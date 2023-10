Rareș Molnar, la TEDxCornișa Youth: „Un proiect personal are menirea de a te face împlinit”

Distribuie

Primul speaker care a deschis seria celor 13 prezentări din cadrul TEDxCornișa Youth, eveniment desfășurat sâmbătă, 14 octombrie, la Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș, a fost Rareș Molnar. Pornind de la pasiunea sa, animația, Rareș a vorbit celor prezenți despre cum poți da valoare unui proiect personal, iar la final să faci fericiți un milion de oameni, visul declarat a lui Rareș împărtășit și la TEDxCornișa Youth.

Povestea planului personal a lui Rareș începe în perioada studenției când, alături de alți doi colegi, a început să experimenteze domeniul jocurilor.

„De ce jocuri? Pentru că nu mă îndepărtam atât de mult de zona de care eu eram atât de atașat, anume cea a jocurilor. Așa se face că doi ani am lucrat la un joc, l-am dezvoltat. Am învățat ce înseamnă să dezvolți un joc de la zero, fără să cumpărăm vreunul de pe internet. A venit și ziua lansării în care eram foarte entuziaști că în sfârșit munca noastră va fi răsplătită. Ei bine, din cauza faptului că nu a existat nicio strategie de marketing în spatele acestei munci de doi ani de zile, rezultatele au fost, însă mult prea puține. Pentru noi însă era foarte mult. Primii bani care mi-au intrat în cont au fost 0,68 de dolari. Poate râdeți, poate vi se pare puțin, însă pentru noi reprezenta toată mulțumirea pe care o primeam după atâta timp în care am lucrat. În mintea noastră era ceva de genul: e ok, azi 0,68 de dolari, peste 2 săptămâni 6,8, peste 3 săptămâni 608 și tot așa. Deja noi ne vedeam retrași pe o insulă, înconjurați de cocktail-uri. Evident că acest vis era puțin cam nesimțit, mai ales că noi am gândit tot acest proiect foarte simplist. Hai să creăm pixeli și să să vindem acei pixeli oamenilor pentru ca în final noi să ne putem retrage. Era un vis egoist”, a spus Rareș Molnar.

Formula de trio avea să fie abandonată, fapt pentru care Rareș a ales să-și contureze propriul proiect, respectiv animația. „În momentul în care am văzut că lucrurile nu sunt așa cum ne-am imaginat noi, eu am decis să cobor din acest avion care avea trei motoare și să iau o bicicletă și să încerc să pedalez singur pe un drum pe care nu-l cunosc. În lumea ilustrației, a animației, nu există un drum pe care ți-l poate arăta cineva astfel încât tu să fii sigur că urmezi drumul corect. Astfel, am început să pedalez pe acest drum al desenelor animate. Inițial, gândul meu a fost unul simplu, să fac o animație, să văd ce se poate întâmpla. Găsesc câțiva oameni care își pot da cu părerea despre ceea ce fac eu? Acesta a fost al doilea punct important în care am văzut că dacă n-a mers nici cu jocurile, simțeam că oarecum ratez a doua oară, după ce că în facultate am pierdut mult timp. Mi-am dat seama în acel moment de un lucru care urma să mă marcheze, de faptul că noi nu suntem obișnuiți să luăm decizii. Școala în general nu ne pregătește de a lua decizii, mai degrabă ne învață cum să amânăm niște puncte prin care oricum vom trece. Vă dau un simplu exemplu, dacă domnul profesor de la clasă vine și ne întreabă: vreți să dăm testul săptămâna aceasta sau peste două săptămâni, dar mai adăugăm două lecții în plus? Este o falsă decizie dacă stăm să ne gândim, pentru că noi oricum vom trece prin ambele puncte, cele două lecții oricum vor fi supuse examinării și noi oricum vom da și testul ăsta și testul următor. Deci nu am ales nimic. Probabil singura decizie pe care o luăm cu adevărat importantă este cea din clasa a 12-a sau cea de la finalul facultății, unde putem să alegem să urmăm cariera părinților, putem să alegem un drum nou sau putem să optăm pentru o carieră antreprenorială. Indiferent de ce am alege, oricum suntem obligați în acel moment să alegem. Dar indiferent ce alegem, trebuie să fim conștienți că acea alegere contează cu adevărat și că viața noastră va depinde în mare măsură de ce am ales”, a povestit Rareș.

