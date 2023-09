Sărbătoarea Meșteșugurilor Ardelenești, în Cetatea Târgu Mureș

Distribuie

Cetatea din Târgu Mureș va găzdui în perioada 23-24 septembrie, prima ediție a Sărbătorii Meșteșugurilor Ardelenești, eveniment organizat la inițiativa Asociației de Etnografie și Artă Populară, a Fundației Casa Tradițiilor Ardelenești și a Asociației Meșteșugarilor din Transilvania.

”Sărbătoarea Meșteșugurilor, inițiată de Asociația de Etnografie și Artă Populară, are o tradiție de aproape patru decenii în Ungaria. Evenimentul, recunoscut la nivel internațional, s-a dezvoltat într-o expoziție de înaltă calitate pentru meșteșugarii tradiționali, atât din țară, cât și din străinătate, oferind loc de expunere pentru peste 800 de meșteri. În acest an, inspirată de modelul de succes din Ungaria, Sărbătoarea Meșteșugurilor Ardelenești este organizată, pentru prima dată, la Târgu Mureș. Evenimentul va avea loc în Cetatea din oraș în perioada 23-24 septembrie iar cele trei asociații organizatoare au ca obiectiv promovarea și susținerea culturii tradiționale populare din Transilvania, precum și transmiterea acesteia, generațiilor viitoare. Tema principală a evenimentului din acest an este lâna și prelucrarea acestui material”, au transmis organizatorii evenimentului.

Sărbătoarea Meșteșugurilor Ardelenești este organizată cu sprijinul Primăriei Târgu Mureș, al Asociației de Dans Popular al Maghiarilor din România și al Cetății Târgu Mureș și este susținută de Ministerul Culturii și Inovației din Ungaria.

(Redacția)