prieteni, parteneri, all inclusive, cu puterea şi încăpăţânarea să lupte pentru schimbare. Care sunt cele mai importante realizări și ce proiecte mai are până la sfârșitul mandatului, aflăm într-un scurt interviu cu tânărul primar, care poartă grija comunei compusă din cinci sate mai mari, Râciu, Sânmărtinu de Câmpie, Ulieș, Coasta Mare, Nima Râciului și alte zece cătune, cu maxim 10-20 de familii fiecare.

Cum au fost primii ani de mandat, d-le primar?

Au trecut aproape 3 ani de zile, ani prolifici pentru comunitatea noastră, pentru că suntem o echipă tânără, facem un tot unitar reușind să concretizăm o parte din proiectele semnate pe PNRR și Fonduri guvernamentale. Până la sfârșitul mandatului, estimăm că vom avea proiecte semnate în valoare de 5-6 milioane de euro. Ceea ce nu este chiar rău. Fondurile europene sunt un mare sprijin pentru comunitățile rurale, și nu numai, la fel și cele guvernamentale. Totuși, fiind și prim vicepreședinte la Asociația Comunelor din România, filiala Mureș, unde am fost ales de ceilalți primari, la nivel național PNRR în mediul rural din 2860 de comune, 650 nu au aceesat nici un fond european.

De ce?

Nu știu. Ține de fiecare primar. Într-adevăr, cu fondurile europene nu e ușor, dar nu avem ce face. Ar putea fi mai ușor dacă guvernul ar simplifica procedurile, sunt termene limite de depunere a proiectelor și implementarea ar fi mai ușoară, dacă s-ar lua măsuri, dar de ani de zile avem aceleași discuții, nici un rezultat, zeci de mii de hârtii, de dosare, avize, clarificări, recomandări. Pentru ce trebuie făcut SF-ul şi DALI-ul, dacă nu ai câștigat încă proiectul?! Și stăm cu o grămadă de proiecte în dulapuri. Așa are fiecare primărie, 5 sau 6 sau 10 proiecte care stau în dulap. Degeaba te lauzi că ai nu știu câte proiecte, dar nici unul nu e finanțat. Deci avem proiecte, dar bani nu. Eu nu mă laud cu proiectele până nu le văd implementate. Problema e că se și cheltuie foarte mulți bani pentru aceste SF-uri şi DALI-uri, se cheltuie până în 20.000 de euro, bani dați cu riscul să nu câștigi. Ei spun că dacă nu joci nu ai cum să câștigi. Bun. Dar hai să facem ceva mai ieftin, cu 1000 de euro, depunem proiectul, și dacă câștigăm, după semnarea unui contract, atunci cu mare drag scoți cum scoți banii, pentru că știi că mergi pe ceva concret. Noi avem anul acesta undeva la 600 0000 de lei pentru investiții din bugetul local, adică 120 000 de euro, sumă din care trebuie să facem trotuare, să pietruim, să asfaltăm, comuna noastră are peste 70 de km de rețea de drumuri comunale și exploatație agricolă, să facem terenuri de joacă și să facem și asemenea SF uri pentru proiecte. Dar dacă dau pe unul 20 000 de euro-30.000 de euro, să zicem , și fac 3 proiecte, ce mai rămâne?

Comasarea comunelor este un subiect dezbătut periodic, dar fără rezultate concrete, din motive care țin, în principal, de lipsa unei decizii politice în acest sens. Cum comentați?

Să începem cu retrocedările, nimeni nu vorbește de ele, miliarde de euro s-au dat. Sunt agențiile guvernamentale unde sunt salarii de câte 35 000 de lei în mână, nimeni nu spune nimic. Dar dacă primarul cere 300 de lei în plus la salar, atunci e problemă, nu se vede că numai așa pot crește puțin și salariile angajaților din primărie. Dacă un secretar la 63 de ani, cu facultate, după atâția ani de muncă, are 4000 de lei salar în mână, și cărăm în spate proiecte de 6 milioane de euro…ce să spun?! desființați agențiile! ASF are 500 de angajați, înmulțimit cu 35 000 de lei în mână, un angajat din acela e ținut de o primărie. Dar vrem comasări, o propagandă ieftină. Comasarea comunelor, pe motiv că așa se fac economii cu o grămadă de bani, asta e un praf în ochi. Poți conduce totul cu mai puțini oameni? Pot conduce eu cu 12 oameni 5 comune?

Enumerați-mi, vă rog, câteva proiecte importante pentru comunitate.

Şcoala Profesională „Gheorghe Şincai” din comuna Râciu este proiectul meu de suflet. Am reuşit să salvăm de la abandon şcolar câţiva zeci de elevi şi să asigurăm resursa umană pentru fermele din zonă, oferind pregătire în profilul mecanic agricol şi cultura plantelor.

Elevii care mergeau la Târgu Mureş la diferite şcoli profesionale acum o fac la Râciu, aici vin elevi din toate comunele din zonă, care beneficiază de indemnizaţie, transport gratuit şi de o şcolarizare bună. Împreună cu directorul şcolii, Radu Bacali, am dus o muncă de convingere a părinţilor să lase copiii la şcoală, pentru că o parte din prima generaţie de la Şcoala Profesională au venit din rândul celor care abandonaseră şcoala.

Am văzut că se lucrează intens la asfaltarea drumului comunal.