„Vreau să fac un milion de oameni mândri de mine”

Așa se face că animația a devenit în momentul de față proiectul personal a lui Rareș, bazat pe trei piloni. „Pentru mine, de-a lungul experienței, în aceste multe semieșecuri pe care le-am avut, am identificat trei piloni principali pe care se bazează un proiect personal. Primul pilon ar fi identificarea acestui proiect personal. Identificarea asta poate fi destul de greoaie, mai ales în condițiile în care nu știi ce-ți place. Modelul pe care l-am găsit eu a fost foarte simplu. Am luat o coală A4, mi-am notat tot ce aș crede eu că s-ar potrivi pe profilul meu, iar la final, evident că în mintea mea deja era un singur punct și am ales. Al doilea pilon principal, pe care l-am ignorat în totalitate în momentul în care am făcut jocuri, a fost marketing-ul. A fost o greșeală enormă să mă închid într-o bulă din care să nu mai ies și lumea să nu afle de ceea ce fac eu. Al treilea pilon, unul extrem de important, este legat de un plan îndrăzneț. În momentul în care am început să fac animații, i-am adresat prietenei mele o întrebare retorică: oare aș găsi 300 de oameni care să își dea cu părere despre o animație creată de mine? Era un vis mare în momentul ăla, pentru că eu nu aveam nicio animație făcută până în acel moment. Însă, încet, încet, ușor, oamenii au început să vină către mine, să se alăture acestui proiect al meu iar acei 300 mi se păreau deja puțini. A trebuit să scanez mult mai mult. Am zis OK, atunci vreau să fac un milion de oameni mândri de mine prin animații. Unii cred în continuare că lucrul ăsta va fi imposibil, dar tocmai de aici vine și frumusețea acestui vis, faptul că eu nu știu cum voi ajunge la cei un milion de oameni, dar sunt sigur că, om cu om, voi convinge prin ceea ce fac și voi ajunge să dau peste nas celor care n-au crezut”, a spus Rareș.

Recomandările lui Rareș

„Proiectul personal este cel mai bun sfat pe care nu neapărat îl dau, nu îmi place să dau sfaturi, eu doar recomand ce a funcționat la mine, în ideea în care probabil veți ajunge și voi acasă și fiind nemulțumiți de activitatea pe care o faceți zi de zi, să găsiți valoare prin acest proiect personal. Însă, fără acești trei piloni, un proiect personal niciodată nu poate să treacă din stadiul de hobby în stadiu de carieră sau job. Un proiect personal are menirea de a te face pe tine împlinit. Fără a avea o carieră în care să te simți motivat în fiecare dimineață, să iubești ceea ce faci, vei trăi o dezamăgire continuă. De asta, pentru mine proiectul personal reprezintă animațiile. Sper că speech-ul meu legat de acest subiect vă va motiva și pe voi. Încercați și să fiți conștienți că s-ar putea să nu meargă din prima. Poate va fi din a cincea încercare, însă merită încercat pentru că în final, chiar dacă nu vreți să transformați acest proiect într-o carieră, la final de viață poate va fi frumos să le povestiți nepoților sau copiilor voștri despre cum ați trecut dintr-o etapă în alta a acestui proiect la care voi ați muncit o viață. Să nu uitați că punctele mereu le puteți conecta doar privind în spate, niciodată privind în față”, a conchis Rareș Molnar.

Alin ZAHARIE