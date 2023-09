Viața de student: Cum îmbini studiul și munca?

Distribuie

Tinerii studenți se pregătesc de noua etapă din viața lor care le va deschie noi orizonturi și uși spre ceea ce înseamnă un viitor strălucit. ”Bobocii” sunt cei care în cursul acestei veri au avut de ales primul pas spre o carieră de succes.

Cel puțin în timpul facultății, studenții aleg învățământul cu frecvență în mare parte, în timp ce, masteranzii se axează în principal pe învățământul cu frecvență redusă, tocmai din cauza locurilor de muncă.

Viața de student este cea mai frumoasă etapă din viața tinerilor, așa cum majoritatea oamenilor o spun. Însă poate fi greu în unele momente, atunci când vine vorba de chetuieli. Din acest motiv, majoritatea studenților aleg să lucreze în paralel cu facultatea, având diverse job-uri part-time sau full-time.

Continuând cu munca, din dorința de a deveni independenți, studiile masterale fie sunt ocolite, fie sunt urmate la frecvență redusă. Tocmai pentru a vedea exact părerea și alegerile lor, am întrebat câțiva tineri studenți și masteranzi ce tip de învățământ au ales și de ce.

„Acum am intrat în primul an de facultate și sunt studentă la Politehnică în Cluj, la zi. În primul an de facultate nu mă gândesc să lucrez, deoarece vreau prima dată să mă obișnuiesc cu viața de studentă și cu orașul nou în care va trebui să stau pentru următorii ani. Peste ceva timp vreau să îmi găsesc un loc de muncă part-time pentru a-mi face ceva bani de buzunar și pentru a rămâne la zi la facultate”, a declarat Roxana, o tânără mureșeancă.

Sunt studenți care lucrează chiar din primul an de facultate, pentru a se putea întreține singuri și pentru a deveni independenți repede, cum este și cazul lui Mihai.

„Am terminat facultatea în această vară. Am lucrat din primul an part-time, iar după ce am terminat facultatea m-am angajat full-time. M-am descurcat, le-am făcut față amândurora. A fost greu și solicitant uneori, dar nu mă plâng. Mi-am făcut bani frumoși de buzunar. Din acest motiv am vrut să mă mut la frecvență redusă, însă am văzut că totuși mă descurc bine și așa. Acum voi merge la master la frecvență redusă, pentru a-mi fi mai ușor”, ne-a spus acesta.

Sunt și studenți care s-au mutat de la învățământ de zi, la învățământ cu frecvență redusă, cum este și cazul Oanei.

„În primul an am fost la zi. Nu lucram, mă ajutau părinții mei. În anul doi mi-am dat seama că nu vreau ca părinții mei să mă întrețină în continuare și că aveam nevoie de mult mai mulți bani pentru a-mi satisface poftele. În anul doi am decis să mă mut la frecvență redusă pentru a putea lucra. Cred că a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua”, a declarat aceasta.

„Sunt studentă la zi. Am lucrat în timpul primului an de facultate, dar am reușit să lucrez doar în weekend-uri. A fost absolut epuizant, chiar dacă am lucrat doar în weekend-uri, din acest motiv am decis să renunț, mai ales în timpul sesiunii. Cu toate acestea, nu m-am gândit să mă mut la fără frecvență”, a declarat Alexandra, studentă în anul II.

Diana CĂRBUREAN