Continuăm asfaltarea drumului comunal DC 142 B de la Sânmărtinu de Câmpie și până la Ulieș, Valea Ulieșului – Valea Sânmărtinului, un proiect de 1,5 mil euro cu finanțare de la guvern. S-a ajuns cu primul strat până în zona Bisericii Ortodoxe din Ulieș. Urmează al doilea strat, cel de uzură și amenajarea unei parcări în zona bisericii și capelei. Mai avem puțin și acest drum cu o lungime de 7,15 km va fi asfaltat în întregime. O altă promisiune se apropie de finalizare. Mai reușim și asfaltarea unor străzi din bugetul local, dorim ca toată comuna să fie asfaltată.

Câte proiecte aveți în plan până la sfârșitul mandatului?

Avem 14 proiecte pornite, guvernamentale și europene. Pe PNRR am început cu câteva proiecte pentru efi­cien­tizare energetică, un milion de euro pentru blocuri, 1,1 milioane euro pentru două școli și 450 mii euro pentru clădirea SMURD și Pompieri MAI. Avem și alte 250.000 de euro pentru școli, practic toate clasele din cele patru școli vor fi modernizate și dotate cu tehnologie nouă, table inteligente. Avem clădirea de pompieri cu 400.000 de euro tot pe eficientizare energetică. Vrem realizarea unui dispensar cu 3 cabinete, pe lângă cel vechi, vrem să formăm aici un Centru Integrat de Servicii Medicale. Din 2021 am adus la Râciu o familie de investitori, care a făcut o policlinică unde se face ecograf cu medici de specialitate, EKG, recoltare de sânge, și urmează recuperare medicală și ginecologie. La Sânmărtinu de Câmpie facem un Centru de zi pentru copii mai nevoiași, unde după terminarea orelor vor primi mâncare și vor putea face lecțiile sub atenția profesorilor. Mai avem în plan stații de încărcare pentru mașini electrice și o stație de autobuz, urmează să asfaltăm două străzi care duc la Biserică.

Din câte știu, faceți parte din cei puțini care au reușit să câștige un proiect european pe evenimente.

Da, L-am câștigat împreună cu Asociația Culturală „Doruri Mureșene“ condusă de dr. Costi Dumitru care se ocupă de proiect. Așa am reușit organziarea Târgului de Sf. lie, Fii Satului Ulieș, vom avea Fii Satului la Coasta Mare în 27 septembrie, totul finanțat prin fonduri europene. Lumea este dornică de astfel de întâlniri, un prilej în care părinți, frați, veri, surori plecați din sat se întâlnesc și socializează.

Ce alte fonduri ați accesat?

Pe proiecte guvernamentale, reabilitarea Căminului de la Sânmărtinu de Câmpie, care se află în stadiu avansat, proiectul tehnic e terminat, așteptăm ordinul de execuție și în următoarele săptămâni să pornească lucrările. Mai avem un proiect pe programul Anghel Saligny urmează să semnăm, o investiție de 2 milioane de euro de asfaltări drumuri. Am avut lucrări la Biserica Greco-catolică din Ulieș și Biserica Ortodoxă din Sânmărtinu de Câmpie, care a fost reabilitată pe exterior. Facem investiții și din bugetul local, bugetul e mic, dar încercăm să facem în fiecare localitate câte ceva, în special asfaltare străzi.

Am încercat să accesăm fonduri și pentru o pistă de biciclete unde urma să ne asociem cu câteva comune Râciu, Șincai, Mădăraș și Band. Până la Band-Târgu Mureș urmează să facă Consiliul Județean această pistă. Am terminat un teren sintetic la școală, acum este în lucru curtea școlii, va fi amenajată ca să nu se mai joace copiii prin noroi, mai ales când plouă.

Colaborăm bine cu Consiliul Județean, s-a făcut o parcare în apropierea Târgului, tot cu ei avem și Muzeul in memoriam Gheorghe Șincai, născut în Râciu, care să reflecte aspecte reprezentative din viaţa şi opera cărturarului Gheorghe Şincai, în strânsă legătură cu a celorlalţi corifei ai Şcolii Ardelene. Demersurile au început anul trecut, proiectul este gata, urmează să se finanțeze, să se facă licitația și va fi introdus în circuitul turistic, în circuitul școlar.

Care e situația canalizării?

Și anul acesta am făcut la Sânmărtin o extindere de canalizare, încercăm să o punem la punct, sperăm să prindem o finanțare, atât pentru reabilitarea canalizării, cât și a infrastructurii. De 40 de ani, cei 600 de locuitori din satul Ulieș au aceeași problemă pe care încercăm să o rezolvăm din bugetul local. Mai ales în perioada verii rămân fără apă cu săptămânile, motiv pentru care dorim introducerea unei conducte care să alimenteze bazinul de la Ulieș, astfel încât în momentul în care se termină apa din bazin, să-l putem reumple în 12-24 de ore. Mediul privat în comuna Râciu este sărac și asta o spun cu toată responsabilitatea. Am făcut o mică zonă industrială de 2 hectare, unde să concesionăm terenuri pentru cei care vor să investească în comunitatea noastră. Avem câteva contracte, vom scoate la licitație și în perioada următoare, crearea unor locuri de muncă este benefică comunității noastre. Nu este ușor. Chiar aveam o discuție cu Ghiță Damian de la Ciugud, cu care am o prietenie foarte bună și mă consult de multe ori, și ei când au început parcul de acolo a durat până s-au așezat lucrurile. Sunt convins că va crește apetitul.

Ce credeți că aduce acest suflu nou al generației de primari tineri?

Cred că noua generație este mai pentru oameni.